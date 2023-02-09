«Индекс падучести»: считаем, сколько раз упали горожане в скользких местах Ижевска

Проверили, как часто горожане падают в скользких местах Ижевска. Фото: скриншот видео

В Ижевске – гололед. Конечно, его чистят, но пока городские службы и «управляйки» добираются до какого-то участка, проходит время. А ходить, тем временем, неудобно.

В исключительно развлекательных целях «Комсомолка» решила подсчитать «индекс падучести». Мы попросили наших читателей рассказать, где есть проблемы с гололедом. После этого подсчитали, как часто там падают горожане. За поскользнувшихся давали 5 баллов, за упавших – 10. Наблюдали в течение 30 минут.

Изначально для проверки мы выбрали четыре точки:

– дорога около ТЦ «Гвоздь»;

– улица 50 лет Пионерии;

– улица Шумайлова;

– парковка у ТЦ «Малахит».

Справедливости ради, две точки из четырех на момент нашего прихода уже успели почистить – улицу Шумайлова и пространство у «Гвоздя». Причем и на Удмуртской коммунальщики трудились буквально у нас на глазах. Так что «индекс падучести» мы замерили только в двух местах.

На парковке около ТЦ «Малахит» довольно многолюдно. Парковка почищена не везде, а рядом проходит весьма опасный тротуар, на котором образовалась ледяная горка. За полчаса увидели, что упали четыре человека, из них три – на опасном тротуаре. Восемь – поскользнулись. «Индекс падучести» – 80.

50 лет Пионерии менее оживленная улица. Но здесь тоже образовалась ледяная горка с уклоном. К счастью, за полчаса наблюдений на ней никто не упал. Но шестеро могли это сделать. «Индекс падучести» – 30.

Кстати, о зимней уборке дорог в этом сезоне «Комсомолка» рассказывала здесь.

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