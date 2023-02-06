Прогноз погоды в Ижевске на неделю Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После недавнего потепления в Ижевск снова возвращаются холода. По предварительному прогнозу Удмуртского гидрометцентра, температурный фон вернется к климатическим нормам. Однако в четверг на короткое время снова потеплеет, причем довольно резко. К выходным температуры опять начнут плавно опускаться.

А сейчас подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 6 февраля, на столбике термометра в Ижевске до -8…-10°С. К ночи похолодает до -16°С.

Во вторник, 7 февраля, по данным Росгидрометцентра, в столице Удмуртии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем похолодает до -11°С, ночью – до -19°С. По данным Яндекс.Погоды, днем будет прохладнее – до -13°С. Северо-западный ветер со скоростью 2 м/с к ночи сменится на западный со скоростью 3 м/с.

В среду, 8 февраля, в Ижевске ожидается небольшой снег, который не прекратится и ночью. Днем начнется потепление. Росгидрометцентр обещает до -9°С, Яндекс – до -11°С. Ночью будет около -8.. -11°С. Западный ветер к вечеру сменится на северо-западный, его скорость составит 4-5 м/с.

9 февраля, четверг, станет самым теплым днем на этой неделе (кстати, так же было и на прошлой). Ожидается до -3°С, причем по данным обоих сервисов погоды. Временами будет наблюдаться легкий снегопад, временами – выглядывать солнце. Ночью температуры опустятся до -6.. -8°С. Северо-западный ветер в ночное время опять сменится на западный, его скорость составит около 3-4 м/с.

В пятницу, 10 февраля, в Ижевске снова переменная облачность и без осадков. Днем будет около -5.. -6°С, ночью – до -8.. -9°С. Вечером пойдет снег. В течение суток будет дуть западный ветер со скоростью около 3 м/с.

В субботу, 11 февраля, будет облачно, пройдет небольшой снег. Столбик термометра опустится до -7.. -8°С. Ночью снова похолодает: по данным Росгидрометцентра, до -13°С, по данным Яндекса, – всего лишь до -9°С. Ветер с утра будет западным, ночью – юго-западным, его скорость составит порядка 3 м/с.

В воскресенье, 12 февраля, снег в Ижевске продолжится. Днем до -7.. -9°С, ночью до -9.. -10°С. Ветер будет юго-западным или южным, от 3 до 5 м/с.

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