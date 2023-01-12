Пропали антибиотики: жители Удмуртии жалуются на их отсутствие в аптеках

Что делать пациентам, если нужного лекарства нет в аптеках Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В период простудных заболеваний и вирусных инфекций горожане пожаловались на отсутствие антибиотиков в аптеках Ижевска. «Комсомолка» разбиралась, в чем проблема и есть ли она вообще.

ЧТО ИСЧЕЗЛО?

Наши читатели сообщают об отсутствии цефиксима, кларитромицина и амоксициллина. Вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук пояснила, что такое случается и причиной тому могут быть как недостаток сырья у производителя и перерегистрация препарата, так и увеличившийся спрос. Однако врач всегда может подобрать аналог отсутствующего препарата.

О наличии препаратов в аптеках можно узнавать заранее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наши журналисты побывали в некоторых аптеках Ижевска, сотрудники которых пояснили, что антибиотики отпускаются строго по рецепту и в наличии есть азитромицин, цефиксим и левофлоксацин. Амоксициллин удалось найти в одной аптеке из шести.

В ЧЕМ ПРИЧИНА?

Возможной причиной могут быть длительные новогодние каникулы, во время которых поставок не было. Также вполне возможно, что часть антибиотиков направляется в части к мобилизованным военнослужащим, чтобы исключить риск распространения бактериальных (кишечных и респираторных) инфекций, – именно такую версию озвучил один из фармацевтов.

Кроме того, по информации наших коллег из «Комсомольской правды – Красноярск», есть проблемы с поставками сырья из Китая, где сейчас весьма серьезная ситуация с заболеванием ковидом.

Антибиотики не употребляются при вирусных инфекциях Фото: Олег ЗОЛОТО

«В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей. При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации», – сообщил 11 января Росздравнадзор на официальном сайте.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Во-первых, заблаговременно узнать о том, в каких аптеках необходимые антибиотики имеются в наличии. Сделать это можно по телефону справочной «Госаптеки» – 8(3412) 399-399 либо на сайте megapteka.ru, где также можно забронировать товар. Этот сервис реально работает, мы это проверили. И вот, судя по всему, антибиотики, о которых говорили наши читатели, в аптеках Ижевска все же есть.

Доверительное общение между врачом и пациентом очень важно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если все же вы не нашли конкретный антибиотик, всегда найдется другой препарат, который обязательно вам поможет. Но подобрать его должен врач.

«Возьмем как пример тот же амоксициллин. Он имеет широкий спектр действия, и его назначение оправдано в амбулаторной практике. Опять-таки если правильно его применять. Есть микроорганизмы, нечувствительные к этому веществу, и при борьбе с ними амоксициллин бесполезен. Он – не панацея, так что любые нагнетания тут абсолютно беспочвенны. Если препарата нет в наличии или у пациента на него аллергия, врач может подобрать замену из так называемых антибиотиков резерва, иногда это бывает комбинация препаратов», – объясняет кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

У детей еще нет груза хронических инфекций, которые бы могли обостриться на фоне ОРВИ, поэтому им реже, чем взрослым, бывают нужны антибиотики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Безусловно, идеальный вариант – это наличие информации у врача о наличии или отсутствии препаратов в аптеках Ижевска. Тогда пациенту не придется идти на повторный прием, чтобы подобрать другой препарат. В нынешней ситуации на всякий случай можно заранее попросить врача указать на рецепте возможный альтернативный вариант препарата.

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