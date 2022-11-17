В Ижевске уже выпали первые снегопады Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске 14 ноября прошел первый крупный снегопад. Традиционно это привело к ряду сложностей: обрывались провода, падали деревья, машины стояли в пробках, не ходили трамваи. На улицы города вышли 59 единиц техники.

Впереди еще три месяца зимы. «Комсомолка» разбиралась, как будут чистить город от снега в этот период.

Четыре подрядчика и новая техника

282 машины будут убирать снег с проезжих частей Ижевска. Автопарк подрядчиков постоянно пополняется. К примеру, Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление (ДРЭУ) в преддверии зимы закупило два фронтальных погрузчика и снегоуборочные навески на тракторы.

В городе работают четыре подрядчика:

– ДРЭУ – магистральные и межквартальные дороги Октябрьского, Индустриального и Первомайского районов, а также магистральные дороги Ленинского района;

– ООО «Радонеж» – межквартальные и магистральные дороги Устиновского района;

– ООО «ИжАвтоСнаб» – межквартальные дороги Ленинского, Октябрьского и Индустриального районов;

– ООО «Строй-18» – межквартальные дороги Ленинского, Первомайского и Октябрьского районов.

Подрядчики сами определяют, сколько им нужно людей и техники во время снегопада. Также они могут нанимать субподрядчиков, если своих сил недостаточно. Еще компании планируют усилить круглосуточное дежурство.

Обработка дорог и тротуаров

Дороги в этом году планируется обрабатывать противогололедным реагентом и пескосоляной смесью. Но последнюю стараются использовать минимально: только на особо опасных участках (например, крутых уклонах) и при очень низких температурах, когда реагент неэффективен.

Особенно критичной ситуация становится во время и после снегопадов. В первую очередь ее решают на проезжих частях, а потом переходят к тротуарам, которые, чтобы на них не образовывались накаты, будут обрабатывать не только во время снегопада, но и перед ним.

Проезжие части с твердым покрытием должны содержаться без снега и льда, а на дороге с грунтовым покрытием нужно сформировать плотный слой снега. У подрядчиков есть сроки, в течение которых они должны справляться с проблемой:

– снегоочистка проезжей части производится в течение 3–12 часов в зависимости от категории дороги с момента окончания снегопада;

– удаление скользкости с проезжей части – 5-12 часов с момента ее обнаружения;

– очистка тротуаров – не более суток с момента окончания работ на проезжей части.

Прошлая зима выдалась снежной, и подрядчики потратили 12,8 тысяч тонн реагента. В этом году планируется создать такие же запасы.

Очистка от снежных валов

После снегопада и чистки дорог появляется еще одна проблема: у обочины образуется снежный вал. Он раздражает автомобилистов, потому что из-за них дороги становятся уже, а трафик – загруженнее.

Вал после снегопада, по нормативам, необходимо вывезти в течение 9–12 дней в зависимости от категории дороги.

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