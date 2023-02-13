Погода в Ижевске 13 февраля: небольшой снег и до -6 градусов

Какой прогноз ожидает ижевчан в понедельник Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на понедельник.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 13 февраля в столице республики будет облачная погода. С ночи кое-где могут образоваться снежные заносы, на дорогах сохранится гололедица.

Температура воздуха днем составит -4.. -6°С. Пройдет небольшой снег. Скорость южного ветра достигнет 5-10 м/с.

Вечером столбик термометра останется на -6°С. Ветер не изменит направления, его скорость по-прежнему будет составлять около 5 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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