Первые электромобили на автозаводе «LADA Ижевск» могут выпустить в 2023 году

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Первая партия электромобилей Lada Largus может сойти с конвейера автозавода «LADA Ижевск» в 2023 году, пишет «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на главу «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

«Не буду говорить серийную — опытную, но хотя может быть в рамках следующего года дойдет до небольшой серии», — заявил президент концерна (цитата по агентству «Прайм»).

Напомним, в начале марта Ижевский автозавод приостановил сборку машин из-за нехватки электронных компонентов. Часть сотрудников перевели в режим простоя. Позднее завод перешел на 4-дневную рабочую неделю.

В начале августа в ходе визита в Ижевск главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова было объявлено о переносе производства LADA Vesta из столицы Удмуртии в Тольятти. На ижевской площадке планируют запустить производство электромобиля LADA e-Largus.

В конце августа было объявлено о возвращении к 5-дневной рабочей неделе.

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