Рюкзак на все случаи жизни: как его правильно собрать Фото: Михаил ФРОЛОВ

За эту осень в Ижевске произошло несколько серьезных пожаров и два взрыва газа в жилых домах. В связи с этим многим жителям пришлось экстренно отправляться в пункты временного размещения и оставаться там, пока не подтвердится безопасность их домов. Эти случаи показывают, что от ЧП, к сожалению, не застрахован никто, поэтому дома полезно иметь так называемый тревожный чемоданчик. Или уметь быстро его собрать.

О том, каким должен быть минимальный набор вещей, необходимый для быстрой эвакуации, «Комсомолка» узнала у экспертов и опытных туристов. Как говорится, на всякий случай.

Для чего нужен тревожный чемоданчик и из чего его сделать

Тревожный, или экстренный, чемоданчик, вопреки названию, может понадобиться не только в чрезвычайных ситуациях, но и в походе. И здесь бывалые путешественники открывают нам первую истину: в идеале это должен быть никакой не чемоданчик, а вместительный рюкзак от 10 литров. Лучше даже около 30 литров. Выбирать следует тот, что изготовлен из плотной ткани, имеет крепкие лямки и удобные внешние карманы.

Что должно лежать внутри тревожного чемоданчика? Фото: Мария Бакланова

«По весу такой экстренный рюкзак не должен быть больше 10-15 килограммов. Если получается тяжелее, то меняйте или убирайте самые грузные вещи», – говорит Михаил, инструктор по туризму, за плечами которого более сотни маршрутов по Алтаю.

Набор вещей подбирается так, чтобы человек, имея его при себе, 2-3 дня мог продержаться в любой внештатной ситуации. Такой срок не случаен: обычно это максимальное время, необходимое экстренным службам, чтобы прийти бедствующему на помощь.

«В моем понимании, тревожный чемоданчик – это, в принципе, набор вещей, необходимых для срочного перемещения и пребывания в лагере временного размещения на протяжении нескольких дней. Он хранится собранным у человека на случай чрезвычайной ситуации. Имея такой набор, человек должен чувствовать себя комфортно и быть в силах легко переносить его на себе на расстояние 10-20 км в день», – объяснил педагог-организатор отдела туризма и краеведения Регионального образовательного центра одаренных детей Никита Наговицын.

Пригодиться такой запас может в случае наводнения – в некоторых населенных пунктах Удмуртии это обычное дело по весне, – какой-либо аварии на производстве, а также при необходимости выживания в дикой природе.

А что, собственно, кроме пищи и медикаментов должно быть внутри?

Необходимые бумаги

В любой нетипичной ситуации гражданин должен иметь при себе документы, иначе его невозможно идентифицировать. А это бывает необходимо, если требуется получить медицинскую помощь, заказать транспорт или заселиться в гостиницу. Вообще возьмите за правило хранить все документы в особой папке, которая всегда будет под рукой. Также на экстренный случай сделайте их копии, поместив в непромокаемый пакет:

- паспорт;

- ИНН;

- СНИЛС;

- свидетельство о браке или разводе;

- свидетельства о рождении детей;

- водительские права;

- документы на квартиру;

- а также фотографии членов семьи с указанием ФИО, даты рождения, группы крови, аллергических реакций и непереносимости медицинских препаратов на обратной стороне.

Кроме того, резервные копии документов можно сохранить на флешку или загрузить в облачное хранилище.

Наличные деньги должны быть с собой в любой ситуации Фото: Мария Бакланова

Также не забудьте про запас наличных – именно бумажных денег. Ведь в экстренной ситуации не всегда получится использовать пластиковую карту или электронный платеж.

«Наличка удобна сама по себе. Ты точно уверен в том, что она у тебя есть и ты можешь ей воспользоваться. Меня в путешествиях неоднократно спасала именно наличка», – рассказала Александра Сазонова, бывшая стюардесса.

Пища и вода

Во время похода или в чрезвычайной ситуации важно своевременно снабжать организм энергией, поэтому в тревожном чемоданчике обязательно должен быть запас пищи. Эксперты советуют обращать внимание на три момента: калорийность, срок годности и удобство транспортировки, а именно: компактность упаковки и нетребовательность к условиям хранения. Формировать запас следует так, чтобы его хватило на те же 2-3 дня.

Обращайте внимание на сроки хранения продуктов и надежность упаковки Фото: Мария Бакланова

Здесь существуют три варианта. Если не хочется продумывать рацион, то готовый паек будет оптимальным решением.

«При подборе продуктов учитывайте, что могут возникнуть проблемы с приготовлением. Идеальный вариант на все случаи жизни – армейский паек, продаются различные варианты. Да, не так вкусно, зато немного места занимает и калорий много. Главное – за сроком годности смотреть и периодически обновлять запасы», – пояснил преподаватель ОБЖ Олег Зайцев.

Если вкус компонентов смущает или не нравится состав, запастись «на черный день» можно обычными продуктами из магазина. Только выбирайте, руководствуясь перечисленными выше принципами.

В тревожный чемоданчик обычно кладут:

- 2 банки мясных или рыбных консервов;

- бутылку воды (можно также запастись таблетками для обеззараживания – но это на крайний случай);

- сухое печенье без наполнителей;

- шоколад;

- пакетированный чай или кофе;

- орехи и цукаты.

Аварийная еда, наверное, не самая вкусная, но может спасти жизнь в критической ситуации Фото: соцсети

Третий вариант довольно специфический, но кто-то выбирает и его – это аварийный рацион питания. Изначально он был создан для моряков, потерпевших крушение, но аналоги из маркетплейсов охотно берут современные грибники и рыбаки. Аварийный рацион представляет собой 450-граммовые спрессованные брикеты. Такой едой трудно наесться, она нужна для того, чтобы не ослабнуть и не погибнуть от голода. Хотя хранится долго и места почти не занимает – в этом ее плюс.

Аптечка

А вот аптечку можно отдельно для тревожного чемоданчика не собирать – она и так должна быть в каждом доме. Главное, продумать ее быстрое преобразование в походный вариант.

В набор медикаментов на случай экстренной ситуации входят:

- антисептики (хлоргексидин, перекись водорода);

- жаропонижающие и противовоспалительные (ибупрофен, парацетамол);

- обезболивающие;

- лекарства от отравления (сорбенты, регидратанты, противомикробные средства);

- антигистаминные;

- лейкопластырь (рулонный, бактерицидный);

- бинты (марлевый, эластичный);

- жгут;

- вата;

- стерильные салфетки;

- препараты, которые вы принимаете регулярно в связи с хроническими заболеваниями.

Компактность хранения важна, не стоит брать с собой целые упаковки Фото: Мария Бакланова

Медикаменты можно положить в небольшую косметичку или автомобильную аптечку.

«Не надо брать с собой целые коробки и пузырьки. В аптечке достаточно одного блистера и инструкции по применению», – советует Олег Зайцев.

Но если вы достали блистер из упаковки, на нем следует отметить дату производства и срок годности (впрочем, иногда они там уже есть).

Связь – это важно

В любой критической ситуации важно оставаться на связи, чтобы сообщить о себе спасателям или родственникам. На такой случай приобретите для своего мобильного влагозащитный чехол и повербанк большой емкости. Последний всегда держите заряженным.

Не помешает и запасное устройство. Это может быть кнопочный телефон – сейчас есть специальные модели, которые выдерживают падения и намокание, а также могут выполнять функцию рации.

Даже старый кнопочный телефон в экстренной ситуации может стать «палочкой-выручалочкой» Фото: Мария Бакланова

Запасная одежда

Как в походном рюкзаке, так и в тревожном чемоданчике должен быть необходимый минимум сменной одежды:

- нижнее белье, 2-3 пары;

- носки, 2-3 пары;

- что-то для тепла – термобелье, водолазка, толстовка;

- непромокаемая ветровка или дождевик.

«Защититься от дождя можно не только при помощи дождевика. Если нет непромокайки, а тратить деньги на покупку не хочется, то можно обойтись пакетами для мусора на 120 или 240 литров. Их можно спокойно надеть на себя как дождевик. А из больших можно даже сделать навес», – продолжает делиться походными хитростями Олег Зайцев.

Средства гигиены

Не нужно пренебрегать также средствами личной гигиены. Зубные щетка и паста (кстати, можно купить твердую), мыло, а также антисептик для рук следует хранить в отдельной косметичке. Туалетную бумагу нужно поместить в герметичную упаковку (zip-lock пакет).

Женские средства гигиены, также пригодятся, причем… не только женщинам. Охотники и рыбаки давно применяют такую хитрость: гигиенические прокладки при необходимости отлично заменяют теплые и непромокаемые стельки. Тампоны же можно использовать для остановки носового кровотечения, если под рукой не оказалось ваты.

Полезные мелочи и личные вещи

Перегружать рюкзак, как мы уже писали выше, не стоит, но есть список предметов, которым все-таки лучше найти в нем место. Это:

- дубликаты ключей от дома и машины;

- карта местности и компас – не факт, что геолокация на смартфоне будет работать;

- яркий фонарь – лучше на белых светодиодах, чтобы хорошо освещал дорогу и мог использоваться как средство подачи сигналов на дальние расстояния;

- небольшой швейный набор;

- походный нож, а лучше мультитул, включающий ножницы, отвертку, плоскогубцы и так далее;

- тарелка, кружка и приборы из пластика или металла;

- спички или сухое горючее в непромокаемом пакете – для розжига костров и подачи сигналов спасателям;

- часы – желательно водонепроницаемые с солнечной батареей, календарем, будильником и подсветкой;

- изолента и/или скотч;

- блокнот и карандаш;

- прессованные полотенца;

- хозяйственные перчатки.

Мультитул – универсальное средство, способное помочь во многих ситуациях Фото: Мария Бакланова

Собираем правильно

Список получился внушительный, хотя в нем нет ничего лишнего. Влезет ли все в рюкзак? Влезет, если упаковывать правильно.

«Стоит помнить о базовых туристических правилах и укладывать тяжелые вещи, такие, как еда, вниз и ближе к спине. Нужно равномерно распределить нагрузку, чтобы меньше уставать в дороге», – объясняет Софья Мурзаева, профессиональный спортивный турист и тренер.

Одежду компактно сворачиваем рулончиком и упаковываем в пакет. Лучше даже в вакуумный – это поможет дополнительно сэкономить пространство.

Запасной телефон кладем во внутренний карман, а бутылку воды – в наружный или укладываем ее сбоку, рядом с застежкой рюкзака для быстрого доступа.

Вещи первой необходимости, в том числе – документы и деньги, также должны находиться в быстром доступе, их стоит класть наверх или в специальные карманы. Так же размещаем нож, аптечку и фонарь.

Иголки и нитки кладем в косметичку вместе со средствами гигиены или в отдельный небольшой контейнер.

Хранить готовый (или полуготовый) набор лучше в доступном месте, периодически проверяя сроки годности продуктов и лекарств.

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