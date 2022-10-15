Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября: Козерогов будет ждать интим, а Рыбам пора решить проблемы в семье

Астропрогноз для всех знаков зодиака Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Звезды укажут путь, если вы заблудились. Астролог из Ижевска составил гороскоп на новую неделю.

ОВЕН

На этой неделе вы будете находиться на пике своего счастья, это благополучно отразится и в ваших рабочих делах. Однако стоит быть осторожными в общении с коллегами и партнерами по бизнесу. Они могут быть не совсем честными и искренними с вами. Не следует раскрывать перед ними всю широту своей души. Даже не думайте отказываться от предложений, которые будут поступать в течение недели.

ТЕЛЕЦ

Направьте энергию на самосовершенствование – окружающие вас люди это явно оценят. Вы будете обладать большим объемом знаний, что позволит вам проявить свою эрудицию. Под конец недели склонность к общению даст о себе знать, поэтому будьте готовы стать участником вечеринки. В результате вы сможете познакомиться с интересными людьми, которые смогут оказать на вас сильное влияние.

БЛИЗНЕЦЫ

В начале недели вам нужно быть осторожными и внимательными, чтобы не совершить ошибок. А вот в середине недели можно смело браться за новые дела. Несмотря на то, что занятость будет вам по душе, усталость постепенно будет подкрадываться. Поэтому на выходных смело отправляйтесь в путешествие или просто проведите время с друзьями.

РАК

В этот период вы почувствуете, что ваши отношения с партнером заходят в тупик. Перестаньте жить одним днем и постарайтесь исключить из своих будней лень и неорганизованность. После таких изменений ваша жизнь обретет совсем другие горизонты. Под конец недели будьте внимательнее к замечаниям близких людей. Так вы станете еще успешнее.

ЛЕВ

В целом, неделя обещает быть положительной, если вы сумеете не впадать в крайности и не поддаваться настроениям. Будьте самим собой. Вы отлично знаете, что ваши таланты, способности и умения могут принести вам немалые выгоды. Так что не стоит стесняться. Особенно вы сможете продемонстрировать свою необыкновенность в общении с людьми. Критику и советы лучше оставить позади.

ДЕВА

В течение недели вам придется проявить свое остроумие и находчивость при решении самых разных вопросов. Однако не забывайте о том, что в жизни всегда есть место подвигу. И если вам удастся проявить себя на работе с самой лучшей стороны, вы получите заслуженное вознаграждение. Если в последнее время вы испытывали сложности с деньгами, то неделя обещает вам улучшение ситуации.

ВЕСЫ

Неделя пройдет в спокойном темпе, если вы, конечно, не собираетесь создавать себе лишние проблемы. Постарайтесь надеяться только на себя. Лишние руки помощи вам не понадобятся. Вспомните о здоровье: все, что вы в него вложите в ближайшие дни, вернется обратно в многократном объеме.

СКОРПИОН

Ваша карьера наконец-то пойдет в гору. Поступит предложение для дальнейшего повышения. Домашние проблемы лучше решайте сразу, по мере их появления. В противном случае они будут тянуть вас назад. Если вы переживаете, что окружающие знают о вашей жизни куда больше, то не стоит. Вы сами прекрасно разбираетесь, что нужно делать, что надеть и куда пойти.

СТРЕЛЕЦ

На этой неделе вам придется выполнять обещания, которые вы когда-то давали, даже если это не так просто. Не исключено, что одинокие найдут свою любовь. Главное – не испугаться внезапности ее прихода. В выходные вас будет ждать финансовые поступления.

КОЗЕРОГ

Эта неделя будет для вас раздражительной. Постарайтесь не идти на конфликт, лучше приспособьтесь к сложным обстоятельствам. Найдите время для коротких поездок. Они преподнесут вам массу интересных людей. Во второй половине вокруг вас будут бушевать страсти, не дайте им зайти слишком далеко.

ВОДОЛЕЙ

Не стоит замахиваться на что-то глобальное. Проведите неделю в умеренном темпе. Но будьте бдительны, к четвергу произойдет внезапный приступ беспокойства. Вам захочется во все вмешиваться, но приберегите энергию.

РЫБЫ

Наступает суматошная неделя. Вас будут ожидать кардинальные перемены. Будьте готовы к осложнениям отношений с коллегами. Постарайтесь быть терпимее, не показывайте все эмоции напоказ. Выходные уделите на решение проблем в кругу семьи.

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