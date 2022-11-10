Обезьяна напала на 5–летнюю девочку на выставке животных в Удмуртии

Организаторам выставки выдали предупреждение Фото: Эдуард КАРИПОВ

На выставке животных в Воткинске одна из обезьян напала на 5-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Девочка хотела сделать фотографию с экзотическим животным. Во время этого обзьяна высунула лапку из клетки, схватила ребенка за прическу и выдернула клок волос. После этого девочку доставили в больницу, где ей поставили диагноз «повреждение волосистой части головы».

Организаторы выставки нарушили федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Компании выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при использовании животных в культурно-зрелищных целях.

Кроме того следственные органы СК России по Удмуртии организовали доследственную проверку действий организаторов выставки. Им будет дана оценка по статье 238 УК РФ.

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