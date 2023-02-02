Знают не все: «Комсомолка» протестировала платные парковки Ижевска в первые дни работы

На центральных улицах Ижевска уже работают платные парковки. Фото: Евгения Рябкова

С 1 февраля в Ижевске начали работать платные парковки на улицах Красногеройской и Пушкинской. Первые 15 минут стоять можно бесплатно, а дальше нужно отдать 35 рублей за каждый час. Если вы не оплачиваете услугу, придется заплатить штраф. «Комсомолка» проверила, как работает новая система во второй день.

Справа на фото зона платной парковки на улице Красногеройской, слева – нет. Почувствуйте разницу. Фото: Евгения Рябкова

Тестируем оплату

Еду ранним утром буднего дня по улице Красногеройской. На дороге чувствуется простор, которого раньше не было: видимо, система действительно помогает разгрузить улицы города. Отметив про себя один плюсик, оставляю машину на парковке № 81 около перекрестка Коммунаров и Красногеройской. Заметить ее легко – стоит стенд, где описано, как пользоваться системой. На щитах сообщается, что оплатить услугу я должна в первые 15 минут. Как добросовестная гражданка, начинаю разбираться – время пока есть.

Способа оплаты три:

– СМС;

– мобильное приложение;

– банкомат.

Для начала пытаюсь воспользоваться самым простым способом – СМС. Увы и ах, сообщение не доставлено. При этом средств достаточно. Но я все равно хочу отдать государству деньги за пользование парковкой и в своем упорстве пишу маме и подруге. Их сообщения тоже не доходят. Проблема или в нас, или в недоработке системы.

Как рассказали в Центре цифровых компетенций (он администрирует работу городских парковок), сейчас идет синхронизация с двумя крупными сотовыми операторами. Сервис настроят через два дня.

Сообщение для оплаты парковочного места так и не ушло. Фото: Евгения Рябкова

Тем не менее я решаю воспользоваться другим путем и скачиваю приложение «Госпарковки». Его можно найти по QR-коду на стоянке или через поиск. Вбиваю город, номер машины, время начала стоянки, продолжительность парковки и данные карты. Все прошло довольно быстро. При желании можно продлить время.

Но есть нюанс. Если ты стоишь неполный час, с тебя все равно списывают 35 рублей. А если ты задержался и забыл продлить время, автоматически это не произойдет. Зато камера считает нарушение, и потом придется платить штраф.

Оплатить время стоянки в мобильном приложении «Госпарковки» оказалось совсем несложно. Фото: Евгения Рябкова

Оплатить время стоянки в мобильном приложении «Госпарковки» оказалось совсем несложно. Фото: Евгения Рябкова

Итак, два способа оплаты я проверила. Отправляюсь на участок около стадиона «Динамо», чтобы протестировать третий – наличными через банкомат. У меня есть 15 минут, чтобы добежать до ближайшего отделения и внести нужную сумму. Бегу к Сберу на улице Пушкинской и вижу, что он съехал. Часики тикают. Вспоминаю про банкомат в самом «Динамо» – мчусь туда. Работает! Вот только услуги по оплате парковки там нет. 15 минут заканчиваются, а редакция не обещала мне оплату в 2500 рублей штрафа, если что-то пойдет не так. Несусь к машине и отъезжаю во имя спасения семейного и редакционного бюджета.

В меню банкомата Сбербанка платных парковок Ижевска не оказалось. Фото: Евгения Рябкова

В Центре цифровых компетенций «Комсомолке» рассказали, что штрафа можно избежать. Для этого нужно перевести оплату до 12 ночи того дня, в котором использовали паркинг. Для этого необязательно укладываться в первые 15 минут.

Водители удивляются, что парковки заработали

На платных парковках водители продолжают оставлять автомобили как обычно и, кажется, даже не подозревают, что правила изменились. Только одна девушка, выходя из машины, увидела щит и засекла 15 минут.

Рядом с Госаптекой на Красногеройской машинами заняты и платная парковка, и дворовый проезд , и тротуар. Фото: Евгения Рябкова

Возможно, все изменится, когда они получат первый штраф. Но обидно, что из-за таких автомобилистов страдают остальные. Например, когда истекало мое бесплатное время на парковке возле тридцатого лицея, прямо за моей машиной встал автомобиль с парочкой, увлеченной разговором. Да, у них была включена аварийка, но справа и слева было свободно, и ребята вполне могли занять место рядом. Также я видела автомобиль, который высаживал пассажира на проезжей части, а не на парковке. Боялся финансовых последствий?

Некоторые водители Ижевска не знают правила платных парковок и не спешат. Остановиться на проезжей части для них нормально. Фото: Евгения Рябкова

На каждом участке я общалась с водителями, и ни один из них не знал о новой системе. Пока я фотографировала информационный щит на одной из них, проезжающий мимо водитель на внедорожнике поинтересовался: «А что, эта штука уже работает?». После того, как я описала ситуацию, он тут же съехал с места.

Информация о платной парковке № 56 на Пушкинской видна только с тротуара. Фото: Евгения Рябкова

На другой парковке молодой человек открыл капот и начал что-то чинить. Я поинтересовалась, знает ли, что за стоянку надо платить. Ответ поразил: «А деньги вам?»

На еще одной точке мужчина припарковался на платной стоянке, и вдобавок на месте для инвалидов, хотя знака на машине не было. Я напомнила ему о правилах. Тот пообещал в случае неприятностей показать справку. Является ли он инвалидом на самом деле, я так и не выяснила, но по крайней мере он быстро покинул парковку.

В администрации Ижевска уточнили, что если госномер автомобиля владельца с ограниченными возможностями внесен в федеральный реестр, штраф не выпишут.

Поплатится ли водитель за стоянку на месте для инвалидов? А ведь у него был выбор. Фото: Евгения Рябкова

Что стоит доработать?

С новой системой автомобилистам в любом случае придется смириться – и лучше начать осваивать ее уже сейчас. Но стоит признать, что есть и организационные проблемы.

– Стоит поставить огромные заметные надписи «Платная парковка» на уровне глаз водителей. Хотя бы на первые две недели, пока люди привыкают к системе;

– Стоит следить за уборкой снега. На парковке № 78 желающим подойти к щиту и почитать, как пользоваться, приходится стоять в сугробе.

Подобраться к стенду, чтобы отсканировать QR-код, не везде удобно. Фото: Евгения Рябкова

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