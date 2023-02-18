Масленица-2023 в Ижевске: о конкурсах, концертах и сжигании чучела

Масленица в 2023 году пройдет с 20 по 26 февраля. Фото: архив редакции «Комсомольская правда – Ижевск»

Дождались, что называется! Масленичная неделя с блинами стартует уже в понедельник, 20 февраля. Поедим, повеселимся, будем ходить в гости, попросим прощения и простим. «Комсомолка» напомнит о традициях и расскажет о мероприятиях, которые запланированы на окончание Масленицы – 25 и 26 февраля.

Встречаем, заигрываем, лакомимся и гуляем

Масленица – это праздник наступающей весны и возможность насытиться физически и эмоционально перед строгим Великим постом, который в этом году продлится с 27 февраля по 15 апреля.

В понедельник делали чучело Масленицы, а еще приходили в родительский дом, готовили там еду и угощали родных. Самый первый испеченный блин (не тот, что комом) отдавали нищим и нуждающимся.

Второй день недели отмечался открытием ярмарок и сватовством. Друг к другу присматривались все – женихи, невесты и родители.

Середина недели – самое время для того, чтобы показать все свое уважение к теще. Пока молодые жены гуляли с подругами, их мужья восхищались своими тещами и нахваливали испеченные ими блины.

Четверг назывался «разгулом» не просто так. В этот день начинались основные гуляния. Молодежь качалась на качелях, каталась на тройках с бубенцами. Выясняли отношения в кулачных боях, шли стенкой на стенку. Веселились как могли, в общем.

В пятницу теща и другие родственники навещали молодые пары. Молодая невестка должна была показать все свои таланты при приготовлении блюд и блинов, конечно же.

В субботу героинями дня становились золовки – сестры мужей. Их задаривали подарками и развлекали всячески.

В воскресенье – в Прощеный день – просили прощения за все причиненные за год обиды. Центральным событием становилось сжигание чучела, которое, как мы уже писали выше, делали еще в понедельник.

Гуляния во время Масленицы проходят и в наши дни. В будние дни, конечно, особо не разгуляешься, а вот в выходные – пожалуйста. И сейчас расскажем о том, какие мероприятия пройдут в Ижевске 25 и 26 февраля.

Афиша главных мероприятий в столице Удмуртии

Главные празднования в Ижевске пройдут 25 и 26 февраля. Фото: архив редакции «Комсомольская правда – Ижевск»

25 февраля

Центральная площадь

С 12 до 16 часов на главной сцене выступят творческие коллективы Удмуртии (0+). Также там можно будет угоститься блинами и поучаствовать в спортивных состязаниях, в том числе и покорить масленичный столб.

Кроме этого, в рамках народных гуляний пройдет и «Масленичный кубок» (0+). Состязания командные (по 6-8 человек в возрасте от 14 лет в каждой), и принять в них участие смогут только заранее зарегистрированные горожане. Заявки (с ФИО, возрастом участников и контактами капитана) принимаются до 20 февраля по электронной почте nik@dkizh.ru.

26 февраля

Парк Космонавтов

В 12 часов стартует театрализованное представление «Легенда о Маслене» (0+).

С 12 до 16 часов можно будет посетить городок мастеров с игровыми площадками, квестами для детей и взрослых и мастер-классами. В это же время пройдет праздничный концерт и награждение победителей конкурса «Ура, Масленица».

А еще в это время в здании Русского дома будет работать выставка-продажа цветов «Предчувствие весны». Садоводы смогут приобрести там саженцы и многочисленные цветочные композиции.

В 16 часов рядом с Русским домом горожане торжественно сожгут чучело Масленицы, после чего останется только дождаться весны, солнца и теплых дней.

Отметим, что масленичные гуляния в воскресенье пройдут также:

– с 11 часов у ДК «Восточный» (Парковая, 9а);

– с 11 часов у Дома народного творчества «Спартак» (Азина, 84);

– с 12 часов в сквере Металлургов.

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