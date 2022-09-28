«По этажам спускаешься – везде кровь». Родители и знакомые учеников школы №88 Ижевска рассказали, как переживали нападение

около школы появился мемориал Фото: Мария Бакланова

Родители и знакомые учеников и сотрудников школы №88, где 26 сентября произошла стрельба, рассказали подробности нападения.

Заперлись в кабинете биологии

Сын Юлии Филимоновой – ученик восьмого класса. В момент ЧП у ребят шел урок биологии.

«Наша учительница сразу поняла, что это выстрелы. Она закрыла дверь, и дети заперлись в лаборантской. Сидели тихо, насколько могли, и ждали помощи», – рассказала Юлия.

Потом в дверь постучали полицейские и вывели детей. По пути было видно, что вся школа в крови. Эвакуированные вышли на улицу. В тот момент уже собрались родители, высматривающие своих детей. Лежали тела убитых.

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Сама Юлия в этот момент была в другом городе в командировке. О происшествии узнала из родительского чата, и там же отслеживала ситуацию. Женщина сразу же попыталась связаться с ребенком, но тот сообщил, что связь глушат, и можно только переписываться. 27 сентября Юлия уже вернулась домой.

Приходят сообщения с угрозами

У мальчика два друга в коме. Одного отправили на лечение в Москву, один лечится в Ижевске. Ребенок тяжело переживает трагедию, но при этом успокаивает маму.

«Так просто наших детей в покое не оставят. Сегодня сыну пришло сообщение: «Жаль, что тебя вчера не пристрелили». И тут же удалили – мы только скриншоты успели сделать. Другому мальчику тоже пришло подобное. Детей выводят из строя. Сегодня мы идем в полицию», – рассказала Юлия.

Как еще спасали детей?

Выпускница школы Лейсан Якупова связалась со своей классной руководительницей – учителем русского языка и литературы. Та поведала девушке, как все происходило.

«В кабинет зашла учитель немецкого и сказала, чтобы класс закрывали, потому что идет стрельба. Шел урок у пятого класса. Учительница закрылась, все спрятались за шкафами, отключили телефоны. Потом пришла полиция, и всех вывели в детский сад. Нападавший стрелял в соседние кабинеты – там все окна выбиты. По этажам спускаешься – везде кровь», – рассказала выпускница со слов экс-классной руководительницы.

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Ученик 10-го класса тоже рассказал нашему корреспонденту о страшном дне.

«В тот день мы, как и всегда, готовились к следующему уроку на перемене. Прозвенел звонок, и через некоторое время к нам в класс забежала уборщица со словами, что в школе стреляют. Нас охватил страх, но паники не было: наша учительница быстро среагировала, закрыла кабинет и мы спрятались за партами и шкафами. Сидели тихо. За дверью в это время отчетливо были слышны выстрелы. В наш класс не ломились, мы считаем, что нам очень повезло. В тот момент я почему-то был уверен, что со мной ничего не случится и все будет хорошо», – поделился юноша.

Напомним, стрельба произошла 26 сентября, личность преступника установили в тот же день. Им оказался 34-летний Артем Казанцев. Мы пообщались с бывшим следователем, составили путь убийцы и постарались понять, почему произошла трагедия.

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