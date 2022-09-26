Сын убитого охранника в школе №88 Ижевска рассказал об отце

Олег Киселев, сын охранника Николая Александровича, который был убит в школе №88 Ижевска 26 сентября Фото: Сергей Грачёв

Николай Киселев в школе № 88 Ижевска работал охранником уже два года. По словам его сына, Николай Александрович не без работы даже на пенсии, поэтому в свои 73 года он устроился охранником.

«Раньше мы жили в Татарстане, и он там в шахте работал. Переехали в Ижевск, где он с самого открытия стоматологической поликлиники №3 работал там завхозом. Потом вышел на пенсию, но дома сидеть не смог», – рассказал Олег Киселев, сын погибшего.

У Николая Киселева осталась большая семья: жена, старший сын (младшего похоронили в 2016 году), две внучки и внук. Фото: личный архив жены погибшего в «Одноклассниках»

Еще накануне вечером Николай вместе с супругой вернулись сдачи, Олег помог родителям занести в квартиру урожай, а потом попрощавшись, уехал. Тогда он даже представить не мог, что видит отца живым, что обнимает его в последний раз. Никаких предчувствий у семьи не было.

«Отец…. лялечка… не знаю, что сейчас с мамой делать буду», – потерянно произнес сын погибшего охранника.

Николай Киселев с женой. Фото: личный архив жены погибшего в «Одноклассниках»

Отметим, что кроме Николая Киселева во время нападения на школу погиб также второй представитель ЧОП, еще двое взрослых и 9 детей. 23 человека, в их числе 20 детей, находятся с ранениями в медучреждениях города.

26 и 27 сентября 2022 года в Ижевске объявлены днями траура по погибшим.

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