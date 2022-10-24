На этой неделе в Ижевске вероятен первый снег Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Зима уже подбирается к Удмуртии. В свои права она еще не вступила, хотя в ряде районов уже наблюдался первый снег. Расскажем о том, какой будет эта неделя с точки зрения синоптиков.

«Вследствие прохождения через территорию республики атмосферного фронта тип погоды изменится. <…> По предварительному прогнозу, в середине недели температурный фон продолжит понижаться», – сообщила пресс-служба удмуртского гидрометцентра в прошлую пятницу на официальной странице «ВКонтакте».

Сегодня, в понедельник, 24 октября, в Ижевске по прогнозу пасмурно, ветрено и дождливо, а на столбике термометра не более +4 °С.

«Днем осадки в виде дождя местами с мокрым снегом усилятся, пройдут повсеместно и примут продолжительный характер. В ночь на 25 октября умеренные осадки постепенно перейдут в мокрый снег, а днем их интенсивность начнет понижаться. На дорогах будет наблюдаться неблагоприятная ситуация», – предупреждают в республиканском гидрометцентре.

В субботу, 29 октября, возможно незначительное кратковременное потепление Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

25 октября, во вторник, по данным Росгидрометцентра, столбик термометра поднимется до +3 °С. Ожидается снег с дождем. Вечером похолодает до -2 °С. Западный ветер к ночи изменит направление на северное, его скорость составит 2-3 м/с. Дождь утихнет.

В среду, 26 октября, Росгидрометцентр прогнозирует также до +3 °С днем, слабый северо-западный ветер и переменную облачность, без осадков. Ночью ветер переменится на юго-западный и похолодает до -3 °С. При этом сервис «Яндекс.Погода» обещает холодно утро до -2 °С (ощущаться будет как все -6° С) и дневные -1 °С.

В четверг, 27 октября, выглянувшее было солнце, снова спрячется, но обойдется без дождей. Столбик термометра днем поднимется до +1..+2 °С. Ветер южный или юго-западный, 3-4 м/с как днем, тк и ночью. К вечеру температура опустится до 0..-1 °С, вернется дождь с мокрым снегом.

28 октября, в пятницу, дождь со снегом продлится весь день. Температура воздуха установится около +1 °С. Ветер поменяет направление с южного на северное, его максимальная скорость составит 3 м/с.

Суббота, 29 октября, станет чуть теплее пятницы: до + 2 °С. Осадки маловероятны и если выпадут, то лишь к вечеру. А вот ночью может похолодать до -4 °С (до -1°С по «Яндексу»). Ветер западный или юго-западный, 2-3 м/с.

В воскресенье, 30 октября, по разным прогнозам, в Ижевске от 0 °С до +2 °С. Росгидрометцентр сообщает о сухой погоде, «Яндекс» прогнозирует дожди и мокрый снег. Ночью вероятно потепление до +2..+3 °С.

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