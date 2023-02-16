5 причин сухости в носу: от самых частых до неожиданных

Сухость в носу – это знак, что слизистая оболочка повержена

С неприятным чувством сухости, стянутости в носу, наверное, хотя бы раз в жизни встречался каждый. Но почему она возникает и чем грозит? Разобраться в этом нам помогла врач-оториноларинголог ГКБ № 9 города Ижевска Татьяна Балалина.

Почему сухость в носу опасна для здоровья и как с ней бороться

На самом деле у сухости в носу множество причин, от самых банальных до совершенно неожиданных.

«Сухость в носу – это знак, что слизистая оболочка повержена и не может полноценно выполнять свои функции. Одна из ее основных функций – выделение слизи, за счет чего происходит увлажнение и обеззараживание воздуха. Барьерная функция слизистой тоже нарушается – респираторным инфекциям будет проще проникнуть в организм. Вероятны носовые кровотечения и нарушения обоняния», – рассказывает Татьяна Балалина.

Врач-оториноларинголог ГКБ № 9 города Ижевска Татьяна Балалина. Фото: предоставлено ГКБ №9

Также при сухости в носовых ходах образуются неприятные корочки. Если пытаться их убирать механически, можно повредить слизистую оболочку еще сильнее и даже нарушить целостность носовой перегородки.

Сухость в носу на фоне отопительного сезона

Самой частой, простой и безобидной причиной ощущения сухости в носовых ходах является снижение влажности воздуха. Чаще всего это происходит зимой во время отопительного сезона, но бывает и летом, в жару. Согласно санитарным нормам, оптимальной может считаться влажность воздуха от 30% до 60%. Скорректировать ее можно как народными методами, вроде влажной ткани на батарее (правда, ненадолго), так и при помощи увлажнителя.

Но если вы повысили влажность дома, а неприятные ощущения в носу не исчезли, значит, дело в чем-то другом.

Чаще всего сухость в носу появляется зимой во время отопительного сезона

Сухость в носу при рините

Ринит обычно ассоциируется у нас с насморком, но бывает и другая его форма – атрофическая. В этом случае избытка слизи нет, нет вообще никакой слизи.

К атрофии слизистой оболочки, то есть утрате ее способности нормально функционировать, приводят многие инфекции. Кроме того, атрофический ринит может быть одним из следствий злоупотребления сосудосуживающими препаратами, когда питание тканей нарушается из-за постоянного спазма сосудов.

Сухость в носу при хронических заболеваниях и гормональных изменениях

Есть ряд заболеваний, которые не связаны напрямую с патологиями дыхательных путей, но опосредованно вызывают сухость в носу. Так, этот симптом часто сопровождает гормональные изменения. Он встречается у больных сахарным диабетом, у людей с нарушением работы щитовидной железы, у беременных, испытывающих серьезную гормональную перестройку.

Атрофический ринит может быть одним из следствий злоупотребления сосудосуживающими препаратами

А еще сухость во рту, носу и носоглотке встречается при некоторых патологиях желудочно-кишечного тракта, аутоиммунных заболеваниях и онкологии. Возникает этот симптом и в качестве побочного эффекта при употреблении некоторых медицинских препаратов, например, снижающих артериальное давление.

Сухость в носу из-за возраста

Слизистая оболочка носа так же, как и все ткани организма, подвержена старению. Возрастные изменения в большинстве случаев ведут к сухости слизистых оболочек и кожи, особенно у женщин. Несмотря на то, что это естественный процесс, применение местных и гормональных средств может облегчить жизнь пациента. Главное, чтобы они были назначены правильно.

Сухость в носу иногда возникает в качестве побочного эффекта при употреблении некоторых медицинских препаратов

Сухость в носу как издержки профессии

Производственный фактор также может приводить к патологиям слизистой оболочки носовых ходов и носоглотки. Она повреждается при постоянном воздействии пылевых частиц и при вдыхании химических веществ. Могут возникать проблемы и при работе при экстремальных значениях температуры и влажности. В том случае, если вы работаете в условиях, которые могут негативно повлиять на состояние дыхательной системы, не следует ждать первых симптомов, нужно заниматься профилактикой и регулярно проходить обследования.

Как избавиться от сухости в носу

Если вас мучает сухость в носовых ходах, первым делом увеличьте влажность воздуха в помещении. Но если это не помогло, нужно идти в больницу. Если состояние длится долго и причиняет неудобства, важно понять, из-за чего такая неприятность случилась.

Увлажнитель воздуха может помочь избежать пересыхания слизистых оболочек

Лечение в каждом случае разное, а в качестве универсального и безопасного симптоматического метода можно порекомендовать промывание слабым раствором соли. Также с симптомами можно бороться, применяя увлажняющие капли. Их сейчас много – с растительными маслами и даже с гиалуроновой кислотой.

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