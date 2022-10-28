Рюкзак на все случаи жизни: как его правильно собрать
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За эту осень в Ижевске произошло несколько серьезных пожаров и два взрыва газа в жилых домах. В связи с этим многим жителям пришлось экстренно отправляться в пункты временного размещения и оставаться там, пока не подтвердится безопасность их домов. Эти случаи показывают, что от ЧП, к сожалению, не застрахован никто, поэтому дома полезно иметь так называемый тревожный чемоданчик. Или уметь быстро его собрать.
О том, каким должен быть минимальный набор вещей, необходимый для быстрой эвакуации, «Комсомолка» узнала у экспертов и опытных туристов. Как говорится, на всякий случай.
Тревожный, или экстренный, чемоданчик, вопреки названию, может понадобиться не только в чрезвычайных ситуациях, но и в походе. И здесь бывалые путешественники открывают нам первую истину: в идеале это должен быть никакой не чемоданчик, а вместительный рюкзак от 10 литров. Лучше даже около 30 литров. Выбирать следует тот, что изготовлен из плотной ткани, имеет крепкие лямки и удобные внешние карманы.
Что должно лежать внутри тревожного чемоданчика?
Фото: Мария Бакланова
«По весу такой экстренный рюкзак не должен быть больше 10-15 килограммов. Если получается тяжелее, то меняйте или убирайте самые грузные вещи», – говорит Михаил, инструктор по туризму, за плечами которого более сотни маршрутов по Алтаю.
Набор вещей подбирается так, чтобы человек, имея его при себе, 2-3 дня мог продержаться в любой внештатной ситуации. Такой срок не случаен: обычно это максимальное время, необходимое экстренным службам, чтобы прийти бедствующему на помощь.
«В моем понимании, тревожный чемоданчик – это, в принципе, набор вещей, необходимых для срочного перемещения и пребывания в лагере временного размещения на протяжении нескольких дней. Он хранится собранным у человека на случай чрезвычайной ситуации. Имея такой набор, человек должен чувствовать себя комфортно и быть в силах легко переносить его на себе на расстояние 10-20 км в день», – объяснил педагог-организатор отдела туризма и краеведения Регионального образовательного центра одаренных детей Никита Наговицын.
Пригодиться такой запас может в случае наводнения – в некоторых населенных пунктах Удмуртии это обычное дело по весне, – какой-либо аварии на производстве, а также при необходимости выживания в дикой природе.
А что, собственно, кроме пищи и медикаментов должно быть внутри?
В любой нетипичной ситуации гражданин должен иметь при себе документы, иначе его невозможно идентифицировать. А это бывает необходимо, если требуется получить медицинскую помощь, заказать транспорт или заселиться в гостиницу. Вообще возьмите за правило хранить все документы в особой папке, которая всегда будет под рукой. Также на экстренный случай сделайте их копии, поместив в непромокаемый пакет:
- паспорт;
- ИНН;
- СНИЛС;
- свидетельство о браке или разводе;
- свидетельства о рождении детей;
- водительские права;
- документы на квартиру;
- а также фотографии членов семьи с указанием ФИО, даты рождения, группы крови, аллергических реакций и непереносимости медицинских препаратов на обратной стороне.
Кроме того, резервные копии документов можно сохранить на флешку или загрузить в облачное хранилище.
Наличные деньги должны быть с собой в любой ситуации
Фото: Мария Бакланова
Также не забудьте про запас наличных – именно бумажных денег. Ведь в экстренной ситуации не всегда получится использовать пластиковую карту или электронный платеж.
«Наличка удобна сама по себе. Ты точно уверен в том, что она у тебя есть и ты можешь ей воспользоваться. Меня в путешествиях неоднократно спасала именно наличка», – рассказала Александра Сазонова, бывшая стюардесса.
Во время похода или в чрезвычайной ситуации важно своевременно снабжать организм энергией, поэтому в тревожном чемоданчике обязательно должен быть запас пищи. Эксперты советуют обращать внимание на три момента: калорийность, срок годности и удобство транспортировки, а именно: компактность упаковки и нетребовательность к условиям хранения. Формировать запас следует так, чтобы его хватило на те же 2-3 дня.
Обращайте внимание на сроки хранения продуктов и надежность упаковки
Фото: Мария Бакланова
Здесь существуют три варианта. Если не хочется продумывать рацион, то готовый паек будет оптимальным решением.
«При подборе продуктов учитывайте, что могут возникнуть проблемы с приготовлением. Идеальный вариант на все случаи жизни – армейский паек, продаются различные варианты. Да, не так вкусно, зато немного места занимает и калорий много. Главное – за сроком годности смотреть и периодически обновлять запасы», – пояснил преподаватель ОБЖ Олег Зайцев.
Если вкус компонентов смущает или не нравится состав, запастись «на черный день» можно обычными продуктами из магазина. Только выбирайте, руководствуясь перечисленными выше принципами.
В тревожный чемоданчик обычно кладут:
- 2 банки мясных или рыбных консервов;
- бутылку воды (можно также запастись таблетками для обеззараживания – но это на крайний случай);
- сухое печенье без наполнителей;
- шоколад;
- пакетированный чай или кофе;
- орехи и цукаты.
Аварийная еда, наверное, не самая вкусная, но может спасти жизнь в критической ситуации Фото: соцсети
Третий вариант довольно специфический, но кто-то выбирает и его – это аварийный рацион питания. Изначально он был создан для моряков, потерпевших крушение, но аналоги из маркетплейсов охотно берут современные грибники и рыбаки. Аварийный рацион представляет собой 450-граммовые спрессованные брикеты. Такой едой трудно наесться, она нужна для того, чтобы не ослабнуть и не погибнуть от голода. Хотя хранится долго и места почти не занимает – в этом ее плюс.
А вот аптечку можно отдельно для тревожного чемоданчика не собирать – она и так должна быть в каждом доме. Главное, продумать ее быстрое преобразование в походный вариант.
В набор медикаментов на случай экстренной ситуации входят:
- антисептики (хлоргексидин, перекись водорода);
- жаропонижающие и противовоспалительные (ибупрофен, парацетамол);
- обезболивающие;
- лекарства от отравления (сорбенты, регидратанты, противомикробные средства);
- антигистаминные;
- лейкопластырь (рулонный, бактерицидный);
- бинты (марлевый, эластичный);
- жгут;
- вата;
- стерильные салфетки;
- препараты, которые вы принимаете регулярно в связи с хроническими заболеваниями.
Компактность хранения важна, не стоит брать с собой целые упаковки
Фото: Мария Бакланова
Медикаменты можно положить в небольшую косметичку или автомобильную аптечку.
«Не надо брать с собой целые коробки и пузырьки. В аптечке достаточно одного блистера и инструкции по применению», – советует Олег Зайцев.
Но если вы достали блистер из упаковки, на нем следует отметить дату производства и срок годности (впрочем, иногда они там уже есть).
В любой критической ситуации важно оставаться на связи, чтобы сообщить о себе спасателям или родственникам. На такой случай приобретите для своего мобильного влагозащитный чехол и повербанк большой емкости. Последний всегда держите заряженным.
Не помешает и запасное устройство. Это может быть кнопочный телефон – сейчас есть специальные модели, которые выдерживают падения и намокание, а также могут выполнять функцию рации.
Даже старый кнопочный телефон в экстренной ситуации может стать «палочкой-выручалочкой»
Фото: Мария Бакланова
Как в походном рюкзаке, так и в тревожном чемоданчике должен быть необходимый минимум сменной одежды:
- нижнее белье, 2-3 пары;
- носки, 2-3 пары;
- что-то для тепла – термобелье, водолазка, толстовка;
- непромокаемая ветровка или дождевик.
«Защититься от дождя можно не только при помощи дождевика. Если нет непромокайки, а тратить деньги на покупку не хочется, то можно обойтись пакетами для мусора на 120 или 240 литров. Их можно спокойно надеть на себя как дождевик. А из больших можно даже сделать навес», – продолжает делиться походными хитростями Олег Зайцев.
Не нужно пренебрегать также средствами личной гигиены. Зубные щетка и паста (кстати, можно купить твердую), мыло, а также антисептик для рук следует хранить в отдельной косметичке. Туалетную бумагу нужно поместить в герметичную упаковку (zip-lock пакет).
Женские средства гигиены, также пригодятся, причем… не только женщинам. Охотники и рыбаки давно применяют такую хитрость: гигиенические прокладки при необходимости отлично заменяют теплые и непромокаемые стельки. Тампоны же можно использовать для остановки носового кровотечения, если под рукой не оказалось ваты.
Перегружать рюкзак, как мы уже писали выше, не стоит, но есть список предметов, которым все-таки лучше найти в нем место. Это:
- дубликаты ключей от дома и машины;
- карта местности и компас – не факт, что геолокация на смартфоне будет работать;
- яркий фонарь – лучше на белых светодиодах, чтобы хорошо освещал дорогу и мог использоваться как средство подачи сигналов на дальние расстояния;
- небольшой швейный набор;
- походный нож, а лучше мультитул, включающий ножницы, отвертку, плоскогубцы и так далее;
- тарелка, кружка и приборы из пластика или металла;
- спички или сухое горючее в непромокаемом пакете – для розжига костров и подачи сигналов спасателям;
- часы – желательно водонепроницаемые с солнечной батареей, календарем, будильником и подсветкой;
- изолента и/или скотч;
- блокнот и карандаш;
- прессованные полотенца;
- хозяйственные перчатки.
Мультитул – универсальное средство, способное помочь во многих ситуациях
Фото: Мария Бакланова
Список получился внушительный, хотя в нем нет ничего лишнего. Влезет ли все в рюкзак? Влезет, если упаковывать правильно.
«Стоит помнить о базовых туристических правилах и укладывать тяжелые вещи, такие, как еда, вниз и ближе к спине. Нужно равномерно распределить нагрузку, чтобы меньше уставать в дороге», – объясняет Софья Мурзаева, профессиональный спортивный турист и тренер.
Одежду компактно сворачиваем рулончиком и упаковываем в пакет. Лучше даже в вакуумный – это поможет дополнительно сэкономить пространство.
Запасной телефон кладем во внутренний карман, а бутылку воды – в наружный или укладываем ее сбоку, рядом с застежкой рюкзака для быстрого доступа.
Вещи первой необходимости, в том числе – документы и деньги, также должны находиться в быстром доступе, их стоит класть наверх или в специальные карманы. Так же размещаем нож, аптечку и фонарь.
Иголки и нитки кладем в косметичку вместе со средствами гигиены или в отдельный небольшой контейнер.
Хранить готовый (или полуготовый) набор лучше в доступном месте, периодически проверяя сроки годности продуктов и лекарств.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».