Подорожали продукты и не только Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цены в 2023 году жителей Ижевска просто поражают: немаленькую сумму пришлось отдать на платежки, да и в магазинах цены постоянно растут. Возможность купить огурцы вообще может расцениваться как признак очень, очень обеспеченного человека. Наши коллеги с портала IZHLIFE (18+) разбирались, что подорожало больше всего и что будет подниматься в ценах дальше.

Продукты

На некоторые продукты цены подняли специально. Например, на безалкогольные напитки с 1 июля вводят дополнительный акциз 7%. По данным портала объясняем.рф, цель – оздоровление населения.

Казалось бы, вот отличная причина перестать пить газировку и перейти на здоровую еду. Но по факту выходит, что пить газировку все еще дешевле, чем правильно питаться. Потому что с «хорошими продуктами» все достаточно печально. Особенно сильно подорожали овощи и фрукты. Рекордсмены – огурцы, которые выросли в цене на 44,8%, по данным Удмуртстата. Средняя цена за килограмм – 265 рублей в начале февраля. Еще в конце января цены составляли 190 рублей за килограмм.

Особенно удивили своими ценами огурцы

Также, по данным Удмуртстата, подорожали: репчатый лук, виноград, помидоры, белокочанная капуста, свекла. Чуть меньше – чеснок, грибы, груши, яблоки, бананы и лимоны.

Подорожание овощей и фруктов зимой – нормальное явление. Но не только овощи и фрукты стали дороже. Из прочих товаров на 5–11% поднялись цены на растворимый кофе, пакетированный чай, глазированные сырки, плавленый сыр. Есть и рекорды (по данным Нацбанка):

– молоко в 2022 подорожало на 17,6% впервые за девять лет;

– кондитерские изделия, чай, кофе выросли на 29% впервые за семь лет;

– хлеб подорожал на 20% по сравнению с декабрем.

Наименьший рекорд по росту стоимости у пельменей, сыров, черного байхового чая, мясных и томатных консервов, оливкового масла, шоколадных конфет, некоторых видов детского консервированного питания.

Вредные привычки тоже не дешевы

Медленно убивать свой организм алкоголем и табаком тоже удовольствие не из дешевых.

Цены на спиртное выросли с 1 января:

– 0,5 л водки подорожали до 281 рубля;

– 0,5 л коньяка стоит теперь 517 рублей;

– игристое вино выросло до 239 рублей и выше.

Цены на спиртное подняли с 1 января Фото: Архив КП

С 1 марта увеличатся акцизы на сигареты на 2%. Цены на жидкость и табак для вейпов вырастут на 11%. Опять же это сделано из соображений о здоровье людей, как сообщает портал объясняем.рф.

Непродовольственные товары

Быть чистым тоже становится дороже. Цены на шампунь выросли на 6,7%, туалетную бумагу – 6,6%, одноразовые бритвенные станки, влажные салфетки и крем для лица – на 4,3%, крем для рук – 3,9%, женские прокладки – 3%.

По данным Нацбанка, моющие средства и парфюмерия подорожали более чем на четверть. Последнее столь резкое повышение цен было в 2015 году. На 3–5% подорожали некоторые категории одежды и обуви, а также посуда (но не вся).

Цены на шампунь тоже поднялись Фото: Мария Бакланова

Еще одна категория существенно подорожавших вещей – ювелирные изделия. Например, золотые обручальные кольца стали дороже на 24,2%.

Болеть нельзя

Зимой организм так и норовит подхватить хоть какую-нибудь болезнь, хотя бы простуду. Но не стоит этого делать, потому что недомогание – непозволительная роскошь. Хотя в медицине рост цен и не столь резкий, но происходит регулярно. В 2022 году темпы выросли. Если с 2019 по 2021 год медицинские товары дорожали на 6–7%, то в 2022 на 11%, и это первый случай с 2013 года. Медицинские услуги стали дороже на 13,5%.

Стали дороже аскорбиновая кислота, некоторые антибиотики, противовирусные, фуросемид, отечественный аспирин, омепразол и йод. Зато у нас подешевели бинты и маски!

Подорожал к 2023 году и ряд лекарств Фото: Архив КП

Коммуналка – как ипотека

В Ижевск пришла оплата отопления по факту. Да, по итогам года мы платим ту же сумму, что и раньше. Но теперь нагрузка распределяется неравномерно: если летом мы не платим за тепло вообще, то зимой после оплаты счетов семейный бюджет становится ощутимо беднее.

Помимо этого с декабря произошло и внеочередное повышение тарифов. Так что удар по кошельку получился двойным. Ах, да, еще и цены на капремонт увеличились. Дома без лифта теперь будут платить 8,9 р./кв. м, а с лифтом – 9,7 р./кв. м.

Суммы в платежках удивили ижевчан Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Транспорт тоже не дешевый

Если вы как экономный гражданин ездите в общественном транспорте, то наверняка заметили, что выросла плата за проезд. Поездка стоит 29 рублей наличными и 28 по карте (раньше – 27 и 25 рублей соответственно). Проезд в общественном транспорте, по данным Удмуртстата, стал выше на 7,5%, в электричке – на 6,7%.

Стали дороже и билеты в купейные вагоны, вагоны СВ и вагоны класса «люкс» в поездах. Стоимость проиндексировали на 8,1% по сравнению с прошлым годом.

Проезд подорожал с начала 2023 года Фото: Амир Закиров

Пока неизвестно, что будет с ценами на автомобили и бензин. Но они точно поднимутся из-за повышения налоговых ставок на горюче-смазочные материалы. Это был плановый рост, который отражен в Налоговом кодексе РФ.

О путешествиях

По данным Удмуртстата:

– туры в Египет выросли на 31,2%;

– путевки в Крым – на 16%;

– тур в ОАЭ – на 9,8%.

Также несколько выросла стоимость речных круизов по стране, путешествий в кавказские страны, проживания в гостиницах и санаториях. Зарубежный туризм, по данным Нацбанка, стал дороже более чем в два раза.

Путешествовать за границу стало довольно дорого Фото: Амир Закиров

Что еще?

Жизнь стала дороже во всех сферах. Максимальный размер платы в детских садах – на 30%. В Ижевске стоимость может доходить до 2542 рублей, в городах Удмуртии – до 1820 рублей, в районах – до 1690 рублей.

Льготная ипотека с госучастием – это очень хорошо и выгодно. И ее действие продлили до 1 июля 2024 года. Вот только и ставка поднялась с 7% годовых до 8%.

Ставка по льготной ипотеке поднялась на 1% Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Хочешь заплатить денег государству? Тоже сэкономить не получится. Раньше при безналичной оплате госпошлин действовала скидка 30%. Но с 1 января 2023 года ее отменили.

А как на практике?

Мы подсчитали, как изменились цены в теории. А теперь – как же это отразится на людях на самом деле.

Допустим, вы живете в двухкомнатной квартире на 54 «квадратах». Вас двое. В январе 2021 года вы заплатили за ЖКУ 5,6 тыс. рублей, в 2022 – 6,6 тыс. рублей, а в январе этого года – уже 8,9 тыс. рублей. И этот скачок существенно опережает рост МРОТ и прожиточного минимума.

Услуги ЖКХ в Ижевске дорожают гораздо быстрее, чем поднимается МРОТ Фото: Архив КП

Также попробуем прикинуть, что вы можете купить. Соберем корзину из огурцов, помидоров, картофеля, моркови, капусты, яиц, муки, черного чая, сосисок и маргарина. Мы подсчитали среднюю стоимость корзины за разные годы. Если построить график, стоимость корзины и МРОТ растет более-менее соразмерно, но все же цены на продукты увеличиваются немного быстрее.

Продукты в Удмуртии дорожают несколько быстрее, чем поднимается МРОТ Фото: Архив КП

Но надо учитывать, что картина может получиться иной, если брать не только январь-февраль, а весь год.

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