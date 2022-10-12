Особая помощь: в Удмуртии работает общественное движение для тех, кто потерял близких

Татьяна - один из волонтеров общественного движения «Хоспис.Удмуртия». Фото предоставлено РОД «Хоспис.Удмуртия

«Хоспис.Удмуртия» помогает тяжелобольным пациентам и их семьям. Мы проводим консультации для людей, переживающих боль утраты близкого. Обучаем и помогаем в уходе за лежачими больными, а также предоставляем помощь сиделок, – говорит Наталья Ветошкина, председатель совета регионального общественного движения «Хоспис.Удмуртия». – Помогаем разобраться с социальными вопросами,а благодаря Удмуртской епархии семьям оказывается духовная поддержка».

В Ижевске четыре года назад региональное общественное движение «Хоспис.Удмуртия» основала мама мальчика, который оказался при смерти. Сейчас ее сын продолжает жить, семья переехала в другой регион, а команда движения развивает это важное и нужное дело.

«Одна из миссий нашего движения – соединить людей готовых помогать, с теми, кому помощь необходима, – делится председатель совета «Хоспис.Удмуртия».

Также в общественном движении рассказывают: хочется, чтобы больше жителей нашей республики узнали, что они не одиноки, и есть люди, которые могут помочь, поддержать их в горестные моменты. В «Хоспис.Удмуртия» более ста волонтеров готовы помогать уставшим семьям.

Кроме того, региональное общественное движение «Хоспис.Удмуртия» проводит группы поддержки для потерявших близких и личные консультации. Эта помощь абсолютно бесплатна.

Обратиться за поддержкой может каждый. Телефон для записи в Ижевске 77-59-07.

Группа Вконтакте Регионального общественного движения «Хоспис.Удмуртия»

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*Информация и фото предоставлены региональным общественным движением «Хоспис.Удмуртия» - победителями конкурса социальных проектов и их авторов «Обычный герой»

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