Всегда ли лечиться «без химии» безопаснее? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Удмуртии растет заболеваемость ОРВИ. Первые случаи гриппа были отмечены еще в начале декабря, в том числе и «свиного» – H1N1. Заболеваемость ковидом тоже медленно, но верно ползет вверх. Но сколько бы врачи ни убеждали людей своевременно обращаться за помощью, определенный процент граждан предпочитает лечиться самостоятельно, прибегая не только к аптечным, но и к «бабушкиным» средствам. Многие из этих средств бесполезны и даже вредны.

О том, так ли уж безобиден чеснок и почему не стоит экспериментировать с керосином, мы узнали у заведующей отделением, врача-оториноларинголога ГКБ №7 Людмилы Кощеевой.

Это не замена нормальному лечению

В первую очередь специалист подчеркивает, что даже если «проверенное поколениями» средство и допустимо к использованию в период ОРВИ, нельзя заменять им адекватную лекарственную терапию. Во всех случаях полоскания и мази могут лишь облегчать некоторые симптомы, однако если речь идет о серьезной вирусной или бактериальной инфекции, то нужны средства, которые будут воздействовать адресно, уничтожая возбудитель, препятствуя его размножению или стимулируя организм на борьбу с ним.

Людмила Кощеева, заведующей отделением, врач-оториноларинголог ГКБ №7 в Ижевске. Фото: предоставлено ГКБ №7

Также нужно понимать, что и у народных средств есть дозировка, способ применения и условия хранения. Без их соблюдения не получится даже минимальной пользы.

А используя тот или иной препарат растительного происхождения, необходимо учитывать возраст, общее состояние заболевшего человека, особенности его организма и возможное наличие сопутствующих заболеваний.

Какие народные методы можно использовать при насморке

Закапать в нос сок чеснока или даже засунуть целый зубчик? В попытке вылечить насморк «без химии» наши бабушки такое практиковали и продолжают практиковать. Но врач предостерегает: для слизистой оболочки и пазух эфирные масла чеснока вредны. Это слишком агрессивное средство, которое может привести даже к химическому ожогу. Кушать чеснок – пожалуйста, но в носовые ходы он никогда естественным путем не попадает, и они для этого не приспособлены. И уж точно ничего хорошего, если в носу застрянет зубчик чеснока.

Не рекомендует лор и прогревание пазух при помощи теплого песка или сваренных вкрутую яиц, завернутых в ткань.

При насморке можно промывать нос соленой водой, но нужно соблюдать концентрацию Фото: Иван ПРОХОРОВ

«Известно из курса физики, что при нагревании тела расширяются. То же происходит и со слизью, скапливающейся в носовых пазухах. Любой нагрев вызывает усиление воспаления», – говорит Людмила Кощеева.

Дышать паром над свежесваренной картошкой тоже не стоит. В парах картофеля нет никаких фитонцидов или чего-то другого бактерицидного. Зато процедура может привести к бронхиту, ожогам верхних дыхательных путей или стенозу гортани, то есть сужению ее просвета на фоне воспаления или отека.

А вот промывать нос соленой водой можно, более того, сейчас даже продаются специальные растворы в аптеках.

«Если вы решили приготовить раствор в домашних условиях, то следует соблюдать концентрацию: не более чайной ложки соли на стакан воды для взрослого и не более половины чайной ложки для ребенка. Также нужно обеспечить стерильность раствора: готовьте его в чистой посуде, вода, желательно, должна быть кипяченая», – объясняет эксперт.

БАДы и растительные средства не всегда безопасны Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сок алоэ, разведенный с водой в пропорции 1:1, в определенных ситуациях также можно закапывать в нос.

«Носовое дыхание это средство не облегчает, но его использование допустимо с противовоспалительной целью. Однако имеется масса противопоказаний: нарушение работы пищеварительного тракта, онкологические заболевания, эпилепсия, беременность на ранних и поздних сроках, гипертоническая болезнь, аллергические реакции, кровотечения и индивидуальная непереносимость», – рассказывает врач.

Какие народные средства можно использовать при заболеваниях горла

«Мой дед всю молодость горло лечил керосином», – поделился ижевчанин Игорь, когда мы проводили опрос, касающийся домашних средств от простуды. И тут же выяснилось, что у многих жителей Ижевска бабушки и дедушки считали средство вполне рабочим.

Врачи, конечно, такой экстрим совершенно не одобряют. Дело в том, что керосин является чрезвычайно агрессивной жидкостью. В теории он может уничтожить патогены, засевшие в горле, но уничтожит и всю полезную микрофлору, а еще повредит слизистую оболочку и частично проникнет в кровоток. Тогда «расхлебывать» придется уже печени и почкам.

Прополис и раствор Люголя неплохо помогают при болезнях горла Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прополис – в целом хорошее средство. Раствором можно полоскать горло, но нужно соблюдать концентрацию, следуя инструкции. Но спать с прополисом за щекой, как поступают некоторые, категорически нельзя, так как это приводит к ожогам полости рта и языка.

Раствор Люголя также часто почему-то относят к «народным средствам», хотя средство это вполне аптечное. Так называется раствор йода в водном растворе йодида калия.

«Это распространенное средство для лечения воспалений слизистой оболочки горла. Раствор малотоксичен, его можно применять даже маленьким детям, хотя он противопоказан при беременности и лактации», – продолжает рассказывать Людмила Кощеева.

Полоскание горла отваром календулы тоже может применяться в составе комплексного или симптоматического лечения заболеваний горла. Он оказывает местное противовоспалительное и антисептическое действие.

Полоскание с содой и солью поможет снять воспаление в горле, но при ангине не заменит антибиотиков Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

«Полоскать горло содой, солью и йодом тоже допустимо, единственный нюанс – нужно строго соблюдать пропорции. Вода должна быть кипяченой и остуженной до комфортной температуры. Капля йода – одна или две, не более. Соды – половина чайной ложки и соли – одна чайная ложка на стакан», – объясняет эксперт.

Помогают ли от простуды банки, горчичники и барсучий жир

В советское время банки и горчичники использовались довольно широко как средство, стимулирующее кровообращение в области бронхов и легких. Однако сейчас уже доказано, что никакого глубокого прогрева такие методы не дают, зато могут негативно сказаться на здоровье при повышенной температуре.

«Обе эти процедуры противопоказаны при наличии любых кожных раздражений и аллергиях, а банки еще и травмоопасны, особенно если их ставит неопытный человек», – говорит врач.

Йодная сетка как местное противовоспалительное средство в целом использоваться может. Йод способен проникать через кожу и способствовать местному усилению кровообращения, что, в свою очередь, приводит к притоку иммунных клеток в область воспаления.

«Применять этот метод нельзя, если температура тела достигает 39 градусов. Применение на большой поверхности кожи может привести к ожогам. Противопоказано делать йодную сетку детям до года и людям с заболеваниями щитовидной железы», – предупреждает лор.

Мази с эфирными маслами по большей части относятся к местно-раздражающим средствам, которые способствуют регуляции проницаемости сосудов и снижению болевых ощущений.

Греть ноги в теплой воде можно, но ее температура не должна превышать 40 градусов Фото: Иван ПРОХОРОВ

«Однако важно знать, что мазь устраняет лишь симптомы заболевания, бороться с его причинами она не может, поэтому должна являться частью комплексного лечения, а не быть самостоятельным и единственным методом. С осторожностью нужно использовать детям, так как их кожа довольно тонкая. Бальзам может ее повредить или вызвать аллергию», – подчеркивает Людмила Кощеева.

Но мазать грудь и спину медвежьим или барсучьим жиром от кашля все-таки не стоит.

«Любым жиром натирать кожу вредно, так как при этом ухудшается теплоотдача, а действия на кашель практически нет», – объясняет специалист.

«Парить ноги» в тазу с горячей водой допустимо в качестве отвлекающей процедуры, то есть поможет перераспределить кровь в организме и уменьшить отек в воспаленных областях. При этом температура воды не должна превышать 40 градусов, а длительность процедуры – 10 минут.

Еще один частый метод – обтирание растворами уксуса или спирта с целью снижения температуры, чтобы «обойтись без лекарств». У этого метода также есть противопоказания.

Не стоит сбивать температуру у ребенка при помощи растирания спиртом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Раствор спирта быстро испаряется с поверхности тела и резко снижает температуру кожи, что приводит к спазму периферических сосудов. Но температура внутри тела при этом сохраняется. А если спиртом растирают ребенка, то он может надышаться парами, к тому же спирт частично всасывается через кожу, попадая в кровоток. При определенных условиях может наступить алкогольное опьянение. Уксус обладает схожим действием, кроме того, может вызвать ожог, если раствор будет слишком насыщенным», – говорит Людмила Кощеева.

Молоко с медом и сок редьки: что можно выпить от простуды

Заваренный шиповник, клюквенный или облепиховый морс, чай с травами и чай с лимоном – все это хорошие вспомогательные средства при ОРВИ.

«Инфекционный процесс у человека связан с повышением температуры и интоксикацией. С поверхности тела испаряется большое количество жидкости, что приводит к некоторой степени обезвоживания. Прием жидкости ускоряет лечение. А в каком виде это будет – компот, морс из шиповника, клюквы или брусники – не столь важно», – рассказывает эксперт.

Кроме того, в ягодах содержатся витамины. Более осторожными следует быть с травяными сборами, так как даже мята и ромашка имеют противопоказания при определенных хронических недугах.

Если вы простудились, пейте больше жидкости Фото: Иван ПРОХОРОВ

Малина – из «той же оперы». Она содержит большое количество солей салициловой кислоты, близких по составу к аспирину. Хотя преувеличивать ее противовоспалительное и жаропонижающее действие не стоит, так как в горсти ягод этих веществ содержится примерно в 30 раз меньше, чем в одной таблетке аспирина.

Разные сочетания горячего молока – с медом, маслом, содой и даже луком – еще один вспомогательный метод улучшения самочувствия.

«Молоко содержит большое количество витаминов группы В, а также микро- и макроэлементов. Питьевая сода обладает отхаркивающим действием и в сочетании с молоком действительно помогает при сухом кашле. Молоко с медом тоже хорошее сочетание для уменьшения отдельных симптомов», – говорит Людмила Кощеева.

Морс из ягод хорош как вспомогательное средство при ОРВИ Фото: Евгения ГУСЕВА

Также для облегчения изнуряющего кашля, выведения мокроты и укрепления защитной системы организма традиционно использовалась черная редька. Вернее, не сама редька, а ее сок. Но при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта противопоказано лечение «жгучими» корнеплодами так же, как и при заболеваниях сердца. С большой осторожностью следует применять такое лекарство при беременности.

А что категорически пробовать не стоит, так это подогретый алкоголь. Да, теплое обильное питье – обязательное условие при лечении ОРВИ, но только не спиртосодержащее. Мы уже рассказывали, почему алкоголь противопоказан после заболевания ковидом, во многом это справедливо и по отношению к другим вирусным инфекциям.

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