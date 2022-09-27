Дом на ул. Карла Маркса, в котором жил Артем Казанцев. До школы №88 – всего 200 метров Фото: Мария Бакланова

АРТЕМ КАЗАНЦЕВ НЕ ВЫЗЫВАЛ ПОДОЗРЕНИЙ У СОСЕДЕЙ

Дом, в котором жил с самого детства Артем Казанцев, находится в паре минут ходьбы от школы 88 в Ижевске, в которой учился сам Артем и в которую пришел расстреливать детей утром 26 сентября. По словам соседей, рос он тихим, неприветливым ребенком. С детства им казалось, что у мальчика не все в порядке с психикой.

– Он рос на наших глазах. Всегда спокойный, уравновешенный и одинокий. Никогда не здоровался и проходил мимо нас, опустив глаза. Мне всегда казалось, что у него что-то не так с психикой. Ни разу не видели его с друзьями или девочками. Очень часто ходил в черной маске до самых глаз. Никто из нас и подумать не мог, что в такой хорошей семье вырос убийца, который унес жизни ни в чем неповинных детей и взрослых», – рассказала соседка Казанцева.

Подъезд, в котором жил Артем Казанцев Фото: Архив «КП» в Ижевске

Поэтому и в это утро внешний вид мужчины не вызвал бы подозрений у его соседей, даже заметь они, что он направляется к школе.

Черная одежда с нацистской символикой на груди, с собой два пистолета и 44 обоймы с 352 патронами – так выходил из дома Артем Казанцев. По мнению бывшего следователя, боровшегося с организованной преступностью, Сергея Николаева (имя изменено по просьбе эксперта), такой арсенал хранить дома незаметно достаточно сложно.

– Запах от оружия и патронов очень специфический, особенно принимая во внимание, сколько их было. Его должны были заметить те, кто жил вместе с Казанцевым. Кроме того, как правило обоймы продаются отдельно от патронов. Они не хранятся заряженными. Соответственно, преступник должен был зарядить их незадолго до того, как использовать. Учитывая количество обойм – это должно было занять много времени. При зарядке на руках остаются следы масла. Все это должно было привлечь внимание родственников, – утверждает Сергей Николаев.

Пока вопрос о том, подозревали ли что-то родные преступника, остается без ответа.

ПРЕСТУПНИК ГОТОВИЛСЯ К СТРЕЛЬБЕ В ИЖЕВСКЕ ЦЕЛЫЙ ГОД

Как долго готовился Казанцев к преступлению? По некоторым сведениям, полученным оперативниками в результате обысков, этот процесс занял у него около года. В квартире подозреваемого сотрудники правоохранительных органов нашли пять телефонов и компьютер с предсмертной запиской. Там он объясняет свои мотивы «ненавистью» и сообщает, что оружие приобрел нелегально.

Очевидно свой арсенал Казанцев приобрел на черном рынке, поскольку купить такие пистолеты легально без специального разрешения невозможно. К тому же, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения», и получить такого разрешения не мог. Где он приобрел оружие и откуда у него нашлись такие деньги, еще предстоит выяснить следствию.

Укомплектованный оружием, преступник вышел из дома. Насторожил ли его вид прохожих на улице? Неизвестно. На взгляд профессионала, Казанцев выглядел достаточно подозрительно. Конечно, не редкость люди в полностью черной одежде. Но нацистская символика могла привлечь внимание.

– Черная одежда со свастикой, напряженность – такие личности привлекают внимание сотрудников правоохранительных органов. Не исключено, что попадись он на глаза одному из них, его могли бы задержать, – комментирует Сергей Николаев.

Дорога до школы заняла у преступника всего пару минут. Это очень важный фактор, считает эксперт. Ведь, чем короче путь, тем меньше вероятность, что убийца мог вызвать подозрение и быть остановлен.

– Не исключено, что место для своей расправы Казанцев выбирал в том числе и из-за близкого расположения к дому. Ему необходимо было максимально быстро и не привлекая внимание дойти от дома до школы, – говорит бывший следователь.

Путь до родной школы занял у преступника всего пару минут, шел он по тихой Майской улице Фото: Яндекс. Карты

Не случайно выбрано и время преступления. В 11 часов утра большая часть людей находится на работе, родители уже отвели детей в садики и школы. Улица Майская, на которую выходит школа, в это время достаточно малолюдна.

Не вызвав никаких подозрений, Казанцев проник на территорию школы.

Можно ли было остановить его на этом этапе? Эксперт полагает, что такая вероятность есть. Именно на подходе к школе это могло бы быть возможно, при наличии камер видеонаблюдения по периметру школы и профессиональных охранников.

– При этом один из охранников должен быть постоянно у монитора, а другой – находиться на входе в школу. Профессиональный охранник мог бы заметить подозрительную личность и уже на входе в школу принять меры для ее блокирования.

СТРЕЛЯЛ ВО ВСЕХ, КОГО ВИДЕЛ НА СВОЕМ ПУТИ

Стрелять Казанцев начал сразу, переступив порог. Остановить его не могли ни рамки металлодетектора, ни не готовый к нападению охранник. Он и стал первой жертвой убийцы. Его коллега, услышав выстрелы, успел позвонить начальнику охраны, сообщил, что нажал тревожную кнопку. Далее он попытался предупредить учителей, но в итоге был убит.

Теперь путь для преступника был полностью свободен и он начал свою кровавую бойню. План его был – убить как можно больше детей. Об этом говорит и количество патронов и два пистолета. По мнению эксперта, пистолеты могли висеть на приспособлении типа карабина.

– Для чего это нужно? Таким образом оружие постоянно находится в управлении. Это дает возможность оперативнее перезарядить пистолеты. И когда заканчивается обойма в одном, не теряя времени использовать второй.

Возможно также, что Казанцев стрелял сразу с двух рук. Каких-либо специальных навыков для этого не требуется, ведь точность – не была его целью. Он стрелял практически в упор - во всех на своем пути.

К счастью, многие учителя смогли вовремя среагировать и закрыться с учениками в классах. Звуки стрельбы, паника - трудно себе даже представить, что пережили в этот день люди, находившиеся на месте событий. Но главное, что быстрая реакция педагогов, заблокировавших вход в классы, предотвратила еще большее количество жертв.

Часть детей учителя смогли эвакуировать.

– Огромная благодарность учителю технологии, который без паники вывел учеников через запасной выход, – пишут родители в социальных сетях

Педагоги делали все, чтобы спасти и успокоить детей. В одном из классов учитель сказала детям, что в школе учебная тревога, усадила их на пол и продолжила урок.

В это время к школе уже начинают прибывать спецслужбы. Тогда же, примерно в 11.15 в сетях появляются первые сообщения о стрельбе.

Возможно, в этот момент что-то пошло не по тому плану, который построил Казанцев. Очевидно, что он рассчитывал на большее количество жертв.

– Судя по тому, сколько он взял патронов, он рассчитывал не просто заявить о себе, а целенаправленно хотел убить как можно больше человек, - полагает Сергей Николаев. – Вероятнее всего возникла ситуация, которая была вне его плана. Возможно, его остановили закрытые двери и оцепление. Он рассчитывал сделать все как можно быстрее, но здесь начал терять время.

ЗНАКОМОЕ ЗДАНИЕ И ОЗЛОБЛЕННОСТЬ

Можно предположить, что плана отхода у преступника не было. Об этом, прежде всего, говорит предсмертная записка, оставленная в компьютере. Сдаваться живым Казанцев был не намерен. Поэтому оцепление, угроза того, что он может быть ранен и взят живым подтолкнули убийцу к тому, чтобы не доводить свой кровавый план до конца, а свести счеты с жизнью.

В 11.45 появилась первая информация, что мужчина, устроивший стрельбу в школе 88 погиб.

Почему же эти психопаты возвращаются в свои школы? Ведь это далеко не первый такой случай. Трагедии в Перми и Казани – дело рук бывших учеников этих учебных заведений. По мнению эксперта, причин несколько.

– Прежде всего, своя школа это здание, в которых учившиеся в ней преступники хорошо ориентируются. Поэтому строя план нападения, знакомое здание может быть ключевым фактором. Во-вторых, в случае с Артемом Казанцевым это может быть какая-то озлобленность на школу. Вероятно психическое заболевание развивалось у него еще в учебные годы. И можно предположить, что в его больном сознании к школе сформировалось устойчивое агрессивное отношение. И третья возможная причина, по которой Казанцев выбрал для нападения именно 88-ю школу, – это то, что она является одной из самых крупных школ города. Чем больше детей, находящихся в школе - тем больше потенциальных жертв могло быть у убийцы.

17 погибших. 24 раненых. И десятки тех, для кого жизнь разделилась на до и после.

Полиция на 3 и 4 этаже в доме Казанцева в день преступления 26 сентября Фото: Мария Бакланова

Возможно ли уберечь детей от таких трагедий и как это сделать? Кто несет ответственность за кровавую бойню в 88-й ижевской школе? Это еще предстоит выяснить следствию. Сейчас на месте трагедии работает СК РФ во главе с прибывшим в Удмуртию Александром Бастрыкиным.

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