Удмуртия отстает по выполнению федеральной программы капремонтов школ

Удмуртия попала в «красную» зону Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Удмуртия вошла в список регионов отстающих от выполнения программы капремонтов в школах. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

«По «красной» зоне я бы добавил несколько регионов, где есть значительное отставание. Оно будет в ближайшее время наверстано. Это Удмуртия, Забайкальский край, Курская, Новосибирская и Псковская области», – сказал первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак.

К каждому из перечисленных регионов прикрепят депутатов, которые будут следить за выполнением работ. Выйти из «красной» зоны мы должны до конца года. Иначе глава Удмуртии должен будет отчитаться перед Генсоветом «Единой России» на совещании.

«А если они там (в «красной» зоне - поправка КП) останутся, то они на всю страну расскажут, как они добились таких неутешительных результатов», – отметил Турчак.

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