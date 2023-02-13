Прогноз погоды в Ижевске на неделю Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ижевске продолжаются температурные перепады. Неделя предстоит довольно теплая, днем в среднем ожидается около -5°С. Но с пятницы начнется похолодание. В субботу столбик термометра опустится до -10.. -12°С. Вместе с понижением температуры может прийти солнце, но начало недели будет пасмурным.

А сейчас подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 13 февраля, на столбике термометра в Ижевске до -6°С. Временами будет идти небольшой снег.

Во вторник, 14 февраля, по данным Росгидрометцентра, в столице Удмуртии будет облачно, пройдет небольшой снег. Днем потеплеет до -3°С, ночью будет до -9°С. По данным Яндекс.Погоды, ночь может выдаться на 1-2 градуса теплее. Юго-восточный ветер днем будет дуть со скоростью 4 м/с, а к вечеру стихнет.

В среду, 15 февраля, Росгидрометцентр обещает в Ижевске облачную погоду без осадков и до -5°С, Яндекс – снег и до -7°С. Ночью ожидается около -8.. -11°С. В течение суток будет дуть слабый северо-восточный ветер со скоростью 1-2 м/с.

16 февраля, в четверг, в столице Удмуртии ожидается переменная облачность, небольшой снег и до -6.. -8°С,. Ночью температуры опустятся до -14°С. Сохранится северо-восточный ветер со скоростью порядка 2 м/с.

В пятницу, 17 февраля, в Ижевске будет сплошная или переменная облачность, временами со снегом. Днем, по данным Росгидрометцентра, похолодает до -8, по данным Яндекса – до -11°С. Ночью столбик термометра может упасть до -19°С. Ветер к ночи изменится на северный, его скорость по-прежнему будет составлять около 2 м/с.

В субботу, 18 февраля, будет облачно, преимущественно без осадков и до -10..-12°С. Ночью снова до -19°С. Ветер в течение суток сменится с северо-западного на юго-западный, его скорость останется небольшой.

В воскресенье, 19 февраля, вновь облачно, осадки маловероятны. Днем Росгидрометцентр обещает до -9°С, Яндекс.Погода – до -13°С. Ночью ожидается около -13°С. Ветер будет юго-восточным до 4 м/с.

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