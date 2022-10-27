На некоторых объектах работы продлятся до конца осени. Фото: Евгения Рябкова

До зимы уже не так далеко, а в Ижевске до сих пор остаются незакрытые коммунальные раскопы. Горожане интересуются, когда закончится ремонт теплотрасс и проезды, тротуары, а также газоны приобретут первоначальный вид. Как пояснили в региональном филиале «Т Плюс», сроки завершения работ разные. На некоторых участках обновление теплотрассы займет еще около месяца.

Начался плановый ремонт теплосетей в начале этого лета, после завершения отопительного сезона. На текущий момент замена трубопроводов уже выполнена на всех участках, где предполагалось по плану. Также представители коммунальной службы сообщили, что на большинстве объектов выполнено благоустройство.

Так, в октябре 2022 года завершилось восстановление следующих крупных участков:

- от центрального теплового пункта (ЦТП) по улице Удмуртской, 208б – к этому участку относятся микрорайоны улиц Удмуртской, Воровского и Краева;

- от ЦТП по улице 50 лет Пионерии, 26а – в микрорайонах на улицах 50 лет Пионерии, Кирова и Береговой;

- от ЦТП по улице Красноармейской, 134а – в микрорайонах на Пушкинской, Красноармейской, Карла Либкнехта, Свободы и Вадима Сивкова.

Улица Береговая уже благоустроена после реконструкции теплотрассы. Фото: предоставлено ПАО «Т Плюс»

Еще два довольно протяженных участка закончат ремонтировать до конца октября:

- участок от ЦТП по улице Тверской, 54;

- участок теплотрассы на улице 10 лет Октября, он тянется от перекрестка улиц 10 лет Октября и Серова в сторону улицы 40 лет Победы.

Полностью выполнить работы до середины ноября планируется на четырех участках:

- от ЦТП по улице Металлистов, 52;

- в районе подземного перехода на улице Воткинское шоссе;

- от ЦТП по улице Барышникова, 77а;

- на улице Софьи Ковалевской.

И на четырех участках реконструкции теплосетей благоустройство выполнят до конца ноября:

- участок от ЦТП по улице Саратовской, 36а – в микрорайоне улиц Нагорной и Саратовской;

- участок в районе улиц Петрова и Татьяны Барамзиной, 70;

- участок от ЦТП по улице Парковой, 9б;

- и теплотрасса на улице 9-е Января.

В региональном филиале ПАО «Т Плюс» сообщают, что для соблюдения указанных сроков будут приложены все усилия. Однако для завершения работ очень важны благоприятные погодные условия.

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