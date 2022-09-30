Перенесут ли всероссийский проверочные работы в Ижевске в связи с трагедией в школе № 88

Специалисты объяснили, что теперь будет с проверочными работами Фото: Алексей БУЛАТОВ

«В школах начинаются ВПР, а мой ребенок психологически не готов вернуться в класс после стрельбы в 88-щй школе. Мы обратились к специалисту, решили временно на занятия не ходить. Что будет, если ребенок не напишет эту проверочную?» – спрашивает одна из наших читательниц. Тот же вопрос волнует многих родителей. Некоторые из них удивляются, что проверочные вообще не отменили. Мы обратились к специалистам Минобрнауки, и нам пояснили, что цель проведения ВПР – определение уровня подготовки школьников по основным учебным предметам. Данная диагностическая работа показывает, как ребенок усвоил знания, посещая уроки и делая домашнее задание. ВПР нужны для проверки объема и качества знаний, полученных детьми в течение учебного года. Если дети написали эти проверочные плохо – это знак для учителя, что необходимо пересмотреть подачу материала или уделить больше внимания отдельным темам. Результаты ВПР не влияют ни на итоговые годовые оценки, ни на перевод в следующий класс или получение аттестата. Напомним, в целях снижения рисков распространения COVID-19, ВПР в 2022 году перенесли на осень. Ранее работники образования отмечали, что после нескольких волн пандемии и периода дистанционного обучения, провести их особенно важно, чтобы вовремя понять, где предстоит «подтянуться». Как уточнили в Минобрнауки Удмуртии, перенос ВПР в связи с трагическими событиями в школе № 88 не предусмотрен, так как школы продолжают работу в штатном режиме, просто с усиленными мерами безопасности. При этом в пресс-службе министерства подчеркнули, что ребенок может пропустить проверочную по уважительной причине, например, по болезни. Писать ВПР отдельно ему не придется. Если ребенок на фоне трагических событий нуждается в помощи психолога и временно не посещает школу, причина также считается уважительной.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Кровавый след Артема Казанцева: убивший 17 человек в 88-й школе Ижевска не впервые напал с оружием на людей