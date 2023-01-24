Оплатить пользование стоянкой можно несколькими способами. Фото: Администрация Ижевска @izh.ru

С 1 февраля в центре столицы Удмуртии появятся платные парковки. За тем, как проходит процесс подготовки новых пространств, следят представители некоммерческих организаций, Общественной палаты Ижевска и администрации города. «Комсомолка» расскажет, что это такое и как система будет работать.

Зачем Ижевску платные парковки?

Платные парковки в Ижевске должны облегчить сложную ситуацию на дорогах города. Как пояснил Алексей Орлов, советник главы Ижевска и куратор проекта «Единое парковочное пространство», количество машин в городе растет очень быстро, а вот строительство дорожной инфраструктуры серьезно отстает.

Да и способов, на самом деле, не настолько много. Расширить центральные улицы невозможно – ведь застройка здесь сформировалась много лет назад, а вот обустройство платных парковок – эффективный вариант решения проблемы.

«Ижевску необходимы проекты, которые позволят снизить автотрафик в центральной части города, повысить скорость движения, избавиться от дорожных пробок, возникающих из-за припаркованных вдоль обочин автомобилей. В ближайшие месяцы в центральной части города будут организованы около 90 локаций для платных парковок на 1500 машиномест. А проект создания единого парковочного пространства станет одним из механизмов регулирования дорожного движения», – прокомментировал Алексей Орлов.

Отметим, что проект создания платных парковок на основании научных и статистических данных, а также опираясь на опыт других городов, подготовили сотрудники УдГУ.

Знаки платных парковок уже появились в городе. Фото: Администрация Ижевска @izh.ru

Как будут работать платные парковки в Ижевске?

Первые платные парковки откроются на улицах Красногеройской, Пушкинской и Красной. Они начнут функционировать уже 1 февраля. Этапов будет несколько, и на первом появится 15 участков на 230 машиномест.

Плату будут взимать только в самое напряженное время: в будни с 8:00 до 20:00. При этом первые 15 минут можно будет стоять бесплатно. Цена вопроса – 35 рублей в час. Штраф за нарушение правил парковки – 1000–3000 рублей.

Все эти правила прописаны в инструкциях, которые появятся рядом с каждой парковкой.

Оплатить пользование стоянкой можно несколькими способами:

– Через QR-код на портале «Парковочное пространство города Ижевска»;

– Через мобильное приложение «Госпарковки»;

– С помощью СМС по номеру 2730;

– Через банкомат Сбербанка.

При этом есть категории граждан, которые смогут пользоваться парковками бесплатно. Это инвалиды, многодетные семьи (одно машиноместо на семью), ветераны, экстренные службы. Также не оплачивать машиноместо могут электромобили.

Льготникам нужно обратиться в «Центр цифровых компетенций» на ул. Лихвинцева, 46. Туда нужно подать документы, которые подтверждают права на бесплатное пользование стоянками. Какие бумаги нужно принести, рассказывается на сайте. В дальнейшем номера автомобилей льготников будут узнавать камеры фото- и видеофиксации.

Какие проблемы могут возникнуть в процессе работы платных парковок?

Представители Общественной палаты Ижевска высказали опасение, что жители города могут пойти на хитрость и в целях экономии оставлять транспорт в ближайших дворах. Однако администрация города видит простой способ решить проблему – установить шлагбаум на въезде во двор. На улицах Пушкинской и Красногеройской они уже по большей части есть. Во дворах, где их нет, проблему могут решить вместе с властью.

Также у общественников возник вопрос обслуживания платных парковок. Алексей Орлов рассказал, что уборка снега на этих территориях будет в приоритете, но не в ущерб остальным улицам города.

В перспективе в Ижевске планируют создать так называемые «перехватывающие парковки». Это специальные бесплатные площадки, где можно оставить машину. Находятся они рядом с узловыми местами, где проходит транспорт.

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