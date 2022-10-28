Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Удмуртии заканчивается очередная рабочая неделя. Она уже выдалась более прохладной, чем предыдущая: прошел первый снег, на земле по утрам видна изморозь, а лужи покрылись льдом. На пороге ноябрь. Впрочем, дневные температуры пока держатся выше нуля.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии на официальной странице «ВКонтакте», в предстоящие выходные погода существенно не изменится. Молодой циклон, грозящий воцариться на территории республики, так и не получил своего развития, поэтому приход холодов запаздывает.

В субботу, 29 октября, в большинстве районов Удмуртии ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега – как днем, так и ночью. По данным республиканского гидрометцентра, температура воздуха в течение суток будет колебаться от –3°С до +2 °С. Однако Росгидрометцентр и «Яндекс.Погода» обещают днем в Ижевске всего лишь до +1 °С. Ночь, по всем прогнозам, также окажется не теплее +1 °С, а скорее всего, около 0 °С. В течение суток будет дуть слабый ветер с юга.

Воскресенье, 30 октября, начнется с небольшого мокрого снега. Днем он частично перейдет в дождь, который после обеда усилится. Южный ветер наберет силу. Его средняя скорость составит 6-7 м/с, а максимальные порывы 9-14 м/с. Температура воздуха днем ожидается около +2.. +4 °С, а ночью все те же +1 °С.

В начале следующей недели, по предварительному прогнозу, может похолодать.

«Погодные условия ухудшатся в ночь на понедельник, 31 октября. В ночные часы прогнозируются продолжительные умеренные осадки преимущественно в виде дождя, ветреная погода сохранится. Днем 31 октября интенсивность осадков начнет понижаться, дожди постепенно перейдут в мокрый снег. Температура воздуха в течение суток окажется в пределах 0..+5 °С», – сообщают специалисты удмуртского гидрометцентра.

По прогнозу Росгидрометцентра и «Яндекс.Погоды» днем в понедельник и вторник в Ижевске ожидается температура воздуха около +2..+3 °С.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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