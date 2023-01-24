Зубы мудрости: нужно ли их лечить или лучше сразу удалять

Зубы мудрости прорезаются далеко не у всех. Фото: elements.envato.com.

О том, что зубы мудрости нисколько не прибавляют ума, знают наверняка все. А вот проблем от них, так уж сложилось, бывает предостаточно. Доцент кафедры ортопедической стоматологии, кандидат медицинских наук Ольга Головатенко рассказала о том, стоит ли их удалять еще в зачатке и можно ли пересаживать зубы мудрости на место потерянных.

Рудимент, однако!

Зубы мудрости – восьмые зубы или комплект третьих моляров – прорезываются в возрасте от 17 до 25 лет. Ранее во время пережевывания грубой пищи основные зубы постепенно стирались, и длина зубного ряда уменьшалась. Это создавало условия для прорезывания зубов мудрости и корректного их расположения в зубном ряду для эффективного жевания.

В процессе эволюции пища стала более мягкой, и теперь нет необходимости в дополнительных зубах для эффективного жевания. Кроме того, скорость стирания зубов снизилась (в норме зубы современного человека стираются всего на один миллиметр за 100 лет), поэтому очень часто в зубном ряду нет места для прорезывания третьих моляров. В настоящее время многие ученые относят зубы мудрости к рудиментарным органам, как, например, аппендикс и копчик.

«Учитывая, что размеры нижней челюсти у современного человека постепенно уменьшаются, все чаще мы сталкиваемся с отсутствием зачатков зубов мудрости у пациентов. Другой распространенной проблемой становится затрудненное прорезывание или некорректное положение третьих моляров в зубном ряду, либо полная ретенция, когда прорезывание зуба невозможно», – рассказала Ольга Головатенко.

Почему их трудно лечить?

Считается, что зубы мудрости больше других подвержены кариозным процессам, быстрее чернеют и разрушаются. На самом деле все дело в их расположении – они находятся достаточно глубоко во рту, поэтому качественно очищать их получается далеко не у каждого человека. А тут и до кариеса недалеко.

Именно по этой самой причине их довольно непросто лечить. Иногда у врача нет элементарного доступа к зубу, чтобы грамотно вылечить зуб. Поэтому если нет возможности качественно провести лечение, зуб мудрости необходимо удалить.

Решение о лечении или удалении зуба принимает только стоматолог. Вдруг, они еще пригодятся. Фото: elements.envato.com.

Так может, просто взять и удалить?

В США удаление зубов мудрости стало рутинной процедурой, ежегодно удаляется более 10 млн зубов мудрости, а затраты пациентов и страховых компаний составляют до 3 миллиардов долларов в год. Большая часть этих удалений проводится с профилактической целью для предотвращения проблем в будущем. В этом случае удаляются либо прорезавшиеся здоровые зубы, либо зачатки зубов, находящиеся в кости.

«На самом деле это палка о двух концах. У кого-то эти зубы имеют все шансы прорезаться правильно и добросовестно выполнять жевательную функцию. Удалять их в зачатках нет никакой необходимости. Кроме этого, удалить зачаток зуба из кости челюсти не самый простой процесс, и вряд ли можно прогнозировать его удаление без риска осложнений. Решение должно приниматься строго индивидуально и только опытным врачом-стоматологом», – предупредила кандидат медицинских наук.

Абсолютных показаний к удалению зубов мудрости на самом деле немного. Во-первых, это глубокий кариес, когда у специалиста уже нет возможности качественно восстановить поврежденные зубы. То есть кариозный процесс дошел до пульповой камеры и привел к воспалению нерва у данного зуба.

Во-вторых, это наличие глубоких пародонтальных карманов вокруг зуба, которые появляются при неудовлетворительной гигиене и провоцируют бактериальную инфекцию, приводя к воспалению, боли и отеку.

Третья причина, по которой восьмые зубы лучше удалить, – это неправильное их прорезывание и положение в зубном ряду. В этом случае зубы мудрости могут травмировать соседние седьмые зубы или щеку или становиться препятствием для правильного смыкания челюстей, что приводит к расстройствам височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц. Также одной из причин для немедленного удаления являются кисты и опухоли в области зубов мудрости.

«Для того, чтобы избежать возможных проблем, необходимо еще с подросткового возраста наблюдать за развитием зубов мудрости, сделать рентгеновский снимок и проконсультироваться со специалистом, который сможет спрогнозировать развитие ситуации и в случае необходимости удалить проблемные зубы», – подчеркнула стоматолог-ортопед клиники ИГМА Ольга Головатенко.

Доцент кафедры ортопедической стоматологии, кандидат медицинских наук Ольга Головатенко

А может, взять и пересадить?

Как и любая другая область медицины, стоматология не стоит на месте, и в последние годы врачи рассматривают зубы мудрости как материал для пересадки на место утерянных коренных зубов. Особенно это касается первых моляров, которые прорезываются еще в раннем возрасте и быстрее других разрушаются.

А что если на место удаленного установить здоровый зуб мудрости, который будет в силах выполнять всю возложенную на него жевательную функцию? И это уже не будущее, а настоящее.

«Это очень перспективное направление в стоматологии, которое по сути представляет собой ту же имплантацию, но только своим же родным материалом. Клинических случаев на сегодняшний день не очень много, но будущее у этого метода есть. Поэтому, наверное, есть некая целесообразность в том, чтобы не удалять пока здоровые зубы мудрости, а наблюдать за ними», – считает специалист стоматологии ИГМА.

Тактика лечения зубов мудрости у каждого специалиста своя. Например, стоматолог-терапевт клиники ИГМА оценит состояние зуба и степень его повреждения при кариесе, а также возможность проведения качественного лечения для дальнейшего функционирования третьего моляра.

Стоматолог-ортопед определит тактику лечения, если зуб мешает полноценной работе нижней челюсти. Для этого у специалистов клиники ИГМА имеются современные методы диагностики и анализа зубных рядов в артикуляторе с применением аппаратов для чрескожной электронейростимуляции и аксиографического обследования.

Только после проведенного обследования можно принимать решение, оставлять зуб мудрости или все же удалить его. И если удаление неизбежно, стоматолог-хирург оценит все риски, обсудит их с пациентом и назначит лечение для профилактики и минимизации возможных осложнений.

Получить консультацию и помощь врачей-стоматологов можно в клинике ИГМА по адресу: улица Холмогорова, 37а.

Телефон регистратуры: +7(3412)42-54-88, +7(912)748-80-87.

Записаться на прием можно на сайте клиники stomigma.ru.

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