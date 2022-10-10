Последствия трагедии: как помочь себе и ребенку справиться с пережитым страхом?

Рассказываем, как помочь ребенку пережить травмирующие события Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прошло две недели с трагедии в 88 школе Ижевска. К сожалению, она не первая, в которой гибнут дети. Но именно после них в родителях особенно остро просыпается страх за ребенка. Мы боимся отпускать их в школу, в учреждения дополнительного образования, да и просто погулять на улице с друзьями. Как вести себя в такой ситуации, пояснила клинический психолог Надежда Гайнуллина.

«До полового созревания дети находятся в эмоциональном поле родителей. Если тревожится мама, то ребенок будет испытывать эти же чувства. Например, мама просит ребенка позвонить, когда он доберется до школы, и добавляет, что она очень волнуется. Сын или дочь, в этот момент начинают ощущать чувство вины за тревогу мамы. Раз родители так беспокоятся, значит мир небезопасен для него. И вот тут уже у него возникает страх и тревожность. Родители должны поддерживать уверенность ребенка, что все будет хорошо. Дети не умеют просчитывать ситуацию на будущее, поэтому все страхи они как губка впитывают от взрослых», – предупреждает психолог.

Почаще будьте с ребенком, обнимайте его Фото: Архив КП

А если сам ребенок побывал в эпицентре событий? А может услышал и увидел столько, что боится идти в школу и выходить из дома? Что делать родителям? Конечно, лучше всего обратиться за психологической помощью к специалистам. Но если такой возможности нет, а может и сам школьник не хочет, можно попробовать решить это своими силами.

«Речь идет о травмирующей для их психики ситуации, которую они пока не в силах «переварить» самостоятельно. И здесь очень важно прожить эмоции (причем, не только детям, но и взрослым). Пусть ребенок расскажет, как ему страшно. Проговаривая свои эмоции и ощущения, иногда через слезы и даже истерики (не нужно этого пугаться), мы помогаем нашему телу освобождаться от негативных эмоций. Нужно выслушать, сказать, что вы понимаете все его страхи и подчеркнуть, что вы всегда рядом.

В эти моменты очень важны тактильные ощущения, которые дарят ощущение безопасности и поддержки. Обнимите ребенка, погладьте по руке или голове (зависит от возраста и ваших с ним отношений). Ребенок говорит, а вы его слушаете, любите и даете ему ощущение безопасности.

Не запрещайте ребенку испытывать эмоции Фото: Алексей ФОКИН

Есть важный момент! Родители НЕ должны говорить о том, что бояться не нужно! Страх – это нормальная реакция организма. Мозг ребенка не примет частицу НЕ.

«Нужно быть готовым к тому, что у разных детей выход из такого состояния займет разное время. У одних будет быстрее, другим может понадобиться помощь профессионального психолога», - пояснила Надежда.

Стоит ли оставлять ребенка дома и временно организовать для него дистанционное обучение? Или лучше побыстрее вернуть его в привычную школьную обстановку?

«Для того, чтобы успокоиться, нужно время. Время на то, чтобы наш мозг «переварил» ситуацию и избавился от травмирующей информации. Если родители пока не в силах отпустить ребенка в школу, и сам ребенок не против этого, пусть он побудет на домашнем обучении. Таким образом и у родителей, и у детей вновь появится то самое важное для нас чувство безопасности», – рассказала Надежда Гайнуллина.