Белые и здоровые: почему желтеют зубы и как вернуть им белизну

Определить причину пожелтения зубов и назначить эффективное средство поможет стоматолог. Фото: elements.envato.com.

Пару веков назад в Европе модники специально покрывали зубы желтым составом, чтобы подчеркнуть белизну кожи лица. Сейчас же в почете белые зубы и различные средства, помогающие поддерживать это свойство. Почему появляется желтизна и стоит ли чистить зубы содой? Об этом и новых методах отбеливания рассказала врач-стоматолог клиники «ИГМА» Александра Феденева.

Чистим лучше!

Естественный цвет зубов – это генетический признак, который передается по наследству. Самая распространенная причина пожелтения – налет, который образовался из-за неправильной гигиены полости рта. Он постепенно образуется на зубах, отлично впитывает в себя пигмент и придает зубам желтый оттенок. Со временем этот налет уже невозможно убрать с помощью щетки, и он превращается в зубной камень.

Что же делать? Во-первых, более ответственно подходить к чистке зубов. Использовать не только щетку, но и нить, а также ирригатор. И даже несмотря на помощь современных средств гигиены, хотя бы раз в год стоит обращаться к стоматологу на профилактическую очистку полости рта.

«Только в условиях стоматологического кабинета можно полноценно очистить зубы от налета и предотвратить появление зубного камня. В нашей клинике «ИГМА» зубной камень, имеющий желтый или коричневый оттенок, удаляют с помощью ручного инструмента, ультразвуком или методом пескоструйной обработки», – рассказала Александра Сергеевна.

Врач-стоматолог клиники «ИГМА» Александра Феденева. Фото: предоставлено врачом.

Кофе, чай и табак

В кофе и чае есть вещества, которые оседают на зубах и постепенно придают им желтый оттенок. Меняют оттенок и зубы у курящего человека. Что же делать? После каждой выпитой кружки кофе или чая нужно обязательно прополоскать рот чистой водой, а еще раз в полгода обращаться к стоматологу для гигиенической очистки полости и зубов. В клинике «ИГМА» помогут вернуть вашей улыбке белизну и блеск.

Тетрациклиновые зубы

Этот антибиотик сильно окрашивает зубы в желтый цвет, поэтому для детей до 12 лет он под запретом. Кроме того, тетрациклин противопоказан беременным женщинам. Этот антибиотик способен влиять даже на зубы будущего малыша. К сожалению, в этом случае консервативными методами лечения избавиться от желтизны невозможно.

Пришла пора

После 50 лет прозрачная зубная эмаль постепенно стирается, и становится виден желтоватый дентин зуба. И в этом случае человеку уже не помочь профессиональной гигиеной. В этом случае проблему можно решить только путем протезирования зубов.

Брекеты

После ношения этих систем зубы действительно могут пожелтеть, но тут все дело опять же в плохой гигиене полости рта. Далеко не все из нас могут и в обычной ситуации тщательно почистить зубы, а что уж тут скажешь о дополнительных препятствиях во рту. Для того, чтобы минимизировать появление желтого налета, нужно полоскать зубы после каждого приема пищи, а также пользоваться ирригаторами и межзубными ершиками.

Чем отбелить зубы в домашних условиях?

Только отбеливающими зубными пастами, заверил врач-стоматолог, но только в том случае, если десны не чувствительные. Применять ее можно не более двух недель, а потом нужно сделать перерыв.

А как же сода, спросите вы, – безотказный и проверенный годами способ отбеливания? Сода и правда имеет неплохие антимикробные свойства, но в то же время этот порошок имеет высокую абразивность, которая приведет к повреждению зубной эмали.

Если чистить зубы правильно, зубного налета можно избежать. Фото: elements.envato.com.

«Еще одно средство, которым пользуются жители Удмуртии, – зубные полоски, активными компонентами которых являются перекись водорода и пероксид карбамида. С их помощью действительно можно сделать зубы белее, но это временный эффект, да и нет никакой гарантии, что средство действительно безопасное и вы не обожжете десны и слизистую», – предупреждает стоматолог.

Лучше доверить заботу о белизне зубов профессионалам, которые и средство правильное подберут, и способ очистки эффективный назначат. Тогда ваши зубы будут белыми, блестящими и здоровыми.

Получить консультацию и помощь врачей-стоматологов можно в клинике ИГМА по адресу: улица Холмогорова, 37а.

Телефон регистратуры: +7(3412)42-54-88, +7(912)748-80-87.

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