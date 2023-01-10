Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук прокомментировала отсутствие антибиотиков в аптеках

Врачи могут подобрать для вас аналоги Фото: Амир Закиров

Многие жители Удмуртии отметили, что в последнее время в аптеках пропали антибиотики. Это естественно вызвало шквал жалоб, прокомментировать который в своих соцсетях решила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Для начала она отметила, что заниматься самолечением опасно и нельзя покупать лекарства без рецепта врача.

«Вирусные заболевания не лечатся антибиотиками, их назначают только в том случае, если к вирусу присоединилась бактериальная инфекция. Определить это и выписать нужное лекарство может только врач», – подчеркнула Пинчук.

Она также напомнила, что отсутствие некоторых лекарств в больницах это не новшество для фармацевтов. Причины могут быть разными: от недостатка сырья до завышенного спроса. Но если антибиотик действительно необходим, то лечащий врач всегда может подобрать аналог. А уточнять наличие препаратов можно телефону справочной ГОСАПТЕКА – 8(3412) 399-399.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Судебное заседание задержанного по статье о фейках в отношении ВС России президента Адвокатской палаты Удмуртии пройдет 18 января

В Удмуртии нашли тело 22-летнего жителя Татарстана

Двухметрового ангела из снега создал житель Удмуртии