Место происшествия огорожено, на месте работают экстренные службы Фото: Мария Бакланова

В шесть утра многие жители Соцгорода проснулись от громкого хлопка. Оказалось, что в квартире на девятом этаже дома № 156 на улице Воровского произошел взрыв газа, и начался пожар. Пострадал один человек, он находится в крайне тяжелом состоянии. «Комсомолка» побывала на месте происшествия после трагедии и пообщалась с жителями дома.

Выбиты окна

Даже спустя несколько часов после трагедии около дома все еще суматоха. Жители бурно обсуждают происшествие. Место около подъезда огородили сигнальной лентой. Ходить по пространству нужно осторожно: везде валяются осколки выбитого стекла. В самом подъезде окон практически не осталось.

Весь двор усыпан стеклом и выбитыми рамами Фото: Мария Бакланова

В подъезде выбиты окна Фото: Мария Бакланова

«Увидела взрыв, как все это произошло. Все полетело, до 148 дома. Ужас, ужас! В 6 утра это было ровно. Я сразу начала звонить во все службы. Я сначала подумала, что это был выстрел из квартиры», – рассказывает свидетельница происшествия.

Момент пожара. Фото: очевидцы Фото: Мария Бакланова

«В это время по улице шел мужчина. До поворота дошел, и тут как будто выстрелили. Его чуть стеклом не обсыпало», – рассказывает еще одна соседка.

«Я около шести утра шла на работу. И тут вдруг сильный хлопок. Вылетели все стекла из окон. Хорошо, что я не была внутри. Потом, конечно, я забежала в подъезд и начала кричать, поднимать людей. Вызвали службы», – рассказала еще одна жительница дома.

«От хлопка я почему-то не проснулся. Потом начался шум, по дверям стучали, топот. В окно посмотрел – красный свет. Выглянул – там сажа летит. Оделся, вышел», – рассказывает житель 7-го этажа.

Взрывом выбило не только стекла, но и вынесло одежду из домов Фото: Мария Бакланова

Книги тоже пострадали Фото: Мария Бакланова

Из квартир вылетела посуда Фото: Мария Бакланова

Внутрь дома попасть нельзя – там проводят следственные действия. Жильцов пускают по одному, чтобы забрать ценные вещи. В ближайшие два дня проведут обследование конструкций подъезда, до этого времени жителей поселят в пунктах временного размещения.

В подъезд сейчас просто так не пускают Фото: Мария Бакланова

Отзывы соседей

Причины и обстоятельства происшествия достоверно установит следствие. 41-летний пострадавший мужчина в квартире жил один. Соседи утверждают, что выглядел он на 50, часто употреблял алкоголь и не оплачивал «коммуналку».

«Он злостный неплательщик. Въехал примерно 8 лет назад. И он ни разу не заплатил за квартиру. У него было отключено все», – рассказала жительница дома.

Пожар произошел в этой квартире Фото: Мария Бакланова

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проверку также проводит прокуратура, в том числе – на соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

Кто восстановит разрушения?

Муниципалитет уже начал обследование конструкций подъезда, чтобы определить, могут ли жители возвращаться в квартиры. Возникает вопрос: кто и на какие деньги будет восстанавливать выбитые окна и двери?

Разрушения в подъезде есть Фото: Мария Бакланова

Как пояснил «Комсомолке» председатель «Объединения советов домов Удмуртии» Александр Евсеев, можно рассматривать три варианта. Самый простой для жителей, – если общее имущество в доме было застраховано. В таком случае оплатить работы можно за счет страховой компании.

«Если этот вариант не сработает, но будет объявлена чрезвычайная ситуация, расходы на восстановление может взять на себя город. Если и этот вариант не сработает, расходы лягут на плечи собственников. Работы надо будет организовать за счет средств текущего ремонта, а в дальнейшем возмещать их с виновного лица», – прокомментировал Александр Евсеев.

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