Эксперт поделился своими прогнозами на зиму. Фото: Архив КП

Еще с сентября синоптики запугивают жителей России жуткими морозами и аномально холодной зимой. «Комсомолка» обратилась к старшему преподавателю кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрию Адаховскому и узнала, чего ожидать ижевчанам от первых снежных месяцев.

По словам эксперта, начало зимы будет довольно мягким. Об этом свидетельствуют прогнозы и наблюдения за погодой в октябре. В целом погода на территории столицы Удмуртии будет соответствовать средним климатическим нормам или даже окажется несколько теплее.

«Данная ситуация в целом отвечает общим тенденциям потепления климата в регионе, которое в первую очередь сказывается на повышении температур в холодное время года. Со второй половины октября высока вероятность выпадения первого снега. Его интенсивность, как правило, различна, и он может формировать выраженный временный снежный покров. Так, в холодные дни октября 2014 и 2015 годов обильные зазимки в Ижевске с высотой снежного покрова 10-20 см наблюдались 8 и 17 октября соответственно. Однако снег в октябре у нас выпадает все реже и реже, опять же в связи с потеплением климата», – разъяснил Дмитрий Адаховский.

ГРАФИК НОЯБРЬ. График по данным Адаховского Д.А.

Эксперт также отметил, что температура в ноябре будет заметно теплее, чем в прошлые годы. Так, если в 90-е средняя температура была ниже –10 °С, то в последнее время она может подниматься выше 0 °С. Поэтому постоянный снежный покров в Ижевске стоит ожидать примерно к 18 ноября.

ГРАФИК ДЕКАБРЬ График по данным Адаховского Д.А.

По-настоящему морозный декабрь выдался лишь в 2002 году. Тогда температуры до –35 °С установились с 20-х чисел месяца и держались на протяжении недели. Декабрь в этом году, скорее всего, будет снежным и сравнительно теплым, особенно в первой половине.

«Если говорить о прогнозе погоды на декабрь 2022 года, то метеорологи разделились на два лагеря, один из которых прогнозирует резкое наступление аномальных холодов с температурами ниже –20 °С с первых чисел декабря, а другой указывает на близость в этом месяце температур к средним многолетним. Если обратиться к общим температурным тенденциям декабря по Ижевску, то, как и прочие холодные месяцы года, он испытывает общую тенденцию к потеплению», – поделился Дмитрий Адаховский.

А вот конец декабря – начало января принесут в столицу Удмуртии настоящие морозы. Но о степени их аномальности судить пока рано.

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