«Пушистый беспредел»: «Комсомолка» запускает новый конкурс

«Комсомолка» совместно с сетью зоомаркетов «НЕМО», сетью ветеринарных клиник «Гуффи» и производителем премиальных кормов для кошек и собак SIRIUS (Сириус) запускает невероятно милый конкурс – «Пушистый беспредел». Достаточно прислать в редакцию фото или видео своего питомца, которого застали за «преступлением», и вы можете выиграть для него несколько килограммов отечественного корма SIRIUS премиум класса. Рассказываем подробности!

Как проходит конкурс?

Конкурс: «Пушистый беспредел» проходит в два этапа.

1 этап – сбор работ

С 20 февраля и до 11 марта вам необходимо отправить фото или видео своих домашних питомцев во время их шалостей и безобразий на электронный адрес kp@mgcentr.ru или в личные сообщения группы «Комсомольская правда – Ижевск» в соцсети ВКонтакте vk.com/izhkp.

Не забудьте указать в письме также свои данные: ФИО участника, контактный номер телефона для связи.

2 этап – выбор победителей

С 12 по 16 марта наши партнеры назовут имена победителей конкурса. Информационный пост появится на нашем сайте и в группе ВКонтакте «Комсомольская правда – Ижевск» 17 марта.

Участники, сделавшие самые забавные и креативные фото и видео, смогут побороться за:

- 3 сертификата на 3000 рублей на посещение клиники «Гуффи»;

- 3 подарочных сертификата на 3000 рублей в зоомаркетах «НЕМО»;

- 10 кг корма из основной линейки «SIRIUS»;

- 3 кг корма для кошек нового супер премиального бренда «AJO» (АЙО);

- 2 кг корма для собак нового супер премиального бренда «AJO».

Партнеры конкурса:

Сеть зоомаркетов «НЕМО»

Зоомаркеты «НЕМО» – это сеть зоомагазинов в нескольких городах Удмуртии (Ижевск, Можга, Воткинск), включая интернет-магазин.

Здесь вы можете приобрести любые зоотовары, а также:

- получить экспертную консультацию по подбору кормов, в том числе лечебных;

- примерить ошейники, шлейки, одежду;

- выбрать средства для дрессировки собак;

- найти удобную лежанку или целый игровой комплекс для вашего питомца;

- купить переноску на случай поездок;

- приобрести ветпрепараты;

- найти себе нового друга: крыску, хомячка, попугайчика.

Вход в зоомаркеты «НЕМО» разрешен с питомцами.

Студии груминга «НЕМО» подстригут и приведут в порядок шерсть вашего питомца. Запись по телефону: +79128567806.

Бесплатная доставка зоотоваров по Ижевску – при сумме заказа от 500 рублей. При оформлении заявки до 15.00 привезем заказ в тот же день! Заказы принимаются по телефону: +79128715751.

В сети зоомаркетов «НЕМО» действует выгодная бонусная программа, покупатели получают до 10% кешбэком от суммы покупок. Это хорошая экономия!

Найдите ближайший зоомаркет «НЕМО» здесь.

Запись по телефону: +79128567806 или онлайн.

Производитель премиальных кормов для кошек и собак SIRIUS (Сириус)/ Дистрибьютор кормов для кошек и собак – ЭКО СТИЛЬ

SIRIUS – это отечественный производитель кормов премиум-класса из натуральных ингредиентов для собак и кошек. С широкой линейкой вкусов без химических добавок и ГМО.

Компания Лимкорм находится на рынке зоотоваров в России с 2016 года. Завод расположен в Белгородской области. Все корма изготавливают исключительно из отечественного сырья при помощи многолетнего опыта и современных передовых технологий производства питания для четвероногих друзей.

Все корма перед отправкой в магазины проходят современную систему контроля качества в производственных лабораториях, что позволяет добиться сбалансированных, полезных для здоровья питомца кормов без вкусовых добавок и ГМО.

Линейка данных кормов уже более года представлена в сети зоомаркетов «Немо» и в полной мере удовлетворяет запросы покупателей.

Где приобрести:

Корма премиум-класса SIRIUS можно приобрести во всех зоомаркетах «НЕМО» и других зоомагазинах страны, а также на маркетплейсах.

Ветеринарная клиника «ГУФФИ»

Известная в Ижевске сеть ветеринарных клиник. В ней работают настоящие мастера своего дела, готовые в любой момент прийти на помощь домашним питомцам.

В клиниках «Гуффи» оказывают все виды ветеринарных услуг: терапия, хирургия любой сложности, пластическая хирургия, хирургия глаза, профилактика, гигиена, УЗИ, рентген, проводятся все виды анализов и многое другое. Есть стационар для животных и круглосуточная ветеринарная клиника! В клиниках работают не только ветеринарные врачи-терапевты, но и узкие специалисты: хирурги, онкологи, стоматологи, кардиологи, офтальмологи, дерматологи, специалисты по грызунам и птицам и др.

Для детей, желающих познакомиться с профессией ветеринарного врача, регулярно проводятся мастер-классы «Я – ветеринар» в действующей клинике.

Сотрудники «Гуффи» всегда на связи и могут провести консультацию онлайн через удобный для вас мессенджер или по телефону: 8 (951) 195-28-04.

Адреса и время работы клиник:

ул. Карла Маркса, 316. Работает круглосуточно. Тел.: +7 (3412) 64-14-89;

ул. Первомайская, 56. Работает с 9:00 до 21:00. Тел.: +7 (3412) 64-14-49;

ул. Гагарина, 3. Работает с 9:00 до 21:00. Тел.: +7 (3412) 64-14-59;

ул. 30 лет Победы, 19. Работает с 9:00 до 21:00. Тел.: +7 (3412) 64-14-29.

1. Организатор конкурса – ООО фирма «Ариго». Подробную информацию об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону (3412) 945-050.

Партнеры конкурса:

– ветеринарная клиника «ГУФФИ»;

– сеть зоомаркетов «НЕМО»;

– дистрибьютор кормов для кошек и собак – ЭКО СТИЛЬ.

Организатор не несет ответственности за качество предоставленных призов и оставляет за собой право изменить условия конкурса без предупреждения.

Организатор оставляет за собой право отказать в участии в конкурсе без объяснения причин.

Организатор оставляет за собой право менять условия акции без предупреждения.

3. Для участия в конкурсе нужно отправить фотографию в формате jpg, jpeg, png или видео на электронный адрес kp@mgcentr.ru или в личные сообщения группы «Комсомольская правда – Ижевск» в соцсети ВКонтакте vk.com/izhkp.

Редакция «Комсомольской правды – Ижевск» принимает фотографии и видео по 11 марта 2023 года включительно.

4. В письме необходимо указать Ф.И.О. участника, кличку животного, а также контактный номер телефона.

5. Посылая фото и видеоматериал в редакцию, конкурсант дает согласие на обработку персональных данных и на публикацию Ф.И.О., фото, видео и истории во всех ресурсах Организатора, таких, как СМИ «Комсомольская правда – Ижевск» и портал IZHLIFE (18+).

Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии и иные материалы, которые они отправляют по указанным номерам и ссылкам, могут быть использованы Организатором и/или рекламными агентствами, а также партнерами конкурса в рекламных целях без выплаты какого-либо вознаграждения участникам.

6. Фотографии и видео, участвующие в настоящем конкурсе, не должны содержать оскорблений и ненормативную лексику, материалов 18+ (информацию, запрещенную к распространению среди детей), призывов к насилию, антисемитских призывов, не должна разжигать национальную неприязнь, а также иным образом нарушать действующее законодательство. Фотографии и видео, не соответствующие данным правилам, не участвуют в конкурсе и не публикуются на сайте www.izh.kp.ru (18+).

Ответственность за содержание фотографий и видео несет участник, отправивший ее. Принятые к участию в конкурсе работы публикуются на сайте www.izh.kp.ru (18+).

7. Участники конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на фото и видео, участвующие в конкурсе. Участники конкурса несут ответственность за нарушение прав третьих лиц. Организатор имеет право запросить доказательства, подтверждающие принадлежность участнику прав на фото и видео.

В случае, если победитель не из Ижевска, пересылка подарка будет организована за счет получателя.

9. После подведения итогов конкурса и оглашения победителей дату и место получения призов уточняйте по телефону (3412) 90-20-20.

При получении приза обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Денежный эквивалент призов не выплачивается.

Возрастное ограничение: 0+

Реклама. ООО фирма «Ариго».

Партнеры: ИП Пантюхин Александр Николаевич LjN8KYYAC, ООО ЭКО СТИЛЬ LjN8KaDZr, ИП Павлова Галина Петровна LjN8KatXi.