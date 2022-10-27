Прогноз погоды для Ижевска на ноябрь 2022 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Наступает ноябрь – время, когда осень плавно перетекает в зиму. «Комсомолка» узнала, когда ляжет снег и насколько холодным окажется этот месяц.

Мягкий ноябрь

По прогнозам постоянного эксперта «Комсомолки», старшего преподавателя кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрия Адаховского, уже в праздники, к 4 ноября, температура воздуха может установиться на уровне 0 градусов. А около 18 числа может лечь постоянный снег.

Тем не менее, в общем и целом месяц окажется мягким. Это все – следствие общей тенденции к потеплению климата. Особенно ярко она проявляется в холодный период.

Осадков в ноябре будет не очень много, но будут Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Ноябрь в настоящее время заметно теплеет, и если в 90-х его средняя температура нередко была ниже –10, то в последние годы она может составлять даже выше ноля», – прокомментировал эксперт.

Данные интернет-сервисов при этом расходятся. Если верить «Гисметео», возможны плюсовые температуры днем, но не выше +2. Такими же будут и ночные температуры. Примерно с середины ноября похолодает до «минуса». Снег, по данным «Гисметео», стоит ждать после 18 числа. До этого времени прогнозируется слякоть и снег с дождем.

«Яндекс. Погода» обещает пасмурный ноябрь. Поначалу температуры воздуха продержатся на уровне –1… +1 градуса. В середине месяца станет холоднее, до –2… –6. Ночная температура в среднем установится на уровне –11, но может иногда и теплеть.

Снег может несколько раз выпасть и растаять снова Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Погода Майл.ру» обещает переменную облачность с редкими осадками в виде дождя и снега. Прогноз на дневные температуры – до +4, по ночам от –4 до +4. После 10 ноября предполагается плавное похолодание до –5 днем и до –8 по ночам.

Народные приметы

27 октября на Руси отмечали Параскеву-грязниху. «Если на Параскеву грязь велика, то выпавший снег сразу установит санный путь», – верили наши предки. Но в этом году в этот день на улицах сухо и чисто. Поэтому можно предположить, что снег успеет несколько раз выпасть и растаять, и только со временем образуется устойчивый покров.

Во второй половине ноября снег уже будет постоянный Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также считалось, что поздний листопад – к продолжительной суровой зиме и позднему снегу. В этом году деревья долго оставались зелеными, облетать листья тоже начали не сразу. Возможно, зима окажется холодной.

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