Масленица, Фастнахт и Бун Барекендан: как отмечают разгульный праздник в Европе

Также рассказываем, в какие костюмы наряжаются на праздник. Фото: архив редакции

Масленица по традиции закрывает зиму, а еще это неделя, когда без зазрения совести можно есть блины. В этом году праздник продлится в России с 20 по 26 февраля. Отмечают ее, кстати, и во многих других странах. Правда, везде есть свои особенности. Рассказываем, какие масленичные традиции у зарубежных соседей, какие блюда готовят там для встречи праздника и в чем главные отличия от традиционной Масленицы в России.

Масленица в России

Привычная Масленица в России. Фото: архив редакции

В нашей стране Масленица отмечается довольно широко – всю неделю в домах пекут блины, устраивают веселые гулянья на городских площадях, а в финале, на Прощеное воскресенье, люди прощаются с зимой, сжигая чучело Масленицы, и просят друг у друга прощения. После окончания масленичной недели у православных начинается Великий пост.

Масленичная неделя в 2023 году проходит с 20 по 26 февраля. Какие мероприятия будут ждать жителей Ижевска, рассказали в афише.

Масленица в Армении

Армянская Масленица – Бун Барекендан. Фото: newsarmenia.am

В Армении Масленица называется Бун Барекендан, празднуется один день. В старину, как и в России, проводили ярмарки и народные гуляния, а к праздничному столу было принято приглашать бедняков и нищих.

В этом году Бун Барекендан отмечают 23 февраля. Основное блюдо праздника – плов с изюмом и маслом, но вообще стол традиционно ломится от разнообразных блюд. После Масленицы, 24 февраля, у армян начинается Великий пост.

Кроме плова в воскресную ночь после Масленицы армяне ужинают простоквашей и молочной рисовой кашей. Также в стране день после праздника нерабочий и носит название Бакла хоран.

Масленица в Болгарии

Сирни Заговезни – болгарская Масленица. Фото: barcafe.bg

В Болгарии тоже есть своя Масленица, и отмечается она за семь недель до православной Пасхи. Праздник называется Сирни Заговезни. В этом году Масленица пройдет с 27 февраля по 4 марта. Главным отличием от российского варианта является то, что болгары в эту неделю устраивают что-то наподобие карнавала – мужчины одеваются в костюмы царей, священников или животных.

В таких нарядах они ходят по улицам, танцуют и веселятся – считается, что так уходит все плохое. Еще одна необычная традиция – в праздник холостые мужчины привлекают внимание дам, к которым есть чувства. Раньше мужчины запускали горящие стрелы во дворы девушек, по количеству собранных стрел определялась самая популярная девушка.

Как и в России, в Болгарии есть Прощеное воскресенье. В этот день дети должны просить прощения у родных и слышать в ответ: «Бог простит». Главные блюда на болгарской Масленице слоеный пирог – баница – и халва с орехами. Вместо привычного для нас соломенного чучела Зимы – костры, через которые болгары прыгают, очищая себя от всего плохого.

Масленица в Германии

Фастнахт – Масленица в Германии. Фото: delo-vcusa.ru

Карнавалы, нескончаемые застолья и веселье. Все это про Фастнахт – Масленицу в Германии. Начинается праздник 6 января и заканчивается Великим постом 22 февраля.

Из еды на празднике есть и блины. Но в Германии на стол принято ставить тарелки с оладьями, колбаской и пончиками. В старые времена во время праздничной недели в дома приходили переодетые шуты. Они танцевали, шумели – считалось, что так они прогоняют все плохое.

Масленица в Греции

Апокриес в Греции. Фото: rus.team

Да, и в Греции празднуют Масленицу. Название у нее – Апокриес, вот только отмечается она не неделю, как у нас, а почти месяц – три недели – с 5 февраля по 26 февраля.

Для застолья готовят много национальных блюд – поросенок на вертеле, шашлыки, жареное мясо. Ну и, конечно, какой праздник без местных вин. В Греции также проходят карнавалы, и после последнего праздничного воскресенья начинается Великий пост: в домах проводят генеральную уборку, а хозяйки готовят постную еду – морепродукты и иногда рыбу (в Благовещение). В пост все мясо заменяется сырыми овощами, бобами и блюдами из морепродуктов, а также выпекается пресный хлеб.

Вместо сжигания чучела Зимы в Греции запускают воздушных змеев в небо и устраивают гуляния на городских площадях.

Масленица в Дании

Масленица в Дании – Фастелавн. Фото: florapassionis.com

Датская Масленица называется Фастелавн и означает «вечер перед постом», вот только самого поста сейчас нет. Однако это не значит, что традиции со временем пропали. Отмечается праздник в промежуток с 1 февраля до 7 марта, это зависит от фаз луны. В 2023 году веселье выпало на 19 февраля.

Фастелавн больше считается детским праздником, где ребята палками разбивают деревянную бочку, до верха наполненную конфетами. Тому, кто сможет разбить сосуд со сладостями, полагается бумажная корона. Яркие карнавальные костюмы – главный атрибут праздника.

Из угощений на Фастелавн – мясо, молочные и мучные блюда: сахарные булки и пышки с изюмом и цукатами, посыпанные корицей, сдобренные маслом или кремом.

Масленица в Исландии

Такие пирожные готовят в Исландии на Марди Гра. Фото: 1000ecofarms.com

В этой стране Масленица – Марди Гра. Отмечается 21 февраля. Весну здесь встречают с кулинарным размахом – готовят пирожные с заварным кремом, эклеры и жарят мясо.

Была в Исландии довольно необычная традиция. Дети, проснувшись ранним утром, бежали к родителям и начинали их легонько поколачивать, при этом выкрикивая название пирожных. Сколько успели назвать, пока взрослые не проснутся, столько сладостей и получат.

Масленица во Франции

Французский Шанделер. Фото: lyarder.livejournal.com

Французская Масленица называется Шанделер и отмечается 2 февраля. Карнавальные гуляния проводятся по большей мере в провинции, но на площадях в крупных городах также устраивают гуляния.

На Масленицу французы готовят блины, прямо как мы. Для этого используют гречневую муку, потому что раньше пшеничную мог себе позволить не каждый. Большим спросом пользуются луковые пирожки и пончики. Такая выпечка была доступна буквально всем. Также делают различные нарезки из рыбы, телятины и копченого мяса.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Масленица-2023 в Ижевске: о конкурсах, концертах и сжигании чучела