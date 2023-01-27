Федерико Арнальди приехал в Ижевск в рамках передачи «Поедем, поедим!»

Фото: телеканал НТВ

28 января в эфир телеканала НТВ выйдет очередной выпуск программы «Поедем, поедим!» (0+) с Федерико Арнальди. На этот раз итальянский повар и гитарист приехал с визитом в столицу Удмуртии.

«Поедем, поедим!» – это телепередача о путешествиях по России и миру. В каждом выпуске ведущий отправляется в новый город и рассказывает зрителям о местном колорите и, конечно же, национальной кухне.

Фото: телеканал НТВ

В Ижевске Федерико побывал на горнолыжном курорте, попарился в «Ижевских термах», съездил в «Варяжскую дружину» и т.д. Еще одним пунктом на туристической карте ведущего стал ресторан «Позимь». Его он посетил вместе с директором продюсерского центра «Овация» Борисом Рубиновским.

«Когда у продюсеров возникла идея посетить Удмуртию, они связались со мной и предложили стать героем их передачи. Я принял предложение. Ведь это касается нашей родной Удмуртии, а я патриот нашей республики! По моему совету для посещения был выбран ресторан «Позимь» – один из старейших в городе и с легендарной историей», – поделился Борис.

В ресторане Рубиновский накормил своего гостя теми блюдами, которые до этого оценили звезды российской эстрады. Например, полюбившимися Валерии утиными ножками, тушеными в тыкве, и бычьими хвостами – фаворитами Иосифа Пригожина.

После обеда Федерико и Борис отправились на прогулку по Соцгороду и Центральной площади. Многие ижевчане узнавали именитого ведущего и даже подходили сфотографироваться.

«Честно, у меня был шок. Я много лет работаю со звездами эстрады, театра, кино и понимаю, что, когда они в очках, в шапке, даже их не всегда узнают. Но Федерико узнавал просто каждый прохожий! Он, кстати, не удивлялся такому вниманию – привык к такой популярности. А вот красотой и гостеприимством нашей Удмуртии он был потрясен».

Увидеть эпизод телешоу в Ижевске можно уже завтра, 28 января на телеканале НТВ в 8:20.

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