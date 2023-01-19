Качество в ущерб срокам: в Удмуртии объяснили причины отставания по ремонту школ

Многие школы Ижевска уже получили новые кровли Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Многие годы образовательные учреждения Удмуртии ждали капитального ремонта. Четыре года назад он наконец-то стартовал. Но чем масштабнее работы, тем больше вероятность возникновения проблем и недочетов. Не обошлось без них и на этот раз: массово протекала кровля, сроки сдвигались, подрядчики менялись, работы переделывались, стройматериалы дорожали.

В ноябре прошлого года пришла вполне ожидаемая новость о том, что наш регион потерял темп выполнения программы капитального ремонта в школах и даже попал в «красную зону», где собрались самые отстающие. Свою собственную проверку начала и прокуратура. О том, как обстоят дела в настоящее время, расскажем в нашем материале.

Что успели сделать в прошлом году?

В период 2022-2023 года планировалось капитально отремонтировать 15 учреждений образования на общую сумму 581,3 млн рублей. Изначальная стоимость всех материалов и работ была на 103,8 млн меньше, а увеличили ее после того, как возникли непредвиденные работы.

В большинстве школ заменили окна Фото: Архив КП

«В эту сумму входит не один только ремонт. На выделенные средства также приобретаются оборудование, мебель и новые учебные пособия для школ. Часть денег направляется на повышение квалификации педагогов», – сообщили «Комсомолке» в министерстве образования Удмуртии.

До конца прошлого года удалось закончить все виды ремонтных работ в 8 зданиях шести школ республики. В Ижевске до декабря из-за проблем с конкурсной документацией затянулся ремонт школы № 92, но его обещали вскоре закончить.

Депутат Государственной думы от Удмуртии Лариса Буранова пояснила, что все дело в неотработанных регламентах федеральной программы. Наша республика предпочла в ущерб срокам провести все работы максимально качественно.

Ряд работ были выполнены по гарантии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Кроме этого, в рамках проекта муниципального проекта «Большой ремонт» летом 2022 года в Ижевске стартовали работы на кровле школы № 35 (планируется закончить летом 2023 года) и детского сада № 287 (окончание в январе 2023).

Что будет сделано в 2023 году?

В 6 школах республики все запланированные работы будут окончены в 2023 году. В списке: Понинская СОШ, Сюмсинская СОШ, Алнашская СОШ им Г.Д. Красильникова, Увинская СОШ №4, Игринская СОШ и Красногорская гимназия.

Помимо этого, работы начнутся также в Чепецкой СОШ, лицее № 26 Сарапула, Бачумовской СОШ, СОШ № 1 Сарапула, Кильмезской СОШ и Балезинской средней школе. Под вопросом проведение ремонта в Ворцинской ООШ.

Материальное обеспечение кабинетов тоже входит в проект Фото: Амир Закиров

До первого апреля планируется заключить контракты на капремонт и оснащение оборудованием образовательных учреждений на общую сумму более 303 млн рублей.

Есть надежда и на то, что республика из федерального бюджета сможет получить дополнительные средства в сумме 577,5 млн рублей, которые будут направлены на ремонт еще 10 школ: Дизьминская СОШ, Ярская СОШ № 1, хореографический лицей № 95 Ижевска, Борковская СОШ, Уканская СОШ, гимназия № 8 Глазова, корпус № 1 школы № 90 в Ижевске (под вопросом), начальная школа и основное здание СОШ № 3 в Можге, школа № 83 Ижевска.

Кроме этого, за счет средств городского бюджета столицы Удмуртии планируется привести в порядок школы № 16 и 52.

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