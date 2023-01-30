Мать двоих детей из Ижевска поборется за титул «Миссис Вселенная» на конкурсе красоты в Болгарии

Фото: личный архив героини

Сегодня, 30 января 33-летняя Елена Максимова из Удмуртии выйдет на сцену и поборется за победу в международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная» (18+). Уроженка деревни Старая Гыя в Кезском районе будет соревноваться с сотней других красавиц за звание самой красивой замужней женщины.

Фото: личный архив героини

У Елены 3 высших образования, при этом магистратуру она окончила в Англии. Сейчас она работает директором сети языковых центров LCI в Ижевске.

По условиям конкурса у претенденток обязательно должны быть дети.

«Почти каждая маленькая девочка мечтает участвовать в конкурсе красоты… Я уже не маленькая, и не девочка. Я мама двух замечательных детей, жена и руководитель. Но меня это не остановило! Благодаря своей семье, я пошла на конкурс «Миссис Удмуртия», – поделилась Елена.

Фото: личный архив героини

За титулом «Миссис Удмуртия Russia 2022» последовала награда «2-ая вице-миссис Россия World – 2022». В Москве Елена представляла родной Кезский район. И теперь отправилась в столицу Болгарии Софию за победой в уже международном конкурсе красоты.

«Кто бы мог подумать, что девочка из деревни Старая Гыя, сможет стоять на одной сцене с красивейшими женщинами страны и достойно представлять свой район и республику», – рассказывает Елена.

Результаты будут известны уже 5 февраля.

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