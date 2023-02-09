Лечим насморк правильно: что может облегчить состояние и есть ли польза от сосудосуживающих

Какие средства при насморке можно использовать, а какие не стоит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конец зимы – начало весны, прекрасное время, когда вокруг все журчит, капает и хлюпает. Но не очень-то хочется однажды проснуться и понять, что эти чарующие звуки раздаются из собственного носа. Насморк – один из самых известных симптомов ОРВИ, которые становятся более активными как раз в этот период.

Одно дело, когда насморк проходит быстро, и мы забываем о бесконечных носовых платках и «открытом кране» в носу. Совсем другое, когда это состояние затягивается на недели. Как бороться с острым ринитом и что за опасности он скрывает, журналисту IZHLIFE (18+) рассказала врач-оториноларинголог ГКБ № 9 города Ижевска Татьяна Балалина.

Что такое ринит?

Пожалуй, следует начать наше объяснение с терминов. То, что мы привыкли обозначать как «насморк», врачи называют «ринит», то есть воспаление слизистой оболочки носа. Это не заболевание как таковое, а один из симптомов разных инфекций. К примеру, гриппа и ОРВИ. Еще насморк бывает вызван аллергией или возникнуть как реакция на переохлаждение организма.

Врач-оториноларинголог ГКБ № 9 города Ижевска Татьяна Балалина. Фото: предоставлено ГКБ №9

А для коронавируса ринит долгое время не был характерен. Однако в последний год он стал появляться в качестве дополнительного симптома.

Интенсивность выделений слизи во время насморка целиком и полностью зависит от индивидуальных особенностей организма и его способности противостоять инфекции.

Специалисты говорят, что в среднем острый ринит проходит за 7-10 дней и его даже можно перетерпеть.

Развитие воспаления слизистой оболочки носа можно разделить на несколько фаз:

1) ощущение сильной сухости и зуда в течение нескольких часов или дней;

2) развитие отека, сопровождающегося выделением прозрачной жидкости. В этой фазе часто можно ощутить, как нос «закладывается», становится трудно дышать, часто слезятся глаза и теряются запахи;

3) появление гнойных зеленоватых или желтоватых выделений.

«Как известно, носовая полость не изолирована. Она сообщается с пазухами и, конечно же, с глазами через тонкий носослезный канал. Кроме этого, она соединяется со средним ухом через евстахиеву трубу. Поэтому при сильном насморке часто текут слезы и закладывает уши», – говорит Татьяна Балалина.

Острый ринит может продолжаться до 7-10 дней Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Кстати, многие ошибочно полагают, что желтая или зеленая слизь из носа говорит об обострении болезни. Но на самом деле это не так. Такие выделения в отличие от прозрачных тонко намекают пациенту о скором выздоровлении.

Обязательно ли лечить?

Говорят, что насморк можно особо не лечить – «само пройдет». Но это не совсем верное решение. Если ринит, несмотря на лечение, затягивается больше чем на неделю, очень важно отправиться за помощью к врачу, ведь это тревожный звоночек. Он может быть сигналом о начале таких осложнений, как гайморит, отит или конъюнктивит.

К слову, из-за такого длительного отека может возникнуть вторичная бактериальная инфекция, вплоть до воспаления мозговых оболочек или абсцесса мозга.

Ринит может быть симптомом многих заболеваний Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А еще затрудненное дыхание при длительной заложенности носа может привести к кислородному голоданию и головным болям. Дыхание через рот тоже чревато проблемами с нижними дыхательными путями.

Лечиться каплями можно?

Сосудосуживающие – основной метод лечения насморка. Но вот насколько они полезны? Многим известно, что они вызывают привыкание. Однако часто люди либо ими упорно злоупотребляют и используют по поводу и без, либо же, наоборот, их игнорируют, опасаясь каких-либо осложнений.

«На самом деле сосудосуживающие препараты рекомендуется применять не дольше 3-5 дней. Затем может наступить привыкание, то есть лекарство станет менее эффективным. Кроме того, при длительном применении есть риск навредить слизистой оболочке», – объясняет Татьяна Балалина.

Раньше при ковиде не было выраженного насморка, но теперь этот симптом есть Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Если же насморк не проходит через 5 дней применения капель, доктор может заменить препарат.

Необходимо иметь в виду, что сосудосуживающие капли всасываются в кровоток и при несоблюдении необходимо выверенной дозировки могут вызвать отравление или давление. Особенно они опасны в излишней дозировке для людей, страдающих гипертонией, детей и лиц с проблемами щитовидной железы.

Почему же такие препараты назначают? Все довольно просто. Это важный компонент лечения, они спасают человека от заложенности носа и постепенно снимают отеки с евстахиевой трубы и носовых пазух.

«Капать такие капли нужно согласно инструкции. Даже если носовое дыхание сохраняется, отек нужно убирать, не следует ждать, когда он усилится настолько, что дышать получится только ртом», – говорит эксперт.

Обязательны ли «пытки соленой водой»?

Для спасения слизистой от отеков можно использовать нелюбимое многими еще с детства промывание солевым раствором. Его легко можно приготовить дома (мы уже писали о том, как это сделать, в прошлом материале) или купить в аптеке.

При сильном насморке наступает потеря жидкости и гипоксия Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Эту процедуру лучше всего проводить перед применением сосудосуживающих препаратов, чтобы скопления слизи не мешали проникновению действующего вещества.

К слову, по мнению специалистов, также не советуют сильно и громко сморкаться при заложенности. Вам не удастся эффективно прочистить носовые пазухи, а вот повредить сосуды можно легко.

Кроме того, не забываем обильно пить – чаи, воду, морсы. Это необходимо для поддержания внутри организма водно-солевого баланса. Ведь при повышенной температуре и обильном насморке организм тратит много жидкости для защиты и борьбы с инфекцией.

А вот прогревание лампами и подручными средствами – верный путь к усугублению воспаления. Врачи не советуют использовать и антибиотики без назначения, поскольку обычно ринит чаще является симптомом вирусных заболеваний, а не бактериальных.

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