Отказала Малахову в съемках и осуществила детскую мечту: как живет «Миссис Вселенная 2022» после конкурса

Победительница конкурса «Миссис Вселенная 2022» Фото: Мария Бакланова

Часто после масштабных конкурсов об их участниках с молниеносной скоростью распространяются сплетни и слухи. Первая российская обладательница титула «Миссис Вселенная 2022» Елена Максимова из Ижевска опередила их и рассказала в эфире радио «Адам» (104.5 FM, 12+) о том, что происходило за кулисами и чем она «подкупила» жюри.

Детская мечта осуществилась

Маленькая Лена всегда хотела стать настоящей принцессой. Но неужели это возможно, если ты родилась в небольшой деревушке Старая Гыя Кезского района Удмуртии? Еще как!

Главное – нужно верить, что все мечты должны сбываться Фото: Мария Бакланова

После третьего класса Елена вместе с родителями переехала в поселок Кез, а оттуда в Ижевск, где стала учиться в 56-й гимназии. У нее три диплома о «вышке»: она преподаватель психологии, имеет британский диплом магистра по психологии и диплом по юриспруденции.

Путь красоты Елены начался в прошлом 2022 году с участия в конкурсе «Миссис Удмуртия». На нем участница не остановилась, она отправилась в Москву, где завоевала титул второй вице-миссис. Именно это звание дало шанс отправиться уже на международный уровень конкурса.

«Перед самым Новым годом позвонил директор московского этапа конкурса и рассказал, что есть возможность поехать на «Миссис Вселенная». Родители и муж были против – говорили, что сейчас сложное время, спрашивали, для чего мне это. Возможно, некоторые думают, что съездить на конкурс – это легко и просто. Совсем нет. Для меня это большая ответственность представлять Удмуртию и Россию на таком масштабном конкурсе, поэтому я долго сомневалась, переживала. В итоге позвонила маме и сказала ей: «Мамочка, я очень хочу поехать, просто поддержи меня, пожалуйста. Это мой последний конкурс. Мне очень нужна твоя поддержка». И она согласилась. И только после этого я начала паковать чемоданы, выбирать платья и планировать свои дни», – рассказывает Елена.

Секрет победы

Она стала одной из ста женщин, которые отправили заявку на участие в конкурсе, но успешно прошли дальше только 25 из них, в том числе и наша землячка.

Каждой конкурсантке и членам жюри Елена подарила… пельмени!

Необычный подарок конкурсантки. Фото: предоставлено героиней публикации

«С собой я привезла 120 шоколадных пельменей с ореховой начинкой, слепленных вручную на заказ. Почему пельмени? Потому что это наше удмуртское национальное блюдо. Многие очень удивлялись и даже не знали, что это такое. Но все отмечали, что это было очень вкусно и необычно. Другие участницы дарили блокноты, ручки, магнитики», – говорит Елена.

Платья на выход победительнице шили в Ижевске, а золотистое платье для финального выхода Елена взяла на прокат в Москве.

«В этом же платье и в кокошнике с колосками ржи я была на московском конкурсе. Подумала, что оно счастливое, поэтому в нем и выступала в Болгарии. Перед конкурсом нам выслали программу, где стилистами было прописано, в чем мы должны ходить на завтрак, на обед, в каком вечернем платье нужно быть на ужине».

Кстати, наша победительница ничуть не волновалась о лишнем весе: она правильно питается и мало ест по вечерам. Вместо пластических хирургов она ходит на массаж лица и использует специальные кремы и маски.

Кстати, все участие в этом конкурсе платное: Елена потратила около 500 тысяч рублей.

«Это сложно. До слез»

Репетиций в Болгарии было мало. Вернее, всего одна, где участницам показали, как выходить и куда вставать.

«Самый сложный конкурс был в Москве. Там было очень много репетиций: мы с 9 утра до 10 вечера все время репетировали, ходили на каблуках. На этом конкурсе все было в разы легче. Но строже в плане дисциплины: пришел без ленты – минус балл, не выполнил то, о чем попросили, – минус балл», – говорит девушка.

Кроме выхода в вечерних и национальных платьях, все участницы делали презентации о домашнем насилии.

«Это стало самым сложным в эмоциональном плане для меня. Просто представьте, ты видишь красивейших женщин мира, но многие из них прошли этот путь. Это сложно. До слез. В своей презентации я рассказала про само понятие насилия, а также про кризисные центры в Ижевске, куда можно обратиться в случае подобных эпизодов».

Внутренние страхи и боязнь сцены

Никакой дискриминации, связанной с политической ситуацией в мире, на конкурсе не было. В жюри были бывшие победительницы и организаторы. Елена говорит, что главное на сцене для нее было взять верх над своими страхами и перестать бояться сцены и публики.

Елена Максимова стала одной из 25 участниц. Фото: предоставлено героиней публикации

«Я понимала, что мои шансы на победу очень малы. Потому что на одной сцене со мной стояли 25 достойнейших женщин со всего мира! И тут объявляют, что первое место занимает Удмуртия! Первые мои мысли: «Я? Нет, это, наверное, не я. Или все-таки я? Никто же не выходит. Наверное, это я. И я вышла. Все смотрят, все хлопают. Только тогда я осознала, «Миссис Вселенная» – это я!»

Китайская блестяшка

На церемонии вручения титула победительнице вручили и шикарную на вид корону. На самом деле – это обычная диадема со стразами. Еще вручили спортивный костюм и сумку с логотипом конкурса.

Но даже такая корона Елене досталась с трудом. Фото: предоставлено героиней публикации

Первой красавицу поздравила семья. Не забыли о ней и участницы «Миссис Удмуртия», которые встретили ее в аэропорту Ижевска.

«В Ижевске меня не узнают, – улыбается Елена. – А вот в самолете, когда я летела из Болгарии, ко мне подошла девочка и попросила сфотографироваться. Я согласилась».

На все слухи и сплетни Елана реагирует с юмором.

«Мне рассказывали, что оказывается, у меня трое детей, я из многодетной семьи, а у мужа в Болгарии бизнес. Я даже его переспросила про это. На что он ответил: «Конечно, у меня там два казино и отель, ты что – не знала?!» В общем, мы с юмором подходим к этому и не обращаем внимания».

«Пожертвовала» детьми

Став «Миссис Вселенной», Елена стала получать десятки предложений интервью и съемок на телевидении. Ей предлагали участвовать в программе Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись» (16+) на НТВ. Звал к себе и Андрей Малахов.

Для победительницы важно было скорее увидеться с детьми. Фото: предоставлено героиней публикации

«Пока я им отказала. Пока. Просто у нас была запланирована поездка с семьей и друзьями в Губаху. Да и честно, мне хочется немного отдохнуть от всего, выспаться. Мне пришлось пожертвовать ради этого конкурса общением со своими детьми, я оставила их на 10 дней. Очень соскучилась. Я согласилась участвовать в московской пресс-конференции только после того, как повидаюсь с детьми», – уверяет ижевчанка.

Сейчас ее жизнь входит в обычную колею. Она продолжает заниматься своей сетью языковых школ, которыми руководит уже на протяжении 8 лет.

«Школа – это мое первое детище, я до сих пор с такой любовью бегу туда на всех парах, ведь я же все сама это придумала и сделала! И я беру лопату и чищу снег, могу полы помыть. Мне не сложно».

А вот с конкурсами покончено.

«Вершина уже покорена – я стала «Миссис Вселенной», ну куда дальше-то? Но я уверена, что в таких конкурсах нужно обязательно участвовать. Это не только выход из зоны комфорта, это психологический рост, рост себя как личности. Ты общаешься, развиваешься, ты впитываешь в себя эту невероятную женскую энергетику – это просто вау-эффект! Надо идти, действовать, верить в себя!»

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