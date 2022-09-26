Наталья Ведерникова, Светлана Суханова и Маргарита Сахарных пытались спасти детей, но получили смертельные ранения

УЧЕНИКИ СКОРБЯТ ПО ПОГИБШИМ В ШКОЛЕ ИЖЕВСКА УЧИТЕЛЯМ

Среди погибших в результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске, произошедшей 26 сентября 2022 года, не только дети, но и взрослые. Налетчик - Артем Казанцев - лишил жизни двух охранников и трех учительниц, которые до последнего пытались защитить своих учеников, сообщил kp.ru знакомый с ситуацией источник. Информацию подтвердил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Одной из жертв стала учитель математики Наталья Ведерникова. Педагог с более чем 25-летним стажем, которую ребята очень ценили и уважали.

Наталья Ведерникова обучала детей математике с самого открытия школы № 88

- Наталья Игоревна преподавала у меня математику еще в далеком 1994 году, когда 88 школа открыла свои двери. Знания, которые она мне дала, бесценны, очень жаль, что ее жизнь оборвалась так трагически, - делится один из местных жителей.

Ценой собственной жизни заслонила детей от ранений и Светлана Суханова, которая обучала мальчишек и девчонок изобразительному искусству. Она в профессии тоже давно - 27 лет.

Светлана Суханова - учитель рисования, которую очень любили дети разных поколений

- Светлана Ивановна преподавала у нас ИЗО и черчение! Огромная утрата для всего педагогического коллектива и учеников как бывших, так и нынешних. Самая лучшая женщина, которая знала подход к любому. Замечательный классный руководитель, - говорят шокированные ученики.

Как могла пыталась спасти школьников и учитель английского языка - Маргарита Сахарных. Она встретилась с убийцей лицом к лицу, полученные ею ранения оказались смертельными.

- Маргарита Михайловна была классным руководителем моего сына,прекрасный человек и педагог…скорбим, - пишет в социальных сетях Анна Р.

Маргарита Сахарных встретилась с убийцей лицом к лицу

И таких отзывов десятки, а то и сотни. Люди благодарны за полученные знания. Кому-то даже посчастливилось учиться у всех троих.

- Все они преподавали у меня, Наталья Игоревна любимый учитель по математике, всегда была добрая, понимала настроение, поддерживала. Светлана Ивановна, Ваши сказки в кабинете ИЗО, а как мило вы нас называли - солнышками. Маргарита Михайловна, лучший преподаватель английского языка, постоянно шутили на уроках. Очень сложно поверить в то, что вас больше нет… Я горжусь, что именно вы были моими учителями, спасибо Вам за незабываемые уроки, - слова благодарности в сети оставила Лейсан Я.

АРТЕМ КАЗАНЦЕВ СТРЕЛЯЛ В ЗНАКОМЫХ УЧИТЕЛЕЙ

Вполне вероятно, что знал убитых и человек, который открыл по ним огонь. Артем Казанцев в первый класс пошел в 1995 году. Суханову и Ведерникову он застал, в тот период они уже работали в 88-й школе.

- Сахарных пришла позже, наверное год 2009, когда он уже выпустился, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» экс-воспитанник учреждения Денис Иванов (личные данные изменены). - Я его отчетливо не помню. Помню его одноклассников, а он бых тихушный, не яркий.

Артем Казанцев знал убитых им учителей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сейчас эту же СОШ заканчивает сестра Дениса. Именно она первая сообщила брату о нападении. Мужчина, сам работающий в оперативных структурах, прибыл туда спустя семь минут после ее сигнала.

- Когда я оказался на месте, он, видимо,был на четвертом этаже, где и покончил с собой. На первом-втором малыш, на третьем были дети постарше, - продолжает наш собеседник. - Как рассказала сестра, сначала они услышали выстрелы и подумали, что они учебные.

Иванов отмечает действия завуча - Зульфии Холзаковой. Она вовремя поняла, что что-то не так и спасла старшеклассников:

- Зульфия Мансуровна загнала их в кабинет. Велела всем лечь на пол. Двери они предварительно забросали партами. Сестра и одноклассники слышали, как убийца дергал за дверь, видели, как ручка агрессивно дергалась. Потом они слышали выстрелы, мужской и детский крики в коридоре. А затем их вывел ОМОН. Сейчас с ней все хорошо.

По словам очевидцев, педагоги выводили детей в безопасное место без верхней одежды, чтобы не терять время. Впрочем, в соседних офисных зданиях помогли - так, большую группу учеников разместил у себя один из местных банков.

По последней информации от СК, в результате стрельбы погибли 17 человек - из них 11 детей. Более 20-ти - получили ранения. Казанцев покончил с собой в кабинете на 4-м этаже. С места происшествия изъято оружие, на котором он написал слово ненависть. Сам злодей был в одежде с нацистской символикой. Он являлся выпускником этой школы и жил в нескольких шагах от нее, а еще состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения».

Даже поздно вечером люди несут к месту трагедии цветы и игрушки Фото: Из архива "КП"

Сейчас расследования продолжается. По адресу трагедии уже появился стихийный мемориал, куда люди несут цветы и игрушки. «Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким погибших и следит за развитием событий.

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