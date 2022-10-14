Впечатлений хватит надолго: 5 мест, где можно интересно переждать дождь в Ижевске

Дождь - не повод сидеть дома! Фото: Архив КП

Дождь, дождь, дождь. Можно грустить и сидеть дома, закутавшись в плед, а можно найти в этом свою романтику и составить интересные маршруты. В подборке собрали места в Ижевске, где можно переждать не совсем приятную для прогулок погоду.

Попробовать удмуртские перепечи и сходить в удмуртскую баню

Этнокомплекс «Бобровая долина». Фото: vk.com/bobrovaya_dolina

Да, да! Как без перепеч в республике, которая считается их родиной. Самое аутентичное место в Ижевске, где можно попробовать эти загадочные не для ижевчан открытые пирожки, – этнокомплекс «Бобровая долина». Здесь тебе и перепечи с грибочками, мясом, с зеленым луком, капустой. Обычно? Тогда попробуйте перепечи с ливером и кровью. Мм?

Родина перепеч – Удмуртия! Фото: vk.com/bobrovaya_dolina

Еще здесь подают удмуртские национальные табани с зыретом и припеком из корюшки, кокроки со свеклой и малиной, суп с лесными грибами Губиен шыт, солодовый пирог с калиной, домашние соленья и, конечно же, горячий посятэм на самогоне и настое из трав.

После вкусного обеда/ужина можно отдохнуть в баньке, где вас попарят с настоящим удмуртским колоритом. А потом поспать (или не поспать) в номерах Байлык, Кенос, Сандык, Кыз корка или Шулдыр.

Где: Ижевск, ул. Свердлова, 4, тел. +7 (3412) 970-810

Посмотреть ретромотоциклы

Ижевск – родина отечественных мотоциклов «Иж». Поэтому мы не могли вам не посоветовать сходить в музеи, где воочию можно посмотреть на этих железных коней.

Выставка мотоциклов в Нацмузее. Фото: предоставлено музеем

Первая экспозиция представлена в Национальном музее. Здесь можно увидеть серийные модели мотоциклов «Иж» с 1930-х по 2000-е годы. Если заказать экскурсию, то вам обо всем подробно расскажут.

Цена вопроса – 40–120 руб.

Где: Нацмузей УР, ул. Коммунаров, 287, тел. +7 (3412) 52-64-77

Время: вт. – вс. – 10:00–18:00, чт. – 13:00–21:00, пн. – выходной

Экспозиция частного мотомузея. Фото: motomuseum.su

Еще недавно в нашем городе открылся частный мотомузей. Здесь представлена семейная коллекция Артема и Павла Кожушковых с уникальными образцами мотоциклов со всего мира и производства Ижевского мотозавода, например ходовой Иж-350 в аутентичной комплектации. Вся экспозиция условно разделена на блоки: «Для тыла и фронта», «Народные мотоциклы», «Спортивная мототехника», «Малокубатурная техника». В общем, будет интересно!

Цена вопроса – 150–350 руб.

Где: Ижевск, ул. Советская, 9, тел. +7 (912) 856-89-85

Время: вт. – пт. – 10:00–20:00, суб. – вс. – 10:00–18:00, пн. – выходной

Пострелять в тире в музее Калашникова

В тире можно пострелять из пневматики. Фото: museum-mtk.ru

Ижевск – город, в котором прожил большую часть своей жизни конструктор стрелкового оружия и создатель всемирно известного автомата Михаил Калашников. Поэтому советуем посетить его музей, узнать об интересных фактах его жизни, посмотреть на разное оружие и пострелять в тире! С 18 лет дают винтовку и карабин Мосина, карабин Маузера, СВТ, ППШ, АК, СВД, пневматическое оружие с настоящими пулями, а еще лук и арбалет.

Берегите ушки – стреляйте в меховушке :)

Цена вопроса: 50-2500 руб.

Где: Ижевск, ул. Бородина, 19, тел. +7(3412) 51-34-52

Время: вт, ср, пт, вскр 11:00-19:00, чт 11:00-21:00, пн – выходной, перерыв 13:30-14:00

Сходить в музей машин на автозавод

Так, мотоциклы и оружие посмотрели. Теперь надо и машины увидеть! В Ижевске с 1965 года работает завод Ижавто (сейчас Лада Ижевск), а музей на его территории – с 1983 года.

В музее собрано более 500 экспонатов. Фото: ladaizhevsk.ru

Самая зрелищная часть – автомобили, которые в разные годы серийно выпускались в Ижевске, а также целый ряд уникальных опытных образцов: Иж-13, Иж-14, «Иж-Ралли», прототипы «Оды», Иж-2126 «Ода» «4х4», Fabula «4х4», Иж-2717 «4х4», Иж-2717

Кроме ретромашин представлены и современные автомобили, сходившие с конвейера нашего автозавода: лифтбек LADA Granta, первые серийные LADA Vesta и LADA Vesta SW Cross.

Цена вопроса – бесплатно!

Где: Ижевск, ул. Автозаводская, 5, тел. +7 (3412) 648-081

Время: по четвергам 08:00-16:00

Пошопиться в торговом центре

Шопинг может быть увлекательным действом, когда торговый центр не очень большой и там есть место, где отдохнуть и покушать.

В торговом центре «Талисман» располагаются 90 магазинов, в которых можно купить от дорогих туфель и костюмов до стильных товаров для дома и технику: LIMЕ, MANGO, Gerry Weber, ZARINA, LOVE REPUBLIC, MASCOTTE, ELIS, Rendez-Vous «Эконика», KuchenLand Home, М-Видео и другие.

Обновленный фудкорт в ТЦ. Фото: vk.com/vk_tlmn

Отдохнуть от шопинга и перекусить можно на обновленном, очень стильном и фотогеничном футкорте, а также в кафе «Кинза», «Мама Pizza» и «Кофе Блэк».

Еще один плюс этого центра – большой кинотеатр «Киномакс», где показывают все новинки проката. Фото: vk.com/vk_tlmn

Где: Ижевск, ул. Холмогорова, 11, тел. +7 (3412) 320-320

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