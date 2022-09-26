На месте трагедии уже появился стихийный мемориал Фото: Из архива "КП"

Школа №88 в Ижевске - одна из самых крупных в столице Удмуртии (1200 учеников), стоит на оживленной центральной улице – Пушкинской. Буквально в одном квартале от нее – мэрия. Рядом шумная дорога, парковки. 26 сентября сюда пришел вооруженный до зубов мужчина и открыл огонь – погибли 17 человек, 11 из которых дети. Десятки людей получили ранения.

«ЕСЛИ ЧТО, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!»

Первым, кто преградил дорогу убийце, был 73-летний охранник – Николай Киселев. Но остановить бойню он не смог - был убит выстрелом в упор. Вторым на глаза стрелявшему попался десятиклассник Артем Смирнов (имя изменено).

Артем - мальчик, который спасся благодаря действиям Николая Киселева Фото: из соцсетей

- Я в тот момент был один у вахты, - рассказал Артем «КП». – Вошел мужчина весь в черном, в маске с вырезом. Он зашел молча, я услышал хлопок. Подумал, что это взрыв или пиротехника. А потом увидел пистолет. Я был на расстоянии 20 метров от него. Он сразу же начал стрелять, без криков, без требований. Когда убил охранника, выстрелил в меня. Пуля мне попала в правую часть груди. К счастью, она прошла навылет.

Артем считает, что его спас охранник, который принял на себя первый выстрел. Благодаря этому школьник смог рвануть подальше от нападавшего и скрыться за углом.

- Я добежал до кабинета директора, он на первом этаже. Она вызвала полицию и из кабинета сообщила всем, чтобы закрывались в классах и не выходили. Она писала в чат, а ее секретарь останавливала мне кровь. Дальше меня уже увезли на скорой, что происходило дальше в школе, не знаю…

Николай Киселев пытался остановить преступника Фото: из соцсетей

Выстрелы продолжались, когда к зданию школы приехали спецслужбы. Убийца шел по коридорам и палил в детей, учителей – во всех, кто попадался на глаза. В панике дети стали выпрыгивать в окна. А мужчина в поисках новых жертв стал ломиться в закрытые двери классов.

- Мы сидим в кабинетах за шкафами. Дверь закрыли на ключ, нас 27 человек, - шепотом говорила одна из старшеклассниц с корреспондентом «КП». - С нами учитель - женщина. Он ходит по коридору и сильно кричит что-то несвязное. Ой, он стучится к нам. Стучится! – на этом разговор прервался.

Испуганные дети записывали голосовые сообщения родителям, писали в чатах, прощались.

«У нас в школе стрельба сейчас… Я тебя люблю… ОМОН уже тут, но если что, я тебя люблю» - трогательная переписка одной из учениц со своим парнем появилось в соцсетях.

Учителя как могли, успокаивали детей. Так, одна из педагогов велела второклашкам продолжать писать, сидя на полу, чтобы избежать паники: «Урок продолжается, это учения». А сама в это время забаррикадировала дверь.

17 ПОГИБЛИ, 23 РАНЕНЫ

Полиция, ФСБ, Росгвардия были на месте ЧП уже через пять минут. Школу оцепили, началась эвакуация детей и учителей в соседний детский сад. В это же время спецслужбы пытались обезвредить стрелявшего. Раздались еще несколько хлопков – и все стихло. Тело убийцы нашли в одном из учебных кабинетов. Он покончил собой. Оба его пистолета лежали рядом. На обоймах выведены надписи «Ненависть»…

На месте происшествия работали экстренные службы Фото: Мария Бакланова

От пуль нападавшего погибли 17 человек, из них 11 школьников. По предварительным данным, еще 23 - пострадали. Причиной ран стали не только пули, но и травмы, полученные при падении: пытаясь скрыться от преступника, ребята выпрыгивали из окон.

- Состояние пострадавших оценивается как среднее и тяжелое, - сообщил глава Удмуртии Анатолий Бречалов. Среди тяжелораненых - 7-летняя девочка с ранением живота, 7-летний и 16-летний мальчики с ранением грудной клетки.

СТОЯЛ НА УЧЕТЕ В ПСИХУШКЕ

Личность убийцы определили не сразу – лицо было обезображено. Однако позже выяснили – стрелял 34- летний житель Ижевска, бывший ученик этой же школы Артем Казанцев.

Убийца сам является выпускником школы № 88 Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Сейчас мы выясняем его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии, - сообщили в СКР. – Известно, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

По факту убийства двух и более лиц, а также незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело. Его расследование председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в Главное следственное управление СКР. Сотрудники Криминалистического центра СК России уже выехали в Ижевск.

В Удмуртии начала работу круглосуточная горячая линия психологической помощи близким погибших и раненых. Минздрав также направил в Ижевск группу специалистов для оказания медпомощи после стрельбы в школе.

Дом преступника прямо напротив школы Фото: из личного архива

В школах Удмуртии и соседних регионов в связи с трагедией в Ижевске усилен пропускной режим.

До 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Преступник открыл пальбу из двух травматических пистолетов, переделанных под боевые патроны. Где мог приобрести преступник такое оружие? Мог ли изготовить его сам?

- «На коленке» из травматического пистолета боевой не сделаешь, для этого, нужна слесарная мастерская, - объяснил председатель Совета РОСО «Федерация практической стрельбы Пермского края» Сергей Чегодаев. - Как минимум, потребовалось бы заменить ствол - в травмате его невозможно расточить под нужный калибр патрона. Замены потребовали бы и другие части пистолета, например, затвор мог просто не выдержать интенсивной стрельбы. Впрочем, Ижевск – столица производства стрелкового оружия. Здесь вполне могли найтись подобные умельцы и нужные запчасти. Либо сам преступник имел какое-то отношение к оружейному делу.

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