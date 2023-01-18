Не верьте Анфиске: бывший директор зверинца в Ижевске рассказал, почему не стоит заводить дома обезьяну

Почему милая мордашка может быть так обманчива Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Читатели часто присылают в редакцию «Комсомолки» очень интересные вопросы. Например, ижевчанка Лидия обратилась с вопросом: можно ли в Удмуртии купить ручную обезьяну, и как сложно ее содержать?

«Прочитали с ребенком книгу Эдуарда Успенского про обезьянку Анфису – и все, дочь «заболела» этой идеей. Она загадала питомца на Новый год, но где мы ей в декабре обезьяну найдем? И потом, надо же содержание изучить. Поэтому Дед Мороз ее «не понял» и подарил игрушечную обезьянку. Не прокатило. Может быть, есть какие-то карликовые, которых можно завести?» – спрашивает Лида.

С этим необычным вопросом мы обратились к бывшему директору зверинца в Летнем саду города Ижевска Сергею Кандакову, которому в своей практике не раз доводилось сталкиваться с приматами.

Обезьяна всех «построит»

Не нужно принимать за руководство по содержанию диких животных детские книги и фильмы – это первое, на что обращает внимание эксперт. В сказке может быть все что угодно, даже драконы и великаны. Обезьяна как идеальное животное-компаньон – тоже что-то из этой фантастической области. Так что плюшевая обезьянка на самом деле – для ребенка лучший вариант.

Обезьяны – социальные животные Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Они милые, пушистые и ласковые только в кино и мультфильмах. На самом деле эти животные могут быть достаточно агрессивны. Дело в том, что обезьяны – стадные животные и имеют соответствующие инстинкты. В группе они всегда борются за первенство, каждый мечтает быть вожаком, причем за положение в иерархии борются как самцы, так и самки. Человека обезьяна будет воспринимать как себе подобного и потому будет пытаться доминировать. А доминирующая особь у приматов не церемонится с подчиненными», – говорит Сергей Кандаков.

Но ведь человек крупнее большинства обезьян, неужели это не повод «уважать» хозяина? Оказывается, нет. Для этих животных поведение сородича часто играет куда более важную роль, чем габариты.

«У обезьян в стаде так принято: если кто-то уступает свою пищу, то он ниже по рангу. И когда человек старается повкуснее накормить питомца, питомец воспринимает это как знак подчинения. Значит, он главнее, значит, он – хозяин в доме, а человек ему прислуживает», – объясняет эксперт.

Что касается детей, то здесь сюжет сказки про Анфиску, в которой ребята из детсада сразу же находят с хвостатой проказницей общий язык, особенно не совпадает с реальностью. Детей любая обезьяна будет ставить ниже себя и при случае может напасть.

Фото: из личного архива Сергея Кандакова

Вспомним недавний случай: в конце 2022 года примат на зоовыставке схватил слишком близко подошедшую к нему девочку. Ребенок отделался вырванным клоком волос, но все могло быть и хуже.

По словам Сергей Кандакова, относительно безобидным может быть только детеныш обезьяны (чем, кстати, пользуются пляжные фотографы), но детеныши имеют свойство вырастать.

«Как-то я привез малыша резуса – очень забавная была обезьянка, Юлей назвали. На зиму сотрудница, которая за ней ухаживала, взяла ее домой. Юлька воспринимала ее как мать, а остальных членов семьи «строила», кусалась вовсю, все ее боялись», – рассказывает он.

Если набросится, отбиться будет сложно

Быть может, для кого-то это будет новостью, но «поедатели бананов» действительно очень больно кусаются. В основном в квартирах оказываются макаки, реже капуцины – это как раз те забавные обезьянки с цепкими хвостами, которых часто снимают в американском семейном кино. У тех и других довольно длинные клыки, которые чуть что пускаются в ход.

«У самцов макак клыки больше, чем у собаки. Цирковым обезьянам их удаляют еще в детстве, потому что разозлившаяся обезьяна может нанести человеку серьезные травмы, а если прокусит вену или артерию, возможен даже смертельный исход», – говорит Сергей Кандаков.

Даже у небольших обезьян бывают большие клыки Фото: Олег УКЛАДОВ

Если обезьяна напала, то отогнать ее можно громким криком или палкой, но это вряд ли получится у ребенка или женщины. Здесь вспоминается еще один нашумевший случай, который произошел летом 2022 года, правда, не в Удмуртии, а в Подмосковье. Тогда сбежавший из «домашнего зверинца» черный мангобей напал на девочку, и несколько взрослых едва смогли ее отбить.

Причин, почему выросшее в клетке животное может напасть, много. Чаще всего это следствие стресса. Мы уже говорили, что обезьяны ведут стадный образ жизни. При одиночном содержании в отдаленных от природы условиях их психика страдает, и вспышки агрессии – лишь одна из проблем, которые могут быть с этим связаны.

«Разобрала всю квартиру»

Обезьяна – животное очень любопытное, и если содержать ее в квартире без клетки, то она разберет квартиру за полчаса.

«В 90-х появилась мода заводить обезьян. Были и у меня знакомые, которые приобрели макака-резуса. Сначала консультировались. Потом примерно полгода держали. Но поняли, что дома с таким животным сладить невозможно, и отдали в зверинец. Обезьяне нужно достаточное пространство для жизни, поэтому в маленькую клетку ее не посадишь. А на свободе она будет изучать все, до чего дотянется», – рассказывает Сергей Кандаков.

Кстати, в годы работы зверинца люди что только не совали в вольеры к приматам, и никто, разумеется, уже не получал свои вещи обратно.

Фото: из личного архива Сергея Кандакова

«Культуры посещения зоопарков у нас тогда еще не было, люди даже не задумывались об этом. Часто подсовывали макакам сигареты, те их ели, – видимо, нравился вкус табака», – вспоминает эксперт.

Но вернемся к неудобствам содержания обезьян в городской квартире. Есть еще один веский аргумент «против». Помните, как Анфиска лихо сообразила, что делать с ночным горшком? Так вот, в реальности подобных чудес не бывает. Обезьяны справляют нужду где придется и когда им захочется. Неспроста уличные фотографы на юге приучают их к подгузникам.

История одного побега

А еще обезьяны – очень сильные и сообразительные животные. Как-то раз – опять-таки речь идет о 90-х – из зверинца под покровом ночи сбежал взрослый яванский макак.

«Это был довольно крупный самец, с клыками. Достался он нам «в довесок» с другими животными. Мы поселили его в металлическом вольере, весьма прочном, на наш взгляд, но животное все-таки нашло в конструкции слабое место. Ночью макак оторвал приваренный (!) металл и вышел. Территорию охраняли две кавказские овчарки. Одна сразу спряталась, а другой пес встал на пути – он же охранник, непорядок, когда имущество разбегается! Макак этого кобеля сильно порвал, местах в шести зашивать пришлось», – рассказывает Сергей Кандаков.

Утром, когда пропажу обнаружили, пришлось срочно дать объявления на радио и телевидение, а также предупредить милицию, чтобы люди, увидев на улице обезьяну, сразу звонили по нужному номеру. Беглец в момент прославился на весь Ижевск.

С детенышем может не быть особых проблем, но, повзрослев, он начнет показывать характер Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нашли примата около полудня в частном секторе на улице Милиционной. Но добровольно обезьяна в руки не далась, а транквилизаторов в то время не было. Пришлось действовать хитростью:

«Пищу макак наверняка за время своей прогулки нашел, а вот где попить – вряд ли, лето было жаркое. Так случилось, что прежние владельцы в шутку приучили этого самца к сладкому вину. Поэтому я налил немного вина в бутылку и протянул ему – тот сидел на заборе, ближе, чем на расстояние вытянутой руки, не подпуская. Жажда взяла свое. Самец схватил бутылку, выпил содержимое, опьянел и подобрел. Он спокойно дался в руки, и мы водворили его обратно в вольер. Вольер, конечно, пришлось значительно усилить, чтобы таких инцидентов не повторялось».

О карликовых обезьянках и законодательстве

Ну а что с «карликовыми» обезьянками, о которых спрашивала наша читательница? Такие и правда есть, только это не какая-то миниатюрная порода, а просто мелкие виды обезьян – игрунки. Любители экзотики действительно заводят их дома в больших клетках – как птиц. Тут, конечно, можно не беспокоиться о сохранности квартиры, но другие проблемы остаются. Во-первых, игрунки приручаются еще хуже, чем мартышки и макаки, и кусаются тоже весьма неприятно. Во-вторых, они крайне требовательны к условиям содержания, и владельцу потребуется обеспечить их такими влажностью, освещением, температурой и рационом, чтобы обезьянки не чувствовали особого отличия от тропического леса. Это дорого и требует знаний. В-третьих, обезьяны подвержены болезням. Любая простуда для них губительна и может привести к смерти уже через сутки.

А самый серьезный нюанс в содержании обезьян – это нюанс с законами. Купить игрунку или другого мелкого примата реально. Купить легально – практически невозможно. Это могут делать только зоопарки с лицензией. А частникам чаще всего продают животных, которых отловили незаконно и привезли контрабандой. Поэтому приобретая экзотическое животное без документов, стоит задуматься о трех вещах: первое – возможно, вы стимулируете браконьерство, второе – возможно, это животное совершенно дикое и в ближайшее время заболеет или погибнет на почве стресса, и третье – покупая такого зверя, вы нарушаете закон.

Капуцины часто используются для фотосессий и снимаются в кино Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2018 году был принят федеральный закон об ответственном обращении с животными, согласно которому некоторых из них вообще запрещено содержать дома в России. Список животных, запрещенных к содержанию, был утвержден как подзаконный акт в июне 2019 года. Из приматов в него наряду с человекообразными обезьянами входят вышеупомянутые макаки и капуцины. Игрунок в этом списке нет, но это не значит, что их можно приобрести в зоомагазине. Так что прежде чем поддаться на очарование Анфиски, лучше десять раз подумать.

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