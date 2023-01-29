Пришел, приготовил, съел: в каких заведениях Ижевска можно посетить кулинарные мастер-классы

Каждый сможет найти мастер-класс на свой вкус. Фото: kinza.studio

Приходя в различные заведения на обед или ужин, всегда бывает интересно, как же повара готовят изысканные блюда, какие техники используют и как оригинально оформляют подачу. Мы собрали несколько мест, где жители Ижевска могут почувствовать себя настоящими шеф-поварами.

Удмурт Паб (ул. Ленина, 95а)

Здесь вы узнаете о приготовлении национальных удмуртских блюд. Фото: udmurtiarocks

Совсем недавно открылось самое колоритное заведение в Ижевске. В этом пабе гости могут проявлять фантазию не только в выборе блюд, но и самим добавить разнообразия в выбранную позицию.

Кроме этого, здесь проходят мастер-классы по лепке перепечей. Так что после такой встречи вы станете настоящим профессионалом в этом деле.

«Кинза» (ул. Горького, 163, Ривьера парк)

Блюда могут влюбить в себя своим вкусом. Фото: kinza.studio

Как приготовить стейк с соусом BBQ, салат из бакинских томатов с медовой заправкой или десерты с необычной подачей, вам расскажут на мастер-классах в кулинарной студии «Кинза». Участники здесь смогут не только познакомиться с кухней народов мира, но и узнать кулинарные секреты шеф-поваров, а также попробовать собственноручно приготовленные блюда.

В список ближайших мастер-классов входят:

– итальянский ужин. Готовить будут брускетту с томатами и страчателлой, лазанью с соусом болоньезе и панна-котту;

– вечер брутальных мужчин. Здесь участники приготовят вместе с шеф-поваром рваную говядину су-вид с соусом чипотле, паприкой и лаймом, свиные ребрышки с соусом барбекю и пряными овощами на гриле, семифредо с виски и фундуком на жидком азоте.

«Вилка» (ул. Карла Маркса, 227)

Кулинарный мастер-класс станет отличным поводом для совместного времяпрепровождения. Фото: studiovilka.ru/

Попробовать настоящую кубинскую, скандинавскую, средиземноморскую и другие кухни можно в одном месте, не выходя из-за стола. Но куда интереснее самому бланшировать, пассеровать или припускать ингредиенты блюд в процессе готовки под руководством опытных поваров. Вам расскажут, как можно избежать ошибок в приготовлении и сделать обычное блюдо изысканным.

В список ближайших мастер-классов входят:

– грузинская кухня – здесь получится почувствовать себя мастером приготовления хачапури по-аджарски, хинкали и пахлавы с шариком мороженого;

– греческая кухня – участники приготовят салат с цукини, сыром фета и гранатом, узнают, что такое мусака с телятиной, баклажанами и сыром, и попробуют приготовить чизкейк с соленой карамелью;

– зимний ужин – разнообразить свою кулинарную книгу рецептами равиоли с моцареллой и копченым сулугуни, оливье с подкопченой семгой и лимонный тартом получится у каждого участника;

– паназиатская кухня – если захотелось чего-нибудь с остринкой, то готовьтесь записывать рецепты теплого салата с говядиной в тайском стиле, том яма, и цитрусового чизкейка;

– средиземноморская кухня – попробуете приготовить нисуаз, дорадо-гриль с пряным картофельным салатом и завершите гастрономическое путешествие лимонным тартом.

«Ешь. Учись. Люби» (ул. Металлургов, 9, к. 2)

Украсьте свой вечер новыми десертами. Фото: esh.uchis.lubi

В уютной кондитерской вы сможете как заказать десерт, так и приготовить его. Мастер расскажет, как изготавливать цветы из крема, и научит декоративному оформлению торта. После мастер-класса можно будет посидеть в заведении с чашечкой кофе и авторским десертом.

В список мастер-классов входят:

– МК "Цветы из крема";

– детские мастер-классы.

«Облака» (ул. 10 лет Октября, 53, БЦ «Эльгрин», офис 482)

Приготовите пряники, печенье и многое другое. Фото: izevskmk

Домашние пельмени, синнабоны, хачапури по-аджарски и многие другие блюда можно приготовить в кулинарном клубе. Мастер-классы и курсы проводят не только для взрослых, но и для детей. Мастера научат вас темперированию шоколада, а также поделятся рецептами блюд, которые понравятся всем домашним.

В список мастер-классов входят:

– бенто-торты;

– капкейки;

– трайффлы в стаканчиках.

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