Жительницу Удмуртии поздравляют с победой. Фото: vk.com/mrsudmurtia

Сегодня, 5 февраля, стало известно имя новой Миссис Вселенной. Почетный титул впервые заняла представительницы России - жительница города Ижевска, мама двоих детей и успешный директор сети языковых центров LCI Елена Максимова. «Комсомолка» спешит поделиться первыми фото и эмоциями победительницы.

«Может, это знак?»

Международный конкурс красоты и материнства «Миссис Вселенная» стартовал в Болгарии 30 января. В нем приняли участие более 100 участниц со всего мира. Одним из условия конкурса было наличие у претенденток детей. Напомним, у Елены Максимовой подрастают сын и дочь.

Мисс Вселенная дает интервью. Фото: vk.com/mrsudmurtia

Как сообщается на официальной странице Конкурса «Миссис Удмуртия» ВКонтакте, финал прошел в субботу, 4 февраля, а результаты объявили в воскресенье, 5 февраля. Стало известно, что Елена не только достойно представила на конкурсе Россию и Удмуртию, но и получила главный титул!

«В финал конкурса вышли 120 женщин из разных стран – Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других. Впервые в истории конкурса, который проводится с 2007 года, первое место получила представительница России», – говорится в сообществе.

Это не первая победа Елены, но самая крупная. Фото: vk.com/mrsudmurtia

Фото счастливой обладательницы титула тоже появилось в группе с комментарием: «Ох, ну далеко не каждый смог спокойно перенести победу нашей Леночки. А мы идем вперед и радуемся новому титулу и новому этапу в нашей жизни».

Ранее сама модель разместила в социальных сетях видео, снабдив его подписью: «Представляю любимую Удмуртию. Так символично быть в Софии, с именем дочери София (может это знак)».

«Об этом мечтает каждая маленькая девочка»

Елена – уроженка Кезского района Удмуртии, ей 33 года. Несмотря на то, что родилась наша героиня в глубинке, – деревне Старая Гыя – она получила три высших образования (закончила даже английскую магистратуру!) и добилась успеха в карьере. Причем не только основной, но и модельной.

Мы уже писали об участии Елены Максимовой в конкурсе «Мисс Удмуртия», где она получила титул «Миссис Удмуртия Russia 2022», затем представляла Кезский район на следующем конкурсе в Москве, став второй вице-миссис Россия World – 2022.

В конкурсе участвовали только женщины с детьми. Фото: vk.com/mrsudmurtia

«Почти каждая маленькая девочка мечтает участвовать в конкурсе красоты… Я уже не маленькая, и не девочка. Я мама двух замечательных детей, жена и руководитель. Но меня это не остановило!» – говорила Елена в прошлом интервью и добавляла, что за все свои успехи благодарит свою семью, которая во всем ее поддерживает.

Кстати, у новой Миссис Вселенной очень разносторонние интересы. Она предпочитает активный образ жизни и путешествия – побывала в 33 странах и стала профессиональным дайвером в Австралии.

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