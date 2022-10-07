На помощь маме: как в Ижевске проект «Передышка» поддерживает родителей детей с инвалидностью

Зульфия Акулова - руководитель проекта и председатель благотворительного фонда «Луч Солнца», сын Егор и профессиональная мама - Лариса Красноперова

«Я как-то упала и повредила ногу. С травмой ходила в течение 4 лет. Потому что не могла физически оставить ребенка и лечь в больницу. После того, как мы попали в проект, первое, что я сделала – это легла на операцию», – рассказала ижевчанка Елена Санникова.

Сын Елены - Гриша болен гидроцефалией и ДЦП. Мальчику 10 лет, но при этих тяжелых заболеваниях он не может есть самостоятельно, стоять или сидеть. Мама Гриши просто вынуждена круглосуточно находиться рядом с сыном, потому что даже родственники или няни не способны обеспечить необходимый уход.

Грише нужен регулярный уход

Несмотря на безмерную материнскую любовь, такое пребывание просто по-человечески изматывает.

«Я познакомилась с Зульфией Акуловой и благотворительным фондом “Луч солнца” во время очередной реабилитации. И очень благодарна за предложенную помощь в уходе за сыном. Благодаря их проекту «Передышка» я получила возможность больше времени проводить с двумя другими детьми. Но самое главное, смогла лечь на операцию и поправить свое здоровье», - поделилась мама мальчика с инвалидностью.

Что такое «Передышка»?

Проект «Передышка» благотворительного фонда «Луч солнца» в Удмуртии действует уже на протяжении шести лет.

Специализированные помощники, которых называют «профессиональные мамы», помогают семьям с тяжелобольными детьми, которых нельзя оставить без присмотра. Профессиональные няни остаются с ребенком для того, чтобы мама и папа смогли заняться делами или просто морально отдохнуть.

Руководитель проекта Зульфия Акулова о проблемах семей, в которых тяжело болеют дети знает не понаслышке. Ее средний сын Егор родился на 29 неделе. С рождения перенес множество тяжелых болезней и несколько сложных операций. Все это сказалось на его развитии.

«Когда в 2017 году нам предложили услуги «Передышки». Первым, кто поучаствовал в этом проекте, был мой сын. Мне хотелось понять эту систему. Да, я опасалась оставлять сына с чужим человеком. Опыт оказался благополучным. У Егора после общения с профессиональной мамой было много положительных эмоций. Мой мальчик привязался к Ларисе. Когда я оставляла ребенка с ней, мне самой хотелось отдохнуть. Но это время уходило на работу в фонде», – вспоминает Зульфия Акулова.

Зульфия Акулова

С 2017-го года участниками проекта стали 60 семей.

«Услуга оказывается в разных ситуациях. Например, когда маме надо срочно подготовить документы для госпитализации ребенка. Или когда надо купить продукты первой необходимости», – поделилась Зульфия Акулова.

Для родителей помощь абсолютно бесплатная

Все годы проект «Передышка» существует на средства фонда и грантов.

Например, в 2021 году фонд подарил в городском конкурсе социальных проектов «Обычный герой». На средства выигранного гранта (70 000 рублей) организация теперь оказывает помощь в рамках проекта «Передышка» пяти семьям Ижевска с тяжелобольными детьми.

Одной из существенных особенностей «Передышки», то, что профессиональные мамы не ограничивают во времени родителей. Они помогают столько сколько нужно. Кроме того, в рамках проекта проходят различные тренинги как для родителей, так и для сотрудниц. Стоит отметить, что профессиональные мамы получают по 149 рублей за час работы - оплата происходит из средств фонда, а для родителей эта помощь полностью бесплатная.

К сожалению, в этом году общественная организация осталась без грантового финансирования.

«До победы в конкурсе Фонда президентских грантов, не хватило всего одного балла. Запрашиваемая сумма составляла два миллиона рублей. Сейчас из-за ограниченного бюджета нашими подопечными являются, в основном только дети с тяжелыми нарушениями развития, которые практически всегда находятся дома. Нам вынужденно пришлось сократить количество семей участников с 30 до 10», – поделилась руководитель проекта.

Чем могут помочь жители Удмуртии?

Несмотря на трудности Зульфия Акулова не отчаивается и ищет дополнительное финансирование. Помочь могут и жители Удмуртии, перечислив средства на счет благотворительного фонда «Луч Солнца»:

- На официальном сайте фонда по ссылке

- Переведя платеж по реквизитам:

Номер расчетного счета: 40703810468000000013

Наименование банка: ПАО «Сбербанк»

БИК: 049401601

Номер корреспондентского счета: 30101810400000000601

* Информация от победителя конкурса социальных проектов и их авторов «Обычный герой». Фотографии для публикации предоставлены благотворительным фондом «Луч Солнца»