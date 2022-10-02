Как идет расследование стрельбы в школе № 88 в Ижевске

Расследование продолжается Фото: Мария Бакланова

Утром 26 сентября в 88-й школе Ижевска началась стрельба: в здание ворвался 34-летний выпускник школы Артем Казанцев, убил охранника, после чего начал стрелять по детям и учителям. В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей, 25 получили ранения. Нападавший покончил с собой.

Сразу после трагедии Следком открыл уголовное производство по двум статьям УК РФ: убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. На следующий день по итогам осмотра места происшествия, тела нападавшего и его жилища было возбуждено еще одно производство - о возбуждении ненависти.

27 сентября в Ижевск прибыл Председатель СКР Александр Бастрыкин. Он лично осмотрел место трагедии, в том числе здание школы и прилегающую территорию. Главе СКР доложили предварительные итоги расследования, а также план проведения процессуальных действий и следственно-оперативных мероприятий.

Как рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, «изучение личности нападавшего говорит о том, что он придерживался нацистской идеологии». По данным СК, Казанцев был очень замкнутым человеком, но «близкие люди говорят, что моменты агрессии он уже проявлял».

Ранее сообщалось, что Казанцев страдал шизофренией.

Сейчас проверяются все версии. Устанавливаются причины и условия, которые могли привести к трагедии – всем им будет дана правовая оценка.

Расследование продолжается.

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