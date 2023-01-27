Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Небольшое похолодание в столице Удмуртии обещают синоптики в эти выходные. Сильных морозов ждать не стоит, но на 2-3 градуса столбик термометра все-таки опустится.

Пятничный снегопад с большой вероятностью не будет иметь серьезного продолжения. Возможно, даже ненадолго выглянет солнце.

А теперь подробнее о каждом дне.

В субботу, 28 января, по данным Росгидрометцентра, дневная температура воздуха ожидается около -5°С. Яндекс.Погода обещает примерно столько же, может, на градус теплее. С утра будет облачно с прояснениями, во второй половине дня – пасмурно. Осадки маловероятны, возможно, только утром пройдет небольшой снег. А вот ночью снегопад вернется. Похолодает до -10.. -14°С. В течение суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1-2 м/с.

В воскресенье, 28 января, будет облачно, возможен снег. Днем, по данным Росгидрометцентра, похолодает до -7°С; по данным Яндекса, – до -9°С. Ночью будет около -12.. -13°С. Направление ветра изменится на южное, скорость составит порядка 3-4 м/с.

В понедельник, по предварительным прогнозам, погода будет похожа на воскресную, только без снегопада, а со вторника снова начнется потепление.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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