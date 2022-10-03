Коммунальщики назвали причины затяжного ремонта теплотрасс в Ижевске

Многие дворы Ижевска были перекопаны в 2022 году. Фото: Андрианова Полина

Сейчас большая часть жителей Ижевска уже наслаждается теплом в своих домах и квартирах. Но возможность отопления домов стала доступна для жителей столицы Удмуртии лишь через испытания трех месяцев лета, когда ижевчанам приходилось пробиваться к своим подъездам через песчаные развалы и стоять в пробках на перекрытых дорогах. Причиной всему этому стал ремонт теплотрасс. И даже сейчас на некоторых участках работы до сих пор не прекратились.

«Каждый день перехожу улицу 10 лет Октября в районе перекрестка с Серова. Все перекопано. И все лето же так, и сентябрь тоже. Ходить неудобно. А теперь после дождей стало еще и очень грязно. Неужели нельзя раскопать и сделать все быстро?», – поделилась с редакцией местная жительница Динара.

Филиал ПАО «Т Плюс» в Удмуртии прокомментировал ситуацию «Комсомолке» и объяснил почему траншеи оставались открытыми целое лето, стоит ли ожидать изменения в 2023 году и куда стоит обращаться жителям Ижевска, если работы по благоустройству не были выполнены в их дворах.

Раскопки затрудняют проход пешеходов. Фото: Полина Андрианова

Специалисты расставили все точки над «i» и объяснили причины этого затяжного ремонта труб. В первую очередь на продолжительность сроков повлиял большой объем работ. Другой, не менее важной причиной стали особенности проведения ремонта. Новый этап работ на отдельных коротких участках начинался лишь того, когда подобные работы были закончены на всей площадке реконструкции.

Коммунальщики объяснили, что плановая замена теплосетей должна выполняться комплексно в масштабе всего микрорайона. К примеру, в рамках реконструкции теплосетей от ЦТП пл. 50 лет Октября, 15а выполнялась перекладка трубопроводов у дома № 247а на Удмуртской улице, а также соседних с ним домов и таким образом длина работ по перекладке обновляемых трубопроводов составила 1,7 км.

На каждом участке специалисты должны были выполнить определенный объем работ. Для начала от них требовалось раскопать старые трубы и каналы, убрать их и уложить новые. Затем они делали обвязку тепловых камер, промывку и гидравлические испытания трубопроводов. И в завершении – возвращали на место бетонные перекрытия и засыпали траншею.

Каждый этап работ по замене трубопроводов должен выполняться одновременно по всей площадке благоустройства. Именно это и стало причиной того, что теплотрассы раскапывали по всей протяженности участка. Специалисты объяснили это ограничением в возможностях использования площадки, а также тем, что необходимая техника должна была быть расположена в границах одного микрорайона.

После летних дождей на улицах появлялись лужи с грязной водой. Фото: Андрианова Полина

Другой причиной, повлиявшей на сроки стали гидравлические испытания вновь смонтированных теплосетей, которые должны проводиться на открытых стыках трубопроводов, до того, как их накроют железобетонными конструкциями, а разрытые траншеи – зароют.

Говоря о запланированных на лето 2023 года аналогичных работах по реконструкции теплотрасс, сложно загадывать заранее о возможных изменениях. Перемены в организации будут зависеть от особенностей конкретных объектов благоустройства.

Филиал ПАО «Т Плюс» также заверил тех жителей Ижевска, в чьих дворах работы проводились особенно долго, что теперь жильцам этих домов долго не придется испытывать неудобств из-за ремонта теплотрасс.

«На сегодняшний день гарантии заводов-поставщиков современной трубной продукции, используемой при реконструкции теплосетей, составляют минимум 20-25 лет. На такой период времени рассчитываем обеспечить стабильную работоспособность внутриквартальных систем тепло- и горячего водоснабжения в микрорайоне», – пояснил официальный представитель предприятия.

По вопросам восстановления благоустройства во дворе вашего дома после замены трубопроводов, вы можете обратиться в администрацию района.

Напомним, ранее все работы обещали завершить до середины октября 2022.

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