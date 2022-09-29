Кровавый след Артема Казанцева: убивший 17 человек в 88-й школе Ижевска не впервые напал с оружием на людей

На Артема Казанцева заводили уголовное дело, когда ему было около 20 лет. Фото: Иван Иванов Фото: Мария Бакланова

Уже четвертый день вся страна вместе с Ижевском скорбит по погибшим в 88-й городской школе. Напомним, утром 26 сентября в школу ворвался вооруженный 2-мя пистолетами мужчина и убил 17 человек, 11 из них – дети. Как выяснилось, им оказался больной шизофренией выпускник этой школы.

Когда в нормальном человеке стали проявляться черты убийцы? Как жил Казанцев до дня страшной трагедии? Можно ли было предположить, что он пойдет убивать? Почему под прицелом оказалась его бывшая школа?

Пытаемся понять ответы на эти вопросы из новых фактов биографии убийцы.

В обычном мальчишке ничего не предвещало будущего убийцу

До 15-16 лет Артем Казанцев был вполне обычным подростком - играл в футбол и в казаки-разбойники со сверстниками, общался с ребятами из школы. По воспоминаниям Рустама Балтачева, который вырос в одном дворе с будущим убийцей, Артем в то время никак не отличался от остальных детей.

«Его бабушка сидела в школе на звонках и заведовала ключами от кабинетов. Он постоянно был во дворе, играл вместе со всеми, поэтому домой за Артемом заходили многие, я в том числе - чтобы позвать поиграть, когда команду для футбола собирали», – рассказывает Руслан.

Подъезд Артема Казанцева Фото: Архив КП

Артем изменился, когда ему купили компьютер. По воспоминаниям Руслана, ему были интересны безобидные игры, но во что Казанцев стал играть позднее, он не знает – общение прекратилось.

«У него был один друг, с которым он общался ближе всего. Они одно время вместе по интернет-клубам ходили, в компьютерные игры резались. А потом Артему купили собственный компьютер. И вон тогда он стал меняться. С улицы он исчез. Засел дома и играл уже там», – вспоминает Руслан.

2008 год – первое нападение

После 9 класса Казанцев ушел из школы и поступил в техникум на специальность «программист». По окончании техникума, в 2006-м году, его призвали в армию. Судя по всему, именно тогда впервые проявились симптомы психического заболевания. Из вооруженных сил он был комиссован досрочно с диагнозом «шизофрения». Что послужило тому причиной, пока неизвестно.

Диагноз «шизофрения» требует постоянного наблюдения у психиатра и приема специальных препаратов. Казанцеву было назначено такое лечение. Следить за тем, чтобы он принимал лекарства, должны были родные, с которыми он жил – мама и бабушка. Но видимо в какой-то момент парень прекратил принимать препараты, либо их действия было недостаточно, чтобы сдержать агрессию Артема.

В декабре 2008 года он совершил свое первое нападение. Тогда его жертвами стали женщина и 12-летний подросток. К счастью, оба они выжили. Мальчик получил удар в спину – нож попал в кость позвоночника, не повредив жизненно важные органы. Женщине нападавший повредил ногу. https://www.izh.kp.ru/online/news/4942043/

Психиатрический диагноз освободил Казанцева от уголовной ответственности. Признав его невменяемым, суд назначил лишь амбулаторное лечение – посещение психиатра и прием назначенных им препаратов.

Хорошо знал учителя, которого убил

Последние несколько лет Казанцев жил практически незаметно для всех окружающих – редко выходил из дома, ни с кем не разговаривал. За это время с пособия по инвалидности он сумел скопить сумму, достаточную на приобретение оружия – двух переделанных травматов и двух сотен патронов. С этим арсеналом он и пошел утром 26 сентября расстреливать школу.

Что руководило им при выборе места для расправы? Возможно, личные мотивы. Ведь одно из первых, совершенных им убийств, вряд ли можно считать случайным. Практически сразу, зайдя в школу, Казанцев отправился в направлении кабинета ИЗО, который находится на первом этаже в самом конце коридора. Других учебных классов в этом крыле нет, и убийца, будучи выпускником этой школы, не мог этого не знать.

Руслан Балтачев, тоже учившийся в 88-й школе, обратил внимание, что маневр, который совершил Казанцев, сразу бросается в глаза и наталкивает на мысль, что Артем имел какую-то конкретную цель.

«С наших времен в школе остались работать только три педагога. Зная план школы, я понимаю, как он действовал. На входе убил охранника и пошел по первому этажу направо. Там почти нет кабинетов, там столовая, но в самом конце коридора – класс рисования. Учительницу по ИЗО и черчению, Светлану Ивановну Суханову, он хорошо знал. И он дошел до ее кабинета, выстрелил в нее и пошел назад, к холлу – потому что только оттуда он мог подняться по лестнице на верхние этажи. Получается, он заложил крюк только ради кабинета ИЗО», – рассуждает Руслан.

В этот момент в кабинете ИЗО были второклашки. Учитель закрыла их собой от выстрелов. Казанцев не вошел в кабинет. Отправился дальше…

Комментарий специалиста

«По последним данным, шизофренией больны около 1% населения Земли. Заболеванию подвержены и мужчины, и женщины. У мужчин проявление заболевания чаще всего происходит в возрасте от 14 до 20 лет. То есть это как раз укладывается в историю убийцы из Ижевска (в 18 лет, в армии, заболевание выявили, в 20 он напал на людей с ножом, - Авт.). Шизофрения может проявляться как специфическими симптомами вроде бреда и галлюцинаций, так и неспецифическими - повышенная утомляемость, пониженное настроение. Пусковым механизмом, который проявит заболевание, может быть все, что угодно. Но чаще всего это либо острое стрессовое переживание, либо хронический стресс, который накапливается, либо повышенная утомляемость в течение долгого времени. Еще один триггер - злоупотребление психоактивными веществами», – рассказал KP.RU врач-психотерапевт, кризисный психолог Сергей Пустовойтов.

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